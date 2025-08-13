«Кельн» купил защитника сборной Нидерландов U21 ван ден Берга у «Мидлсбро» за 8+2 млн евро
«Кельн» подписал защитника «Мидлсбро».
Немецкий клуб объявил о трансфере Рава ван ден Берга. 21-летний футболист подписал контракт до 2030 года.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма сделки составила 8 миллионов евро. Еще 2 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Чемпионшипа ван ден Берг провел 27 матчей. Подробную статистику игрока сборной Нидерландов U21 можно найти здесь.
Фото: https://fc.de/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Кельна»
