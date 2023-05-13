«Тоттенхэм» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов. Клуб идет 6-м в АПЛ

«Тоттенхэм» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов.

В 36-м туре АПЛ команда под руководством Райана Мэйсона уступила «Астон Вилле» (1:2), а «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0).

«Шпоры» потеряли математические шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Лондонцы идут шестыми в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков. За 2 тура до конца чемпионата они отстают от четвертого места, дающего право на выход в ЛЧ, на 9 баллов.

В сезоне-2022/23 «Тоттенхэм» участвовал в Лиге чемпионов и дошел до стадии 1/8 финала, где уступил «Милану» (0:1, 0:0).