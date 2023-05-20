🥳 «Рубин» вернулся в РПЛ спустя сезон после вылета
«Рубин» вернулся в Премьер-лигу.
Казанский клуб в 32-м туре Мелбет Первой лиги на выезде победил «Балтику» (1:0), которая ранее уже вышла в Мир РПЛ.
«Рубин» вышел на первое место в таблице, набрав 65 очков, у «Балтики» 64 балла.
За два тура до конца чемпионата на третьем месте идет «Алания» (56 очков), за ней – «Енисей» (50).
Напомним, что «Рубин» в прошлом сезоне вылетел из Премьер-лиги, заняв 15-е место под руководством тренера Леонида Слуцкого.
Слуцкий покинул казанцев по ходу нынешнего сезона. Сейчас команду возглавляет Рашид Рахимов.
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Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
мы Рубин
Нас не остановить!!!
Балтика - чем-то напоминает Факел и состав в основном останется прежним. Бюджет, думаю, у них скромный.
P.S. Лисакович - такой же феерический. Выйти вдвоём против вратаря и включить эгоиста!