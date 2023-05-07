Чалов забил 15-й гол в сезоне РПЛ, повторив свой рекорд. Форвард идет 3-м в списке бомбардиров лиги

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Оренбург Квинси Промес Малком Федор Чалов Футбол

Федор Чалов забил 15-й гол в текущем сезоне Мир РПЛ.

В матче 26-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Оренбургом» (2:1) Чалов забил гол на 87-й минуте.

В текущем сезоне РПЛ на счету Чалова 15 голов. Форвард ЦСКА повторил свой лучший результат в сезоне. Сейчас Чалов является третьим лучшим бомбардиром чемпионата, уступая лишь полузащитнику «Зенита» Малкому (22 гола) и хавбеку «Спартака» Квинси Промесу (17 голов).

Подробная статистика Федора Чалова доступна здесь.

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21 комментарий

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Аленка_76
Молодец Федя!!!
+24
0
+24
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trick00
Машина
+16
0
+16
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kqkly
С такой игрой и такими показателями, очевидно что будут летом предложения и надо бы ЦСКА отпускать его на повышение
+10
0
+10
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Илья Сутурин
Ответ kqkly
С такой игрой и такими показателями, очевидно что будут летом предложения и надо бы ЦСКА отпускать его на повышение
Кристалл Пэлас?
+6
0
+6
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ilmir84
Ответ Сангусь
Если перестанет тупить периодически, начнет забивать раза в полтора-два больше.
Чалов куда более командный игрок нежели промесы-малкомы. он после командировки в Швейцарию преобразился, так сказать перезагрузился. к 25 годам он стал зрелым и эффективным форвардом. так держать Федя!
+5
0
+5
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RooseBolton
Ответ Cергей Шарыпов
Да хоть бы и туда
Это видимо чтобы опять с англичанами годами судиться, чтобы они положенное за трансфер отдали. Или предлагаете бесплатно его в Пэлас отправить?
+3
0
+3
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Дмитрий Бурмистров
Он тогда ещё 7 голевых сделал а щас 3
+3
-1
+2
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Metalloid
Помог ему вояж в Швейцарию всё-таки, ментально сильно вырос.
+2
0
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Игорь Соколов
Ответ Сангусь
Если перестанет тупить периодически, начнет забивать раза в полтора-два больше.
В полтора- два раза боььше? Тогда это будет не Федя а Эрлинг.
+1
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Серёга Соколов
Ответ RooseBolton
Это видимо чтобы опять с англичанами годами судиться, чтобы они положенное за трансфер отдали. Или предлагаете бесплатно его в Пэлас отправить?
а почему именно англичане? Предложения могут быть с разных лиг. У нас только за трансфер с Влашичем проблемы возникли. Вон Бохинена в Италию продали,и всё норм заплатили. А Феде нужно двигаться дальше,и дай бог,чтобы ему поступило хорошее предложение и клуб его отпустил
+1
0
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Cергей Шарыпов
Ответ Илья Сутурин
Кристалл Пэлас?
Да хоть бы и туда
+2
-1
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Игорь Соколов
Это 60 мячей в чемпионате у Феди!!!
+1
0
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Эмырхан Амиров
Даже фартуна смеётся над Спартаком 🥴
+1
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Сангусь
Если перестанет тупить периодически, начнет забивать раза в полтора-два больше.
0
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Валдис Пельш
Ответ trick00
Машина
уровень
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Серёга Соколов
Ответ Дмитрий Бурмистров
Он тогда ещё 7 голевых сделал а щас 3
Ну так сезон ещё не кончился,и у него есть все шансы больше забить
0
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I Zh
Наконец-то он проснулся
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Alamarrr
Красава! Только вперед!
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ilmir84
Ответ kqkly
С такой игрой и такими показателями, очевидно что будут летом предложения и надо бы ЦСКА отпускать его на повышение
куда продавать? в Европу? так деньги потом с них не стребуешь. за Влашича до сих пор не расплатились
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Aleksandr Danilov
Должен был намного больше забивать
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Илья Храбров
Красавчик!
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