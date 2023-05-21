Минимум 12 человек погибли в результате давки на стадионе в Сальвадоре, около 500 человек получили медпомощь

Теги происшествия болельщики сборная Сальвадора высшая лига Сальвадор ФАС Альянса Сан-Сальвадор Футбол

Как минимум 12 человек погибли в результате давки на стадионе в Сальвадоре.

Инцидент произошел в столице центральноамериканской страны Сан-Сальвадоре во время матча между «Альянсой» и ФАС. 

Давка началась после того, как большое количество болельщиков попыталось проникнуть на трибуны, когда ворота были закрыты. Власти полагают, что некоторым болельщикам были проданы поддельные билеты, и заявили, что проводится расследование.

В итоге матч был приостановлен, а игры чемпионата Сальвадора, назначенные на воскресенье, перенесены. 

Согласно официальным данным, в давке погибли как минимум 12 человек. Представитель Службы гражданской защиты Сальвадора сообщил, что около 500 человек получили медицинскую помощь, многие из них были доставлены в больницы.

По словам министра здравоохранения Франсиско Алаби, большинство пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что расследованию будут подвергнуты все, включая команды, их менеджеров, руководство стадиона, лигу и футбольную федерацию.

«Кем бы ни были виновники, они не останутся безнаказанными», – сказал Букеле. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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9 комментариев

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Совесть Черданцева
Давка - вещь страшная. Соболезнования семьям погибших.
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Игорь Новиков
Ответ tach77
Им надо Фан ид)
Сейчас бы шутить и улыбаться (ставить скобочки) после трагедии.
+12
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Blaumerc
Ответ tach77
Им надо Фан ид)
некоторые источники пишут что, причиниой начавшийся давки, может быть применение полицией слезоточивого газа, из-за того что болельщики пытались пройти на стадион по фальшивым билетам, и сломали ворота.
здесь масса вопросов ко всем сторонам организаторов и правохранительным органам.
в мире много лиг и чемпионатов без фан-ид. И там такие трагедии не происходят, хотя никто не застрахован. пример тому финал ЛЧ в Париже, там каким то чудом удалось избежать трагедии.
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А.Э.РАСИМ
Футбол убивает Сальвадор.
С этим надо что-то сделать.
+4
-3
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Евгений Чуев
Ответ tach77
Им надо Фан ид)
ну эти ребята в 60-х успели повоевать с соседями из-за отбора на чм, им фанайди как мертвому припарка)
+1
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Amalfitano
Сальвадор это место где можно погибнуть в самой простой ситуации. Но несмотря на это людей по любому жалко.
+2
-2
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Анастасия Прудникова
😰😢😭
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KingOfTheDivan
Ответ Amalfitano
Сальвадор это место где можно погибнуть в самой простой ситуации. Но несмотря на это людей по любому жалко.
Сейчас уже с этим заметно лучше. Правда это было достигнуто временной отменой конституции и массовыми арестами всех, кто мог бы быть похож на человека из банд, но это уже совсем другая история
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