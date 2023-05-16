«Эспаньол» за прорыв фанатов на поле в матче с «Барсой» могут оштрафовать на сумму до 600 тысяч евро или наказать игрой на нейтральном поле

«Эспаньол» могут строго наказать за поведение фанатов в матче с «Барселоной».

Напомним, после матча 34-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» в гостях обыграла «Эспаньол» (4:2) и завоевала титул, болельщики «Эспаньола» прорвались на поле и направились в сторону команды соперника. Футболисты «Барселоны» убежали в раздевалку, а сотрудники службы безопасности выстроились у входа в подтрибунное помещение. После этого зрители начали бросать в охрану различные предметы, включая стулья.

Согласно статье 15 дисциплинарного кодекса Федерации футбола Испании, поведение болельщиков «Эспаньол» может быть квалифицировано как угроза физической неприкосновенности судей, игроков, персонала и иных лиц. За это клуб может провести несколько матчей без зрителей или на нейтральном поле. На санкции в отношении клуба влияет, в частности, количество выбежавших на поле людей и оценка риска, который мог возникнуть.

Кроме того, инцидент может быть рассмотрен в соответствии со статьей 76 «Неисполнение обязанности обеспечивать проведение спортивных мероприятий, сопряженное с риском для зрителей или участников». В этом случае «Эспаньол» могут оштрафовать на сумму от 18 до 90 тысяч евро, а также закрыть трибуны на срок от одного матча до целого сезона.

По информации As, инцидент в матче с «Барселоной» не был внесен в протокол матча, поскольку главный арбитр Рикардо Бенгоэчеа в это время уже покинул поле. Комитету по соревнованиям и Комитету по борьбе с насилием при расследовании будет необходимо руководствоваться отчетом полиции Каталонии.

При этом смягчающими факторами для «Эспаньола» могут стать предупреждения диктора стадиона, сделанные по громкой связи, а также сотрудничество со службой безопасности и полицией по вопросу инцидента. Кроме того, «Барселона» не заявила об инциденте в полицию, ограничившись устной договоренностью.

Также сообщается, что по факту инцидента может быть возбуждено уголовное дело, по которому клуб может быть оштрафован на сумму от 600 до 30 тысяч евро, если нарушение квалифицируют как серьезное, и от 30 тысяч до 600 тысяч евро, если нарушение будет расценено как очень серьезное.

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