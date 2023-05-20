Фанаты «Бетиса» повесили на мосту куклу хавбека «Севильи» Жордана перед дерби в Ла Лиге
Фанаты «Бетиса» повесили на мосту куклу игрока «Севильи» в преддверии дерби.
21 мая «Севилья» примет «Бетис» в 35-м туре Ла Лиги.
Перед матчем на одном из мостов Севильи появился баннер с надписью «Севилья ненавидит Нервион (район, где расположен стадион «Севильи» – Sports.ru)». Рядом неизвестные повесили куклу в футболке полузащитника красно-белых Жоана Жордана.
Ла Лига и «Севилья» осудили данную акцию. Лига заявила, что в ближайшее время подаст жалобу в суд Севильи.
Напомним, похожий инцидент произошел перед матчем «Реал» – «Атлетико» этой зимой.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Хотя, 120 минут изматывающего футбола с Юве определённо скажутся на физическом состоянии игроков.