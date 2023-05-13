Тухель о 6:0 с «Шальке»: «Заслуженная победа. Нет причин для эйфории, но это был еще один шаг в правильном направлении»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Шальке».

Мюнхенская команда одержала победу со счетом 6:0 в 32-м туре Бундеслиги.

«Это была заслуженная победа. Мы хорошо начали и играли быстрее и плавнее, чем в последнее время. Мы не теряли порядок и играли безопасно при контратаках. Мы забили третий гол в начале второго тайма, что придало нам уверенности.

Нет причин для эйфории, но это был еще один шаг в правильном направлении.

Я очень доволен тем, что увидел за 90 минут. Это показывает, что к нам возвращается уверенность в себе. Это помогает создавать много моментов и забивать много голов. Из-за этого у нас хорошее настроение, но это не повод для эйфории. Мы должны сделать это снова на следующей неделе», – сказал .