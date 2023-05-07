Чалов забил 15-й гол в сезоне РПЛ, повторив свой рекорд. Форвард идет 3-м в списке бомбардиров лиги

Федор Чалов забил 15-й гол в текущем сезоне Мир РПЛ.

В матче 26-го тура Мир между ЦСКА и « » (2:1) Чалов забил гол на 87-й минуте.

В текущем сезоне РПЛ на счету Чалова 15 голов. Форвард ЦСКА повторил свой лучший результат в сезоне. Сейчас Чалов является третьим лучшим бомбардиром чемпионата, уступая лишь полузащитнику « » Малкому (22 гола) и хавбеку « » (17 голов).

Подробная статистика Федора Чалова доступна здесь.