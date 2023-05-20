У «Тоттенхэма» 1 победа в 7 последних играх. Клуб выиграл 2 матча из 9 после ухода Конте

«Тоттенхэм» одержал всего одну победу в семи последних матчах.

В 37-м туре «шпоры» уступили « » со счетом 1:3. Лондонская команда одержала лишь одну победу с 15 апреля – над «Кристал Пэлас» (1:0). Также за этот период « » потерпел 5 поражений и 1 раз сыграл вничью.

После расторжения контракта с 27 марта «Тоттенхэм» провел 9 матчей – сначала командой руководил , затем его сменил . На этом отрезке команда одержала 2 победы, потерпела 5 поражений и дважды сыграла вничью.

28 мая «шпоры» проведут последний матч сезона – против «Лидса».

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