Кальдерон ответил Касадо, поддержавшему решение «Химнастика» отменить переход защитника из-за слов о каталонцах: «Я не удивлен, он может говорить все, что хочет. Аплодисменты и ему тоже»
Ранее «Химнастик» отменил переход Кальдерона спустя несколько часов после того, как было объявлено о заключении соглашения. Причиной тому послужило оскорбительное высказывание защитника в адрес каталонцев. Год назад футболист после победы над «Барселоной Б» (1:1, 2:1) и выхода «Кордобы» во второй по силе испанский дивизион заявил в соцсетях: «Я срал на мертвецов каталонцев».
Полузащитник «Барселоны» Касадо поддержал решение клуба, лайкнув пост о срыве трансфера. Под публикацией он также оставил смайлик с аплодисментами, его комментарий набрал более 2 тысяч лайков.
«Честно говоря, я не удивлен. Он может говорить все, что хочет, так же, как и я тогда, потому что я совершил ошибку. Он упомянул аплодисменты – ну, аплодисменты и ему тоже», – сказал Кальдерон в интервью El Chiringuito.