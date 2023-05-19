«Енисей» получил лицензию для РПЛ. Клуб идет 4-м в Первой лиге

«Енисей» получил лицензию, позволяющую выступать в Мир РПЛ в случае выхода.

«Еще ближе к мечте! ФК «Енисей» получил лицензию РФС-1, которая позволит нашему клубу сыграть в стыковых матчах и в в случае выхода.

Благодарим за помощь и содействие в прохождении сложной и важной процедуры лицензирования правительство Красноярского края, Министерство спорта, администрацию Центрального стадиона, а также сотрудников клуба.

Отдельную благодарность выражаем РФС за понимание, профессионализм и помощь в развитии футбола в Красноярском крае!» – сказано в сообщении « ».

Ранее « » и « », лидирующие в таблице Мелбет Первой лиги, получили лицензии для участия в РПЛ. « », которая идет третьей, отказали из-за отсутствия стадиона в Северной Осетии.

На данный момент «Енисей» занимает 4-е место в таблице.

Стыки за РПЛ – проблема. У «Алании» с «Динамо» нет лицензий, наверняка пройдет шестое место

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!