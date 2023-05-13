«Тоттенхэм» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов. Клуб идет 6-м в АПЛ

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Райан Мэйсон Футбол

«Тоттенхэм» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов.

В 36-м туре АПЛ команда под руководством Райана Мэйсона уступила «Астон Вилле» (1:2), а «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0).

«Шпоры» потеряли математические шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Лондонцы идут шестыми в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков. За 2 тура до конца чемпионата они отстают от четвертого места, дающего право на выход в ЛЧ, на 9 баллов. 

В сезоне-2022/23 «Тоттенхэм» участвовал в Лиге чемпионов и дошел до стадии 1/8 финала, где уступил «Милану» (0:1, 0:0). 

5 комментариев

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Пепси пеналдувич
До этого прям претенденты были.
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DolJun
где-то усмехнулся один дон антонио
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Vićtor Diaź
*цитата Колина Фарелла*
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Dmitry Zhdanov
Следующий сезон во всех планах обещает быть серым, если не полностью провальным: Наггель похоже не придёт, да и в целом с новым тренером пока ничего не понятно, не ясно что там со спортивным директором, останется ли Кейн, и попадём ли мы вообще хоть в какой-то еврокубок.
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