Ультрас АЗ атаковали фанатов «Вест Хэма» после поражения в ЛК. Под угрозой были семьи игроков

Теги высшая лига Нидерланды Вест Хэм премьер-лига Англия происшествия болельщики АЗ АФАС-стадион Пабло Форнальс Лига Конференций УЕФА Футбол

Ультрас АЗ напали на болельщиков «Вест Хэма» после вылета из Лиги конференций.

Нидерландцы уступили на своем поле со счетом 0:1 в результате гола Пабло Форнальса в добавленное время. В первом матче, который прошел в Англии, они проиграли 1:2.

После игры группа фанатов хозяев перепрыгнула через ограждения и направилась в секцию, в которой разместились в том числе семьи футболистов. Стюардам не удалось их остановить.

Ультрас начали бросать в гостей пиротехнические средства и развязали несколько драк. Отдельные игроки английской команды пытались вмешаться и остановить их.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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13 комментариев

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Black Phoenix
Нифига себе голландцы дикие. А мы ещё удивляемся, почему оттуда Промес сбежал.
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+39
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Black Phoenix
Нифига себе голландцы дикие. А мы ещё удивляемся, почему оттуда Промес сбежал.
Мне кажется вы не в курсе, но Нидерланды наверное единственный чемпионат из топ 10 в Европе, где до сих пор фанаты разбивают голову игроку соперника прямо во время матча предметами с трибун или всерьез шлют угрозы расправы за переход в стан принципиального соперника (Бергейс в Аякс)
+21
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+20
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Julia Balinova
Ответ NottinghamForest
Стадион в Алкмаре наверное самый семейный из всех, которые посещал. Искренне удивлен подобными событиями
Да и вообще - Алкмар один из самых уютных, тихих и живописных городков, где мне вообще доводилось бывать (и жить). Ну никак дикие ультрас не встраиваются у меня в этот образ.
Впрочем, режиссер фильмов о человеческой многоножке тоже родом из этого города, так что, возможно, мы чего-то не знаем об алкмарцах.
+20
-1
+19
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slatar99
Ответ NottinghamForest
Стадион в Алкмаре наверное самый семейный из всех, которые посещал. Искренне удивлен подобными событиями
Так и есть! Голландские ультрас отправились в семейный сектор, только чтобы установить международные связи с англичанами!
+11
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+9
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Барыга блинами
Все потому, что у них нет фан айди)
+14
-7
+7
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NottinghamForest
Стадион в Алкмаре наверное самый семейный из всех, которые посещал. Искренне удивлен подобными событиями
+6
-3
+3
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Сергей Орлов
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Мне кажется вы не в курсе, но Нидерланды наверное единственный чемпионат из топ 10 в Европе, где до сих пор фанаты разбивают голову игроку соперника прямо во время матча предметами с трибун или всерьез шлют угрозы расправы за переход в стан принципиального соперника (Бергейс в Аякс)
Не единственный.
+5
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+3
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Док163
Ответ Black Phoenix
Нифига себе голландцы дикие. А мы ещё удивляемся, почему оттуда Промес сбежал.
он кажется немного по другой причине сбежал, и скоорее его так же можно назвать как раз таки диким...
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Alexander Rakhilkin
Ответ NottinghamForest
Стадион в Алкмаре наверное самый семейный из всех, которые посещал. Искренне удивлен подобными событиями
Да ладно? Был там на матче КУЕФА АЗ-Крылья Советов, вместе с голландским другом сидел на общей трибуне... Минут через 20 подошли стюарды и посоветовали уйти на трибуну болельщиков из Самара "На вас просто нападут". Пока прикрываемый этими стюардами и щитами шёл к своим, в меня чем только не кидали (даже стеклянными стаканами), а пара придурков просто лезла драться... Вот такая вот семейная обстановка
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bress10
Им просто повезло, что там не было Пита и Бовера
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Жлобиньо
Они просто посмотрели фильм.
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Егор Чалов
Ответ Julia Balinova
Да и вообще - Алкмар один из самых уютных, тихих и живописных городков, где мне вообще доводилось бывать (и жить). Ну никак дикие ультрас не встраиваются у меня в этот образ. Впрочем, режиссер фильмов о человеческой многоножке тоже родом из этого города, так что, возможно, мы чего-то не знаем об алкмарцах.
В тихом омуте как говорится)))
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