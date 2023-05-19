«Енисей» получил лицензию для РПЛ. Клуб идет 4-м в Первой лиге

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Первая лига Балтика Енисей Алания Владикавказ Футбол

«Енисей» получил лицензию, позволяющую выступать в Мир РПЛ в случае выхода.

«Еще ближе к мечте! ФК «Енисей» получил лицензию РФС-1, которая позволит нашему клубу сыграть в стыковых матчах и в РПЛ в случае выхода.

Благодарим за помощь и содействие в прохождении сложной и важной процедуры лицензирования правительство Красноярского края, Министерство спорта, администрацию Центрального стадиона, а также сотрудников клуба.

Отдельную благодарность выражаем РФС за понимание, профессионализм и помощь в развитии футбола в Красноярском крае!» – сказано в сообщении «Енисея».

Ранее «Балтика» и «Рубин», лидирующие в таблице Мелбет Первой лиги, получили лицензии для участия в РПЛ. «Алании», которая идет третьей, отказали из-за отсутствия стадиона в Северной Осетии.

На данный момент «Енисей» занимает 4-е место в таблице.

Стыки за РПЛ – проблема. У «Алании» с «Динамо» нет лицензий, наверняка пройдет шестое место

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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26 комментариев

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Михаил1970
Енисею в получении лицензии помогают правительство Красноярского края, Министерство спорта, администрация Центрального стадиона, и просто сотрудники клуба. А Александр Мостовой всё сам делает не прибегая к поддержки извне.
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+20
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космонавт на дереве
Это те которые даже летом в манеже играют?
+13
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Брэд Либил
Ответ Ktoto_V_Dome
Акрон, который займёт 4 место, попадёт в стыки и обыграет Пари НН:О, повезло повезло 🤣
откуда Акрону в стыках взяться?
+8
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+7
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Брэд Либил
Ответ Ktoto_V_Dome
Простая математика. Акрон сейчас девятый, в 6 очках от 6 места. Динамо Махачкала и Алания не прошли лицензирование, то есть 5 и 6 место пройдут в стыки. Есть ещё Волгарь, там 50/50, так что в теории может быть и 7 место. Ещё 7 туров, плюс Акрон играет с Аланией, так что могут залезть
Какие 7 туров? Осталось 3 тура. Между Акроном и Родиной 6 очков.
+7
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Delirium_Tremens
Ответ Давид Кочинян
Из стыков никто в РПЛ не поднимется 💯%
Учитывая нестабильные финансы у подвала РПЛ, сотку давать не стоит. У той же Самары грядёт распродажа.
+4
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Redmurza
Ответ SpartMoscow1988
Ага, выйдут чтоб играть на нейтральном поле и через сезон как Тамбов...
Ты ведь знаешь, что сейчас нельзя играть в другом регионе, правда? А если знаешь, зачем пишешь глупость?
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Давид Кочинян
Из стыков никто в РПЛ не поднимется 💯%
+10
-9
+1
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Игорь Пичугин
Походу надо ждать возвращения Торбинского.
0
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блокад блокадыч
Ответ Ktoto_V_Dome
Простая математика. Акрон сейчас девятый, в 6 очках от 6 места. Динамо Махачкала и Алания не прошли лицензирование, то есть 5 и 6 место пройдут в стыки. Есть ещё Волгарь, там 50/50, так что в теории может быть и 7 место. Ещё 7 туров, плюс Акрон играет с Аланией, так что могут залезть
7 место не будет играть в стыках
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debond
Ответ Давид Кочинян
Из стыков никто в РПЛ не поднимется 💯%
а как тебе такой расклад? Для увеличения кол-ва оформления фанайди и распространения его на новые регионы + полные трибуны новых клубов в РПЛ для хорошей телекартинки - клубы ФНЛ могут и продвинуть
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Redmurza
Ответ Егор Крид58
а потом будут играть в душном манеже
Для этого нужно построить новый душный манеж вместо отличного нынешнего)
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Redmurza
Ответ SpartMoscow1988
Это окажется глупостью только после того как Енисей окажется в РПЛ и сыграет на своей арене, а так твои правила про другой регион переписываются каждый месяц и к тому моменту все еще сто раз изменится. Поэтому кто еще глупость и пишет?
Пишешь ты, конечно ведь Енисей прошел лицензирование по ДЕЙСТВУЮЩИМ правилам
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блокад блокадыч
Ответ SpartMoscow1988
Это окажется глупостью только после того как Енисей окажется в РПЛ и сыграет на своей арене, а так твои правила про другой регион переписываются каждый месяц и к тому моменту все еще сто раз изменится. Поэтому кто еще глупость и пишет?
Боже, ахах, что за бред
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