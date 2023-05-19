Ультрас АЗ атаковали фанатов «Вест Хэма» после поражения в ЛК. Под угрозой были семьи игроков
Ультрас АЗ напали на болельщиков «Вест Хэма» после вылета из Лиги конференций.
Нидерландцы уступили на своем поле со счетом 0:1 в результате гола Пабло Форнальса в добавленное время. В первом матче, который прошел в Англии, они проиграли 1:2.
После игры группа фанатов хозяев перепрыгнула через ограждения и направилась в секцию, в которой разместились в том числе семьи футболистов. Стюардам не удалось их остановить.
Ультрас начали бросать в гостей пиротехнические средства и развязали несколько драк. Отдельные игроки английской команды пытались вмешаться и остановить их.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Впрочем, режиссер фильмов о человеческой многоножке тоже родом из этого города, так что, возможно, мы чего-то не знаем об алкмарцах.