Болельщику стало плохо во время матча «Базель» – «Фиорентина». Игру прервали на 8 минут, фанату помогли и отправили в больницу

Теги Фиорентина Базель высшая лига Швейцария происшествия болельщики Лига Конференций УЕФА Футбол

Матч «Базеля» и «Фиорентины» был прерван из-за проблем со здоровьем у болельщика.

На 109-й минуте ответный полуфинал Лиги конференций прервали из-за того, что болельщику, как предполагается, «Фиорентины», стало плохо.

К пострадавшему подошла группа врачей, в течение нескольких минут ему оказывали помощь на месте.

Через восемь минут после остановки игра была возобновлена – болельщика унесли на носилках и отправили в больницу.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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15 комментариев

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Марат Касем
Ответ Седесим Куиндесимов
А зачем останавливать матч с практической точки зрения? Как это поможет болельщику?
Объясняю. На стадионе присутствует определенное количество медицинских бригад, которые необходимы для обеспечения безопасности игроков.
Когда они переключаются на помощь болельщикам, то игрокам в экстренном случае некому будет оперативно помочь (случай с Эриксеном).

Поэтому пауза необходима из подобных соображений.
В данном конкретном случае охрана стадиона не пропускала медиков непосредственно с поля на трибуны через защитный барьер, опасаясь прорыва фанатов на поле.
+13
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Eddenonkas
Здоровья!
+11
-1
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rwpanda
Здоровья
+6
-1
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Ale87
Ответ Tun
Нескрепно это как-то, европейские ваши ценности. У нас бы никто не шелохнулся, охрана посылала бы болел куда подальше с их просьбами, мед персонал сидел бы ровно на своих местах, при летальном исходе заключили бы, что болельщик сам виноват. Да, ватники, это моя больная фантазия.... Если бы(( так обидно было за мужика
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/2995430.html
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Tun
Ответ Ale87
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/2995430.html
Спасибо, на этот случай намекал
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ustinka82
Ответ Gerundiy
Интересно, как происходит процесс остановки. Ведь на трибунах тысячи людей, это же как-то надо передать информацию судье, чтобы тот остановил матч. А до него еще эта информация дойти должна
Игрок Ромы хотел подать угловой, но увидел или услышал, что на его фанатской трибуне кому то плохо. От него и пошла информация к судье.
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Alexander Kun
Ответ ustinka82
Игрок Ромы хотел подать угловой, но увидел или услышал, что на его фанатской трибуне кому то плохо. От него и пошла информация к судье.
Только не игрок Ромы, а Фиорентины
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Gerundiy
Интересно, как происходит процесс остановки. Ведь на трибунах тысячи людей, это же как-то надо передать информацию судье, чтобы тот остановил матч. А до него еще эта информация дойти должна
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Седесим Куиндесимов
А зачем останавливать матч с практической точки зрения? Как это поможет болельщику?
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Правда России
В Самаре был случай, болельщику стало плохо, но медицинская бригада на стадионе может помогать только футболистам и они не пришли на помощь. В итоге мужика откачивали охранники, но не смогли и он умер на трибуне
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Юрий Кечко
Ответ Фарид Харисов
Шутка неудачная. У меня друг решил этом матч посмотреть. Ему не на 8 минут поплохело, он в кому впал.
Да я догадался как бы что если матч остановили что там что то серьёзное

В том году вроде в апл что то подобное было , но откачали
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Gerundiy
Ответ ustinka82
Игрок Ромы хотел подать угловой, но увидел или услышал, что на его фанатской трибуне кому то плохо. От него и пошла информация к судье.
Ну так это еще надо было как-то услышать) все равно круто, что так вышло
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