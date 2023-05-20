🥳 «Рубин» вернулся в РПЛ спустя сезон после вылета

Теги Рубин Леонид Слуцкий Рашид Рахимов премьер-лига Россия Первая лига Балтика Футбол

«Рубин» вернулся в Премьер-лигу.

Казанский клуб в 32-м туре Мелбет Первой лиги на выезде победил «Балтику» (1:0), которая ранее уже вышла в Мир РПЛ.

«Рубин» вышел на первое место в таблице, набрав 65 очков, у «Балтики» 64 балла.

За два тура до конца чемпионата на третьем месте идет «Алания» (56 очков), за ней – «Енисей» (50).

Напомним, что «Рубин» в прошлом сезоне вылетел из Премьер-лиги, заняв 15-е место под руководством тренера Леонида Слуцкого.

Слуцкий покинул казанцев по ходу нынешнего сезона. Сейчас команду возглавляет Рашид Рахимов.

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Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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128 комментариев

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Shuller18
Молодцы! Не стали задерживаться, как и обещали, вернулись быстро.
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+171
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Evgueniy
Отлично! Два топовых стадиона прибыло! Очень хорошо что вылетают именно Химки и Торпедо
+94
-3
+91
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Mac Miller
Как быстро год пролетел, на фоне Балтики смотрелись командой Премьер Лиги
+78
-5
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red hikkikomori
3-е место в РПЛ после возвращения должны повторять)
+60
-4
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2vdhrvmmzf
Ответ Evgueniy
Отлично! Два топовых стадиона прибыло! Очень хорошо что вылетают именно Химки и Торпедо
Правда посещаемость этих стадионов теперь просядет по сравнению с этим сезоном, спасибо фан айди
+39
-4
+35
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Его Величество Златан
респект Рахимову, а то так бы и в квн вылетели бы
+43
-9
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Cruel Snake
Слуцкий их туда отправил, без него вернулись. Казань 👌
+31
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+28
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Прощайте, надежды!
очищение Первой Лигой прошли - добро пожаловать домой !!!
мы Рубин
Нас не остановить!!!
+26
-5
+21
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Shuller18
Молодцы! Не стали задерживаться, как и обещали, вернулись быстро.
Ну Рашид Рахимов в стороне не остался)
+23
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Газонокосильщик Хави
на багаже юмориста
+30
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OnlyDendy
вот вам и Рахимов
+15
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2vdhrvmmzf
Ну что ж, год без РПЛ, учитывая отсутствие еврокубков, получился совсем безболезненным, а самое главное очистил клуб от товарища юмориста, который даже на уровне фнл был посредственным, смотреть на команду было просто невозможно. С Рахимовым конечно не верится в борьбу за медали в новом сезоне, но старт очень впечатлил и в игровом плане, и конечно с точки зрения результата. Будем надеяться на точечное качественное усиление, состав в общем то и сейчас на уровне середняков РПЛ. Всех болельщиков с победой и возвращением!
+13
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morozzzko
Концовку сезона отлично провели, РПЛ встречай обратно)
+12
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d-kniga
Урра! Поздравляю всех болельщиков с возвращением!! ❤️💚
+11
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Forte Live
Рубин, конечно, дядьки. 30 лет - средний возраст. Типичная сборка игроков под задачу. Едва ли сильно узнаем их в новом сезоне.

Балтика - чем-то напоминает Факел и состав в основном останется прежним. Бюджет, думаю, у них скромный.

P.S. Лисакович - такой же феерический. Выйти вдвоём против вратаря и включить эгоиста!
+10
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сервисник
Спортс теряется с заголовками, надо было так, Эксперт МатчТВ вывел Рубин в РПЛ, после провала квнщика
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AERN
Благодаря МатчТВ. Ведь это именно они подготовили Рахимова. Вон ща Радимов без дела сидит, ему следующему суждено.
+9
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RembaXXX
Ответ Shuller18
Молодцы! Не стали задерживаться, как и обещали, вернулись быстро.
Как будто были варианты.
+11
-3
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Нагрузки Сборной
Теперь нужно повторить результат первого сезона после предыдущего повышения! Алга!
+9
-1
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Кирилл Павлюченко
Давай, Рубин, сверкай в вышке!
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Ванька-Манька
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
лучший город России заслуживает иметь представителя в рпл.
+14
-6
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Фут.Боль
Ответ Прощайте, надежды!
очищение Первой Лигой прошли - добро пожаловать домой !!! мы Рубин Нас не остановить!!!
А в чем очищение-то было?
+7
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Прощайте, надежды!
Ответ Газонокосильщик Хави
на багаже юмориста
хорошо что юмориста вовремя турнули) иначе бы точно никуда не вышли бы
+11
-4
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Evgueniy
ТОПОВАЯ атмосфера на трибунах! Просто крутяк!
+7
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Will Nigmatullin
Красавцы! Пора подбирать состав под РПЛ
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