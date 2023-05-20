🥳 «Рубин» вернулся в РПЛ спустя сезон после вылета

«Рубин» вернулся в Премьер-лигу.

Казанский клуб в 32-м туре на выезде победил «Балтику» (1:0), которая ранее уже вышла в Мир РПЛ.

« » вышел на первое место в таблице, набрав 65 очков, у «Балтики» 64 балла.

За два тура до конца чемпионата на третьем месте идет «Алания» (56 очков), за ней – «Енисей» (50).

Напомним, что «Рубин» в прошлом сезоне вылетел из Премьер-лиги, заняв 15-е место под руководством тренера Леонида Слуцкого.

покинул казанцев по ходу нынешнего сезона. Сейчас команду возглавляет .

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