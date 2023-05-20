«Тухель был близок к «Ювентусу», «Бавария» нервничала. Она не смогла бы уволить Нагельсманна после 3 трофеев и решила действовать». Маттеус о смене тренера

Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия Лотар Маттеус серия А Италия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Лотар Маттеус объяснил, почему в конце марта «Бавария» решила уволить Юлиана Нагельсманна.

«Тухель был близок к назначению в «Ювентус». «Бавария» нервничала, Тухель был без работы, а она не на 100% верила в Нагельсманна.

«Бавария» не смогла бы уволить Юлиана после завоевания 3 трофеев, поэтому решила действовать сейчас», – сказал бывший защитник мюнхенцев.

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40 комментариев

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amaDardie
Ну что ж, после сегодняшнего матча у Баварии есть все шансы на требл😅
+124
-1
+123
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Пирс Морган
Надежный план, надежный, как швейцарские часы
+75
-2
+73
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Arthur Jacob
Талалаев был близок к Торпедо. Бавария нервничала
+55
-2
+53
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ amaDardie
Ну что ж, после сегодняшнего матча у Баварии есть все шансы на требл😅
Новый футбольный термин вводить пора имени Мюнхенцев:
Обосребл)
+48
-1
+47
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Илья Григорьев
Если они боялись, что Нагельсман возьмет 3 трофея и уже нельзя будет его уволить, то тут только один вопрос: зачем в принципе увольнять тренера, который взял все 3(!) трофея…
+37
0
+37
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rcbkz6mrtd
Нагельсман передает привет Кану и Салихомиджичу )))
+29
-1
+28
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rachidibrahimov
Ответ rcbkz6mrtd
Нагельсман передает привет Кану и Салихомиджичу )))
РБ отомстил за своего бывшего тренера
+23
0
+23
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Неби Бабаханов
Впервые с 1997-го года я рад проигрышу Баварии! Надеюсь БД завтра выиграет!
+19
0
+19
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Николай Уткин
Ответ Илья Григорьев
Если они боялись, что Нагельсман возьмет 3 трофея и уже нельзя будет его уволить, то тут только один вопрос: зачем в принципе увольнять тренера, который взял все 3(!) трофея…
этот тренер намекал про кротов в рук-ве, то есть после допустим прохода сити и победы в кубке и лиге он мог бы начать набирать авторитет. И хасанчик бы быстро вылетел на помойку
+14
0
+14
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uchiyamada
Теперь что-то проясняется. Оказывается, цель на сезон у Хасана была уволить Нагельсмана, а не какие-то там чашки дурацкие выиграть. Это также объясняет, почему после поражений Тухеля мы не слышим полюбившуюся песенку про то, что Бавария должна выигрывать в каждом матче.
+9
0
+9
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And Justice for All
Теперь понятно, что во всём виноват Ювентус)
+10
-2
+8
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rachidibrahimov
Если Боруссия профукает и этот шанс, то не о каком чемпионстве речи быть не может
+4
0
+4
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Aleks Del Piero
Ответ And Justice for All
Теперь понятно, что во всём виноват Ювентус)
Опять минус 15 очков (
+4
0
+4
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Заяцволк
Представьте, сколько трофеев слили эти Кан с Салихамиджичем. 3 у Баварии, и возможные 1-2 у Ювентуса, если бы Тухеля туда взяли. А так у обеих команд гордое зеро, гордимся !
+4
0
+4
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Жэд Кэлэд
Ответ Пирс Морган
Надежный план, надежный, как швейцарские часы
Как боснийские часы скорее.
+3
0
+3
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wolkov
ну теперь все отлично: ни одного трофея👍👍👍🤣🤣🤣
+3
0
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Niko W
Хасан к успеху шёл, не получилось, не фартануло!
А теперь надеюсь наконец-то на выход!
+3
0
+3
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Кокич
«Бавария» не смогла бы уволить Юлиана после завоевания трёх трофеев, поэтому решила действовать сейчас»
В мемориз ©
+3
-1
+2
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Dooomer
Ответ Илюша17
Он мешал им мутить свои дела, а Тухель не такой..Тухель покорный
Не очень то он покорный, за что и поперли из Челси
+2
0
+2
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Flavius
Напоминает недавний случай в Ростове:
Россиянин захотел пошутить над знакомым и выстрелил себе в голову из пистолета
+2
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+2
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ПавелАвер
зато теперь Бавария не нервничает ,а кайфует
+1
0
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Алексей Гусев
Ответ K0run
Очень хотелось. бы видеть Томаса в Юве, но я думаю новость утка. У него Зп 10 плюс налоги. поэтому вряд ли получится. Вот Де Зерби может или Паладино в это верю.
у Макса 7+бонусы, и? Паладино?? это кто?
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K0run
Очень хотелось. бы видеть Томаса в Юве, но я думаю новость утка. У него Зп 10 плюс налоги. поэтому вряд ли получится. Вот Де Зерби может или Паладино в это верю.
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Вадим Слуцкий
А для него Хасан + Кан = "Бавария"? Странно.
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Алексей Гусев
Ответ Islam Gasanov
Тренер Монцы
имхо, лучшее уж чем Паладино, Итальяно взять, Юрича или Гаспа, ну или поговаривают что Спаллетти может уйти. Это по сериАльным тренерам.
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