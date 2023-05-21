Минимум 12 человек погибли в результате давки на стадионе в Сальвадоре, около 500 человек получили медпомощь
Как минимум 12 человек погибли в результате давки на стадионе в Сальвадоре.
Инцидент произошел в столице центральноамериканской страны Сан-Сальвадоре во время матча между «Альянсой» и ФАС.
Давка началась после того, как большое количество болельщиков попыталось проникнуть на трибуны, когда ворота были закрыты. Власти полагают, что некоторым болельщикам были проданы поддельные билеты, и заявили, что проводится расследование.
В итоге матч был приостановлен, а игры чемпионата Сальвадора, назначенные на воскресенье, перенесены.
Согласно официальным данным, в давке погибли как минимум 12 человек. Представитель Службы гражданской защиты Сальвадора сообщил, что около 500 человек получили медицинскую помощь, многие из них были доставлены в больницы.
По словам министра здравоохранения Франсиско Алаби, большинство пострадавших находятся в стабильном состоянии.
Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что расследованию будут подвергнуты все, включая команды, их менеджеров, руководство стадиона, лигу и футбольную федерацию.
«Кем бы ни были виновники, они не останутся безнаказанными», – сказал Букеле.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
здесь масса вопросов ко всем сторонам организаторов и правохранительным органам.
в мире много лиг и чемпионатов без фан-ид. И там такие трагедии не происходят, хотя никто не застрахован. пример тому финал ЛЧ в Париже, там каким то чудом удалось избежать трагедии.
С этим надо что-то сделать.