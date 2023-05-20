Фанаты «Бетиса» повесили на мосту куклу хавбека «Севильи» Жордана перед дерби в Ла Лиге

Теги Севилья Бетис Ла Лига происшествия болельщики Жоан Жордан Футбол

Фанаты «Бетиса» повесили на мосту куклу игрока «Севильи» в преддверии дерби.

21 мая «Севилья» примет «Бетис» в 35-м туре Ла Лиги.

Перед матчем на одном из мостов Севильи появился баннер с надписью «Севилья ненавидит Нервион (район, где расположен стадион «Севильи» – Sports.ru)». Рядом неизвестные повесили куклу в футболке полузащитника красно-белых Жоана Жордана.

Ла Лига и «Севилья» осудили данную акцию. Лига заявила, что в ближайшее время подаст жалобу в суд Севильи. 

Напомним, похожий инцидент произошел перед матчем «Реал» – «Атлетико» этой зимой. 

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3 комментария

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ljolik888
Одно из самых горячих и громких дерби в мире !
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blaugrano
Эмоций и драйва этому дерби не занимать.
Хотя, 120 минут изматывающего футбола с Юве определённо скажутся на физическом состоянии игроков.
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Очевидное невероятное
Ещё одни дикуши как эспаньоловские
+2
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