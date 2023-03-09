Фанат ПСВ приговорен к 3 месяцам тюрьмы за нападение на вратаря «Севильи» Дмитровича в матче ЛЕ

Фанат ПСВ получил тюремный срок за нападение на вратаря «Севильи» .

В концовке ответного матча раунда плей-офф между этими командами фанат нидерландской команды выбежал на поле, подбежал к сербскому голкиперу и ударил его по лицу. После этого Дмитрович повалил болельщика на газон и удерживал до прихода стюардов. Вратарь не получил серьезных повреждений.

В среду 20-летнего нарушителя приговорили к трем месяцам тюремного заключения, один из которых он получил условно. После ареста было установлено, что он был пьян. Также молодому человеку на 2 года запрещено посещать территорию стадиона ПСВ во время матчей.

В 2021 и 2022 годах он уже был дважды приговорен к общественным работам за правонарушения во время футбольных матчей.

Этот инцидент может иметь серьезные последствия для ПСВ. Клубу грозит крупный штраф от УЕФА. Возможно, нидерландцам придется провести несколько еврокубковых матчей без зрителей.

📸 Постояли, поговорили. Вратарь «Севильи» мастерски отбился от напавшего на него фаната