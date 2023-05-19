Джо Коул об атаке ультрас АЗ на фанатов «Вест Хэма»: «Говорят про английских хулиганов, но у нас такого давно нет. Абсурдное и жалкое зрелище, дважды подумаешь, приводить ли детей на финал»

Джо Коула возмутила атака ультрас АЗ на фанатов «Вест Хэма» после игры в Лиге конференций.

«Нужно задать вопросы УЕФА и АЗ. Прийти в балаклавах, начать размахивать кулаками – это бред какой-то. Футболисты справедливо обеспокоены, у них там семьи, друзья, дети.

В современном футболе это абсурдное и жалкое зрелище. Люди говорят об английских хулиганах, но у нас такого не бывает, давно уже не было. При этом у нас из-за таких ситуаций сложилась определенная репутация. Зато другие клубы в Европе... жалкое зрелище.

У нас там друзья сидели. Надо найти нарушителей по камерам и запретить им вход на футбол на всю жизнь. Если раньше можно было говорить о том, чтобы привести детей на финал, то сейчас надо дважды подумать после подобного», – сказал бывший полузащитник «Челси» в эфире BT Sport.

Ультрас АЗ атаковали фанатов «Вест Хэма» после поражения в ЛК. Под угрозой были семьи игроков

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