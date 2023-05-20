Фанаты «Тоттенхэма» скандировали «Леви – на выход!» во время матча с «Брентфордом»

Болельщики «Тоттенхэма» протестуют против Дэниэла Леви.

«Шпоры» играют с « » в 37-м туре (1:0, первый тайм).

По ходу тайма фанаты лондонцев скандировали «Леви – на выход!» и бросали на поле черные воздушные шары.

занимает пост председателя совета директоров « » с 2001 года.

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