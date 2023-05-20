Фанаты «Бетиса» повесили на мосту куклу хавбека «Севильи» Жордана перед дерби в Ла Лиге

Фанаты «Бетиса» повесили на мосту куклу игрока «Севильи» в преддверии дерби.

21 мая «Севилья» примет « » в 35-м туре .

Перед матчем на одном из мостов Севильи появился баннер с надписью «Севилья ненавидит Нервион (район, где расположен стадион «Севильи» – Sports.ru)». Рядом неизвестные повесили куклу в футболке полузащитника красно-белых .

Ла Лига и «Севилья» осудили данную акцию. Лига заявила, что в ближайшее время подаст жалобу в суд Севильи.

Напомним, похожий инцидент произошел перед матчем «Реал» – «Атлетико» этой зимой.

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