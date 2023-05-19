Болельщику стало плохо во время матча «Базель» – «Фиорентина». Игру прервали на 8 минут, фанату помогли и отправили в больницу
Матч «Базеля» и «Фиорентины» был прерван из-за проблем со здоровьем у болельщика.
На 109-й минуте ответный полуфинал Лиги конференций прервали из-за того, что болельщику, как предполагается, «Фиорентины», стало плохо.
К пострадавшему подошла группа врачей, в течение нескольких минут ему оказывали помощь на месте.
Через восемь минут после остановки игра была возобновлена – болельщика унесли на носилках и отправили в больницу.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Когда они переключаются на помощь болельщикам, то игрокам в экстренном случае некому будет оперативно помочь (случай с Эриксеном).
Поэтому пауза необходима из подобных соображений.
В данном конкретном случае охрана стадиона не пропускала медиков непосредственно с поля на трибуны через защитный барьер, опасаясь прорыва фанатов на поле.
В том году вроде в апл что то подобное было , но откачали