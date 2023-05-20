«Тухель был близок к «Ювентусу», «Бавария» нервничала. Она не смогла бы уволить Нагельсманна после 3 трофеев и решила действовать». Маттеус о смене тренера
Лотар Маттеус объяснил, почему в конце марта «Бавария» решила уволить Юлиана Нагельсманна.
«Тухель был близок к назначению в «Ювентус». «Бавария» нервничала, Тухель был без работы, а она не на 100% верила в Нагельсманна.
«Бавария» не смогла бы уволить Юлиана после завоевания 3 трофеев, поэтому решила действовать сейчас», – сказал бывший защитник мюнхенцев.
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