Фанаты «Тоттенхэма» скандировали «Леви – на выход!» во время матча с «Брентфордом»
Болельщики «Тоттенхэма» протестуют против Дэниэла Леви.
«Шпоры» играют с «Брентфордом» в 37-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).
По ходу тайма фанаты лондонцев скандировали «Леви – на выход!» и бросали на поле черные воздушные шары.
Дэниэл Леви занимает пост председателя совета директоров «Тоттенхэма» с 2001 года.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Что их не устраивает?
Хорошо хоть акроним "АПЛ" менять не придётся.