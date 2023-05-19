Болельщику стало плохо во время матча «Базель» – «Фиорентина». Игру прервали на 8 минут, фанату помогли и отправили в больницу

Матч «Базеля» и «Фиорентины» был прерван из-за проблем со здоровьем у болельщика.

На 109-й минуте ответный полуфинал конференций прервали из-за того, что болельщику, как предполагается, «Фиорентины», стало плохо.

К пострадавшему подошла группа врачей, в течение нескольких минут ему оказывали помощь на месте.

Через восемь минут после остановки игра была возобновлена – болельщика унесли на носилках и отправили в больницу.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!