Чалов забил 15-й гол в сезоне РПЛ, повторив свой рекорд. Форвард идет 3-м в списке бомбардиров лиги
Федор Чалов забил 15-й гол в текущем сезоне Мир РПЛ.
В матче 26-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Оренбургом» (2:1) Чалов забил гол на 87-й минуте.
В текущем сезоне РПЛ на счету Чалова 15 голов. Форвард ЦСКА повторил свой лучший результат в сезоне. Сейчас Чалов является третьим лучшим бомбардиром чемпионата, уступая лишь полузащитнику «Зенита» Малкому (22 гола) и хавбеку «Спартака» Квинси Промесу (17 голов).
Подробная статистика Федора Чалова доступна здесь.
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