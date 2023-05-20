У «Тоттенхэма» 1 победа в 7 последних играх. Клуб выиграл 2 матча из 9 после ухода Конте

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Райан Мэйсон Кристиан Стеллини Брентфорд Футбол

«Тоттенхэм» одержал всего одну победу в семи последних матчах.

В 37-м туре «шпоры» уступили «Брентфорду» со счетом 1:3. Лондонская команда одержала лишь одну победу с 15 апреля – над «Кристал Пэлас» (1:0). Также за этот период «Тоттенхэм» потерпел 5 поражений и 1 раз сыграл вничью.

После расторжения контракта с Антонио Конте 27 марта «Тоттенхэм» провел 9 матчей – сначала командой руководил Кристиан Стеллини, затем его сменил Райан Мэйсон. На этом отрезке команда одержала 2 победы, потерпела 5 поражений и дважды сыграла вничью.

28 мая «шпоры» проведут последний матч сезона – против «Лидса». 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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38 комментариев

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Kubinec_
Прав был Антоха когда сбродом всех в Тоттенхэме назвал
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DolJun
все еще расплачиваются за то, что слили маура аккурат до финала кубка. серийные победители уходят из шпор без чашки.
+78
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Direct free kick
Этот клуб должен 800 лет страдать за предательство Моуриньо
+83
-19
+64
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Олигофрен
Ответ 113k
Когда слил Мавр выход в ЛЧ?)))) Потерять кучу бабала ради какого кубка?)))
ну, сейчас то ТТХ после ухода жалкого физрука Моура в ЛЧ каждый год божит и уже в 20 туре обеспечивает себе путевку в лч!
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+20
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uefaligue
Это вам за увольнение Жозе. 3-0 Динамо Загреб это ваша вина,это ваш результат
+22
-4
+18
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Эксперт Спортс
Конте это Ванга в мире футбола
+15
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+13
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Красный чай
Английские клубы из за всех сил стараются не пустить Тоттенхэм в еврокубки чтоб страну не позорил
+15
-4
+11
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Born is the King
Ответ arspurs9
Неудивительно, учитывая в какую яму клуб загнал сам Конте. Теперь от Леви зависит слишком многое. Спорт дир и тренер нужны сейчас, а не под конец августа.
В любой непонятной ситуации обвиняй Конте
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Чёрный тюльпан
Классический Тоттенхэм! Когда поняли, что претендовать особо уже и не на что, то просто забили на всё. Примерно таким же образом они бездарно пропустили Арсенал на 2-е место в конце сезона, слив несколько матчей, когда Лестер победил в АПЛ.
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Alex Metallov
Хм... нужно ли Нагельсманну все это. Наверное он и в правду туда не пойдет, даже если позовут.
Найдет какую-нибудь другую команду.
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Пацанчик реальный
Ответ Alex Metallov
Хм... нужно ли Нагельсманну все это. Наверное он и в правду туда не пойдет, даже если позовут. Найдет какую-нибудь другую команду.
Например какую??Вообще то команды у которых все хорошо,обычно тренеров не меняют и тренера не ищут!В любом случае он придет в какую-то «проблемную»команду,где надо будет все налаживать!
+4
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Газонокосильщик Хави
Ответ arspurs9
Неудивительно, учитывая в какую яму клуб загнал сам Конте. Теперь от Леви зависит слишком многое. Спорт дир и тренер нужны сейчас, а не под конец августа.
распиши пожалуйста о том, что это за яма?
+6
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droperol
Конте такой молодец.....на решающем отрезке распсиховался ,кинул команду, вылил ушат говна и ушел.
Прямо настоящий профи.
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Дмитрий Бервинов
пусть в Лигу Конференций попадет Астон Вилла Эмери, а не Тоттенхэм.
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Xm.md
Ответ 113k
Когда слил Мавр выход в ЛЧ?)))) Потерять кучу бабала ради какого кубка?)))
В АПЛ клубы не бедные, чтобы трофеи менять на бабло
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57s6w79qhh
Конте виноват.
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вовочка6762
Да ужжж...
Без Погребняка Тотенхем совсем загибается !
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Добрый Ретроград
Сон и Кейн уйдут и для Тоттенхэма будет большой удачей, если смогут забираться на 8-10 место.
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Джанрука Базука
Этим неженкам поможет только хардкор - триумвират Магат, Биг Сэм и Харри Рэднапп
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Lavinka
Сочувствую Кейну .
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Shadow1882
Как можно без спортивного директора жить...
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Андрей Тихонов
Один лысый шарлатан говорил, что Мэйсон - король камбэков. Как же так?
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ss_podonok
Ответ Xm.md
Сочувствуешь что он сам выбирает бабло, а не игру в другой команде?
кейну в любой другой команде насыпят больше. он сейчас 21ый в списке зп в апл. получает как лингард, фофана, парти. https://www.spotrac.com/epl/rankings/
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Зизуха
Нужно всей командой отправить сообщение Конте: "Тренер, мы говно!"
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Милан 737...
Ответ NastyNay
При Конте в прошлом сезоне в ЛЧ попали и в этом сезоне шли в зоне ЛЧ до его ухода. Так что не совсем шило на мыло)
Согласен ...
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