У «Тоттенхэма» 1 победа в 7 последних играх. Клуб выиграл 2 матча из 9 после ухода Конте
«Тоттенхэм» одержал всего одну победу в семи последних матчах.
В 37-м туре «шпоры» уступили «Брентфорду» со счетом 1:3. Лондонская команда одержала лишь одну победу с 15 апреля – над «Кристал Пэлас» (1:0). Также за этот период «Тоттенхэм» потерпел 5 поражений и 1 раз сыграл вничью.
После расторжения контракта с Антонио Конте 27 марта «Тоттенхэм» провел 9 матчей – сначала командой руководил Кристиан Стеллини, затем его сменил Райан Мэйсон. На этом отрезке команда одержала 2 победы, потерпела 5 поражений и дважды сыграла вничью.
28 мая «шпоры» проведут последний матч сезона – против «Лидса».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Найдет какую-нибудь другую команду.
Прямо настоящий профи.
Без Погребняка Тотенхем совсем загибается !