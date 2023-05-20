Лотар Маттеус объяснил, почему в конце марта «Бавария» решила уволить Юлиана Нагельсманна.

«Тухель был близок к назначению в « ». « » нервничала, был без работы, а она не на 100% верила в .

«Бавария» не смогла бы уволить Юлиана после завоевания 3 трофеев, поэтому решила действовать сейчас», – сказал бывший защитник мюнхенцев.

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