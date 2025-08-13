Кальдерон ответил Касадо, поддержавшему решение «Химнастика» отменить переход защитника из-за слов о каталонцах: «Я не удивлен, он может говорить все, что хочет. Аплодисменты и ему тоже»

Хосе Кальдерон ответил на реакцию Марка Касадо на срыв его трансфера.

Ранее «Химнастик » отменил переход Кальдерона спустя несколько часов после того, как было объявлено о заключении соглашения. Причиной тому послужило оскорбительное высказывание защитника в адрес каталонцев. Год назад футболист после победы над «Барселоной Б» (1:1, 2:1) и выхода «Кордобы» во второй по силе испанский дивизион заявил в соцсетях: «Я срал на мертвецов каталонцев».

Полузащитник «Барселоны» Касадо поддержал решение клуба, лайкнув пост о срыве трансфера. Под публикацией он также оставил смайлик с аплодисментами, его комментарий набрал более 2 тысяч лайков.

«Честно говоря, я не удивлен. Он может говорить все, что хочет, так же, как и я тогда, потому что я совершил ошибку. Он упомянул аплодисменты – ну, аплодисменты и ему тоже», – сказал Кальдерон в интервью El Chiringuito.