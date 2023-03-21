ПСВ на 40 лет забанил фаната, напавшего на вратаря «Севильи» Дмитровича. Нарушитель возместит клубу все убытки от инцидента

ПСВ на 40 лет запретил посещать стадион фанату, напавшему на .

Напомним, в концовке ответного матча раунда плей-офф между и «Севильей» фанат нидерландской команды выбежал на поле, подбежал к сербскому голкиперу севильцев и ударил его по лицу. 20-летний болельщик, ранее дважды судимый за правонарушения во время матчей, был приговорен к трем месяцам тюремного заключения. Кроме того, прокуратура запретила ему находиться на территории домашнего стадиона ПСВ в течение двух лет.

Также ПСВ намерен взыскать с нарушителя все убытки, которые клуб понесет в результате инцидента.

😱😱😱Вратарю «Севильи» снова досталось: месяц назад прямо на поле на него напал болельщик, а теперь фанаты «Фенербахче» разбили ему голову👊🏻

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