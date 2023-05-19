Джо Коул об атаке ультрас АЗ на фанатов «Вест Хэма»: «Говорят про английских хулиганов, но у нас такого давно нет. Абсурдное и жалкое зрелище, дважды подумаешь, приводить ли детей на финал»

Теги Джо Коул высшая лига Нидерланды Вест Хэм премьер-лига Англия происшествия болельщики АЗ Лига Конференций УЕФА Футбол

Джо Коула возмутила атака ультрас АЗ на фанатов «Вест Хэма» после игры в Лиге конференций.

«Нужно задать вопросы УЕФА и АЗ. Прийти в балаклавах, начать размахивать кулаками – это бред какой-то. Футболисты справедливо обеспокоены, у них там семьи, друзья, дети.

В современном футболе это абсурдное и жалкое зрелище. Люди говорят об английских хулиганах, но у нас такого не бывает, давно уже не было. При этом у нас из-за таких ситуаций сложилась определенная репутация. Зато другие клубы в Европе... жалкое зрелище.

У нас там друзья сидели. Надо найти нарушителей по камерам и запретить им вход на футбол на всю жизнь. Если раньше можно было говорить о том, чтобы привести детей на финал, то сейчас надо дважды подумать после подобного», – сказал бывший полузащитник «Челси» в эфире BT Sport.

Ультрас АЗ атаковали фанатов «Вест Хэма» после поражения в ЛК. Под угрозой были семьи игроков

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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15 комментариев

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deronda
Ответ Подлый Интригант
Европе нужно избавиться от беженцев из Африки и страны У для начала
Конечно, ведь беженцы в первую очередь бегут на полуфинал Лиги Конференции. Таблеточки не забудьте выпить.
+38
-6
+32
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0rbit
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
У вас такого нет ? Ну конечно, а постоянный расизм с трибун, кидание монет в игроков и фанатов соперника , песни про традегии, выбегания на поле прямо к тренеру соперника (Эдди Хау недавно) Это тогда что? во всем чемпмонатах есть хулиганы, быдло оно везде быдло, в независимости от национальности
чушь полную пишешь, апл давным давно самая «плюшевая» лига топ 7. После реформ и внедрения тысяч камер там и ультрас то нет, как таковых, так иногда пьяный обрыган чего-нибудь исполнит, а расизм/выкрики равнять с наскоком на сектор, ваще лол.
Ну и быдло с ультрас тоже такое себе сравнение.
В Нидерландах ( особенно Роттердам, Фейеноорд ) как раз быдлота в огромных количествах. godenzonen само благородие по сравнению с ними.
+26
-2
+24
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Алик 67
В Европе срочно нужно фануйди ☝️
+22
-6
+16
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<~Inter~>
Достаточно вспомнить сборную Англии, а клубные фанаты в своё время уже получили хороший урок
+9
-3
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AR Hongover
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
У вас такого нет ? Ну конечно, а постоянный расизм с трибун, кидание монет в игроков и фанатов соперника , песни про традегии, выбегания на поле прямо к тренеру соперника (Эдди Хау недавно) Это тогда что? во всем чемпмонатах есть хулиганы, быдло оно везде быдло, в независимости от национальности
Ну ты сравнил... Братан, в Англии хулиганов почти уже нет. В Нидерландах это всё процветает. Настолько, что, например, игры между Аяксом и Фейеноордом проводятся без гостевых болел. Всегда
+6
0
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Under
Ответ Юрий Кечко
Давно это с евро 16?)
а на евро 16 английские фанаты с файерами залетали на семейные сектора?
+9
-5
+4
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
У вас такого нет ? Ну конечно, а постоянный расизм с трибун, кидание монет в игроков и фанатов соперника , песни про традегии, выбегания на поле прямо к тренеру соперника (Эдди Хау недавно) Это тогда что?

во всем чемпмонатах есть хулиганы, быдло оно везде быдло, в независимости от национальности
+9
-9
0
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Питекантроп
Разнылся как бабка, вам фанайди надо
+2
-2
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Under
Ответ Юрий Кечко
Речь шла впринципе о поведении
речь Джо Коула?
ну перечитайте, что ли
0
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Подлый Интригант
Ответ Алик 67
В Европе срочно нужно фануйди ☝️
Европе нужно избавиться от беженцев из Африки и страны У для начала
+14
-14
0
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