Семшов о «Динамо»: «Надо было дать Йокановичу доработать. Каждый год меняют тренера, а результата нет. Руководству надо задуматься о стратегии»

Теги Игорь Семшов премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Сандро Шварц Футбол

Игорь Семшов считает, что «Динамо» зря рассталось с главным тренером Славишей Йокановичем.

Сербский специалист возглавил московский клуб перед началом сезона-2022/23.

Команда под его руководством вылетела из розыгрыша Фонбет Кубка России на стадии полуфинала Пути регионов, уступив в серии пенальти «Акрону».

После 27 туров «Динамо» идет на 7-м месте в таблице Мир РПЛ с 42 очками. 

«Надо было дать Йокановичу доработать в «Динамо» до конца сезона. Чемпионат уже давно потерян в плане призовых мест. Чтобы не будоражить ситуацию, надо было дать доработать Славише до конца. С другой стороны, руководству «Динамо» надо задуматься о стратегии клуба, что они хотят.

«Бело-голубые» каждый год меняют тренера, причем одного иностранца на другого, а результатов нет. Даже Шварц занял третье место, но команда могла оказаться выше. Надо понимать, в какую сторону развиваться и что делать с командой в плане усиления футболистами. Многие игроки «Динамо» в этом году сдали и не смогли выйти на тот уровень, который был раньше. Не думаю, что в этом виноват тренер, он хотел донести свои мысли до футболистов. Игрок при любом специалисте должен доказывать и держать свое реноме. Не думаю, что Йоканович требовал то, что было тяжело выполнить.

По слухам, у «Динамо» все кандидаты на пост главного тренера с нероссийским паспортом. У нас «бело-голубые» ассоциируются только с зарубежными тренерами. Пусть решает руководство клуба, кто им лучше подойдет, хотя мне кажется, что они сами немного запутались в какую сторону надо развиваться.

Есть еще ветераны и болельщики команды, которые тоже имеют мнение, нужно послушать их. Им клуб небезразличен, они переживают. Понятно, что выбор будет делать руководство, но прислушаться к разными мнениям все равно интересно. Надо собрать все сведения для понимания, кого хочется видеть на посту главного тренера «Динамо».

Надо задать хотя бы какое-то направление и определить, кого из футболистов звать в команду. Все-таки «Динамо» такой клуб, в котором надо пропитаться духом команды. Повторюсь, у «бело-голубых» работают одни иностранцы, про своих людей они забывают. Даже в Европе не забывают своих ветеранов, которые отдавались клубу и приносили успех», – сказал бывший игрок клуба и сборной России. 

 

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5 комментариев

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Dmitry Orlov
Был свой Кобелев - провал.
Был свой Хохлов - провал.
Был свой Новиков - провал.
Что удивительного, что после этого решили искать инстранцев?

А со Шварцем были готовы работать и дольше, просто вмешались обстоятельства. И он сам ушёл. Это не вписывается в "каждый год тренера меняют".

А если с Йокановичем ни игры, ни результата - какой смысл тянуть?
+5
0
+5
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Дядя ТУРА
вообще считаю, что надо брать только тренеров-экспертов Матч Тв! уволили идёшь на канал, освободилось место идёшь тренировать.
+4
0
+4
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Выкидыш
Какановича давно надо было в шею гнать...
0
0
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Андрей Андреев
Что он несёт...
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