Тухель о 6:0 с «Шальке»: «Заслуженная победа. Нет причин для эйфории, но это был еще один шаг в правильном направлении»

Теги Бавария Шальке бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Шальке».

Мюнхенская команда одержала победу со счетом 6:0 в 32-м туре Бундеслиги. 

«Это была заслуженная победа. Мы хорошо начали и играли быстрее и плавнее, чем в последнее время. Мы не теряли порядок и играли безопасно при контратаках. Мы забили третий гол в начале второго тайма, что придало нам уверенности. 

Нет причин для эйфории, но это был еще один шаг в правильном направлении.

Я очень доволен тем, что увидел за 90 минут. Это показывает, что к нам возвращается уверенность в себе. Это помогает создавать много моментов и забивать много голов. Из-за этого у нас хорошее настроение, но это не повод для эйфории. Мы должны сделать это снова на следующей неделе», – сказал Тухель

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1 комментарий

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СуперНегр228
Где заголовок?
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