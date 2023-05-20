Фанаты «Тоттенхэма» скандировали «Леви – на выход!» во время матча с «Брентфордом»

Теги премьер-лига Англия болельщики Тоттенхэм Дэниэл Леви Брентфорд Футбол

Болельщики «Тоттенхэма» протестуют против Дэниэла Леви.

«Шпоры» играют с «Брентфордом» в 37-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).

По ходу тайма фанаты лондонцев скандировали «Леви – на выход!» и бросали на поле черные воздушные шары. 

Дэниэл Леви занимает пост председателя совета директоров «Тоттенхэма» с 2001 года. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
Пусть поменяются местами с Боули, это будет многоходовочка века в АПЛ)
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lexxxus
По мне, так это лютая неблагодарность болельщиков. Вспомните, где был Тоттенхэм до прихода Леви и сравните с достижениями клуба при нем. Раньше Тоттенхэм был типичным середняком, даже не претендующем на место в еврокубках. Разве что выделялся яркой игрой некоторых игроков вроде Жинола или супердуэта форвардов Клинсманн-Шерингем. А теперь они редко когда в ЛЧ не попадают. Выходили в финал ЛЧ и финишировали в тройке АПЛ. Разве это слабый уровень??? Плюс он ещё создал шикарную инфраструктуру - супер стадион, база, прекрасная молодёжная академия... Да, хватало и ошибок, в том числе с назначением тренеров и непродажей игроков на пике трансферной стоимости (Алли, Дайер, Эриксен). Но если придёт другой владелец, вы уверены, что станет лучше??? Далеко не факт...
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ blaugrano
Так Тоттенхэм традиционно стабилен. Что их не устраивает?
Да все уже начали переобуваться в сторону шейхов и денег:) В 10х глоры нашего мю орали, что МС это скважина, денежный мешок и т.д. А сейчас сами умоляют этих шейхов купить и мю:))
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Так Тоттенхэм традиционно стабилен.
Что их не устраивает?
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ rigobersong
Да все уже начали переобуваться в сторону шейхов и денег:) В 10х глоры нашего мю орали, что МС это скважина, денежный мешок и т.д. А сейчас сами умоляют этих шейхов купить и мю:))
Так ничего и не изменится. Тратят и сейчас как не в себя, а вот второго Гвардиолы не существует..
Хорошо хоть акроним "АПЛ" менять не придётся.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fona
Ответ Lexxxus
По мне, так это лютая неблагодарность болельщиков. Вспомните, где был Тоттенхэм до прихода Леви и сравните с достижениями клуба при нем. Раньше Тоттенхэм был типичным середняком, даже не претендующем на место в еврокубках. Разве что выделялся яркой игрой некоторых игроков вроде Жинола или супердуэта форвардов Клинсманн-Шерингем. А теперь они редко когда в ЛЧ не попадают. Выходили в финал ЛЧ и финишировали в тройке АПЛ. Разве это слабый уровень??? Плюс он ещё создал шикарную инфраструктуру - супер стадион, база, прекрасная молодёжная академия... Да, хватало и ошибок, в том числе с назначением тренеров и непродажей игроков на пике трансферной стоимости (Алли, Дайер, Эриксен). Но если придёт другой владелец, вы уверены, что станет лучше??? Далеко не факт...
Логика на уровне "Помните как было в 90", очевидно, что тоттенхэм один из крупнейших клубов мира и с точки зрения болельщиков, самый популярный в Лондоне. Слишком много провалов от Леви за последнее время, нужно вовремя уступить место, если не справляешься со своими задачами.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ Lexxxus
По мне, так это лютая неблагодарность болельщиков. Вспомните, где был Тоттенхэм до прихода Леви и сравните с достижениями клуба при нем. Раньше Тоттенхэм был типичным середняком, даже не претендующем на место в еврокубках. Разве что выделялся яркой игрой некоторых игроков вроде Жинола или супердуэта форвардов Клинсманн-Шерингем. А теперь они редко когда в ЛЧ не попадают. Выходили в финал ЛЧ и финишировали в тройке АПЛ. Разве это слабый уровень??? Плюс он ещё создал шикарную инфраструктуру - супер стадион, база, прекрасная молодёжная академия... Да, хватало и ошибок, в том числе с назначением тренеров и непродажей игроков на пике трансферной стоимости (Алли, Дайер, Эриксен). Но если придёт другой владелец, вы уверены, что станет лучше??? Далеко не факт...
Меня честно бесят эти крики болельщиков. Я болею за МЮ, но я понимаю, что в АПЛ безумная конкуренция. И Манчестер, не будет каждый сезон в четвёрке это нормально. И относится к неудачам надо спокойнее.😎
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ Fona
Логика на уровне "Помните как было в 90", очевидно, что тоттенхэм один из крупнейших клубов мира и с точки зрения болельщиков, самый популярный в Лондоне. Слишком много провалов от Леви за последнее время, нужно вовремя уступить место, если не справляешься со своими задачами.
Самый популярный в Лондоне? Самое смешное что я видел на спортсе)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Вечные страдальцы АПЛ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Все правильно сделали, абсолютно ничего удивительного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lexxxus
Ответ Милан 737...
Фанат ТТХ ? 🙂
Да
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий