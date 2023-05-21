Как минимум 12 человек погибли в результате давки на стадионе в Сальвадоре.

Инцидент произошел в столице центральноамериканской страны Сан-Сальвадоре во время матча между « » и ФАС.

Давка началась после того, как большое количество болельщиков попыталось проникнуть на трибуны, когда ворота были закрыты. Власти полагают, что некоторым болельщикам были проданы поддельные билеты, и заявили, что проводится расследование.

В итоге матч был приостановлен, а игры чемпионата Сальвадора, назначенные на воскресенье, перенесены.

Согласно официальным данным, в давке погибли как минимум 12 человек. Представитель Службы гражданской защиты Сальвадора сообщил, что около 500 человек получили медицинскую помощь, многие из них были доставлены в больницы.

По словам министра здравоохранения Франсиско Алаби, большинство пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что расследованию будут подвергнуты все, включая команды, их менеджеров, руководство стадиона, лигу и футбольную федерацию.

«Кем бы ни были виновники, они не останутся безнаказанными», – сказал Букеле.

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