Совет директоров «Барсы» одобрил финансовую гарантию в 7 млн евро для покрытия дефицита бюджета в случае необходимости
Боссы «Барселоны» согласовали финансовую гарантию.
Как сообщает Mundo Deportivo, в среду совет директоров «Барселоны» единогласно одобрил гарантию на 7 миллионов евро, чтобы в случае необходимости покрыть бюджетный дефицит.
По словам источника, если Ла Лига одобрит финансовый рычаг с продажей VIP-мест на «Камп Ноу», останется еще около семи миллионов евро для покрытия дефицита бюджета. Совет директоров решил действовать на опережение и согласовал гарантию, чтобы не выйти за рамки правила 1:1 в рамках финансового фэйр-плей.
В числе незарегистрированных игроков все еще числятся Жоан Гарсия, Маркус Рэшфорд, Войчех Шченсны, Жерар Мартин и Руни Бардагжи.
Кто выиграет Суперкубок Европы?6367 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости