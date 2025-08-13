Совет директоров «Барсы» одобрил финансовую гарантию в 7 млн евро для покрытия дефицита бюджета в случае необходимости

Боссы «Барселоны» согласовали финансовую гарантию.

Как сообщает Mundo Deportivo, в среду совет директоров «Барселоны» единогласно одобрил гарантию на 7 миллионов евро, чтобы в случае необходимости покрыть бюджетный дефицит.

По словам источника, если Ла Лига одобрит финансовый рычаг с продажей VIP-мест на «Камп Ноу», останется еще около семи миллионов евро для покрытия дефицита бюджета. Совет директоров решил действовать на опережение и согласовал гарантию, чтобы не выйти за рамки правила 1:1 в рамках финансового фэйр-плей.

В числе незарегистрированных игроков все еще числятся Жоан Гарсия , Маркус Рэшфорд , Войчех Шченсны , Жерар Мартин и Руни Бардагжи.