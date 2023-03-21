ПСВ на 40 лет забанил фаната, напавшего на вратаря «Севильи» Дмитровича. Нарушитель возместит клубу все убытки от инцидента

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА происшествия болельщики Филипс Стадион Марко Дмитрович Футбол

ПСВ на 40 лет запретил посещать стадион фанату, напавшему на Марко Дмитровича.

Напомним, в концовке ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между ПСВ и «Севильей» фанат нидерландской команды выбежал на поле, подбежал к сербскому голкиперу севильцев и ударил его по лицу. 20-летний болельщик, ранее дважды судимый за правонарушения во время матчей, был приговорен к трем месяцам тюремного заключения. Кроме того, прокуратура запретила ему находиться на территории домашнего стадиона ПСВ в течение двух лет.

Также ПСВ намерен взыскать с нарушителя все убытки, которые клуб понесет в результате инцидента.

😱😱😱Вратарю «Севильи» снова досталось: месяц назад прямо на поле на него напал болельщик, а теперь фанаты «Фенербахче» разбили ему голову👊🏻

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6 комментариев

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angry horse
В России с fan id не нашли бы, система бы заглючила, бгг😁
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Pb-SE
Пусть в РФ едет- у нас любят голландских уголовников.
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Алексей Свирин
Вы что,хотите как в Голландии?
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Иван1984
срочно нужен фанайди
Вооооот, а если бы был фанайди
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CSKA\LAZIO\Netherlands
Ответ ZeLatan Ibrahimovich
Комментарий удален модератором
Да вообще неадекват какой-то 🤦‍♂️.
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Иван1984
срочно нужен фанайди
+1
-1
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ZeLatan Ibrahimovich
Комментарий удален модератором
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