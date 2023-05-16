Холанд, Сака, Эдегор, Рэшфорд, де Брюйне и Кейн номинированы на приз игроку сезона от PFA по версии болельщиков

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Тоттенхэм Кевин де Брюйне Харри Кейн Мартин Эдегор Маркус Рэшфорд Эрлинг Холанд Букайо Сака Футбол

Эрлинг Холанд претендует на приз лучшему игроку сезона АПЛ по версии фанатов.

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) объявила номинантов на приз лучшему футболисту сезона АПЛ по версии болельщиков. 

В список вошли: Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»). 

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков. Оно продлится до 21 мая. 

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23 комментария

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moldfan
Лучший Кевин Де Брюйне... но выиграет Холланд.
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Nikhad
У Салаха 19+10, у Решфорда 16+5
Предвзятость к паспортистам у апл на каком-то нереальном уровне...
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tiptop_pug5
Где Айван Тоуни? Он играя за брэнфорд делает максимум , что только можно сделать. Конечно, он не лучший игрок АПЛ, но хотя бы в список номинантов со своей игрой и статистикой должен был попасть
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Granero-24
Холанд точка.
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Андрей Хенто
Думаю лучшим будет Холанд, рекорд по голам побил при том, что это его дебютный сезон. Де Брюйне понятно, как всегда на высочайшем уровне. Еще бы не удивился победе Эдегора, очень прибавил, стал дирижером атак Арсенала, очень сильно прибавил в отборах, отрабатывая на всех участках поля ну и наконец-то стал чаще бить по воротам, что стало приносить свои плоды. А то Эдегор в прошлом сезоне и в начале этого напоминал мне Месута Озила по манере игры. Тот тоже даже находясь в убойной позиции, чаще искал партнера, чем бил сам, так и Мартин. А как оказалось удар у него отлично поставлен.
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Streetbor
Тоуни можно было вместо Решфорда, который только после ЧМ заиграл.
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problemzz9
Ответ Сардор Ризаев
По г+п Саллах лучше чем Сака и Рашфорд но БЛМ что поделать .
и?) ты приводишь лишь одну стату в качеству аргумента) Сака был одним из ключевых игроков Арсенала, который боролся за чемпионство, Салах с ливерпулем проваливает сезон и не попадет в топ 4 скорее всего, чувствуешь разницу
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Джейме Ланнистер
Ответ Фанат Лионеля Месси
Салах 30 по гол+пас скоро выбьет Тоуни за Брентфорд 20 положил А в списке Рэшфорд:)
Политикан обидеться тогда.
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Джейме Ланнистер
Ответ Annaska Muradow
А то что во всех турнирах рэш обходит ссаку это ничего по твоему?
голы в карабао от треша не считается. Написано премьер лига. трешу место в третьей десятке
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Annaska Muradow
Ответ Nikhad
У Салаха 19+10, у Решфорда 16+5 Предвзятость к паспортистам у апл на каком-то нереальном уровне...
И откуда у ссаки 19, у него 13 голов
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Annaska Muradow
Ответ Nikhad
У Салаха 19+10, у Решфорда 16+5 Предвзятость к паспортистам у апл на каком-то нереальном уровне...
А то что во всех турнирах рэш обходит ссаку это ничего по твоему?
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Cearvm
Ответ moldfan
Лучший Кевин Де Брюйне... но выиграет Холланд.
Лучший Холанд. И выиграет Холанд. А у КДБ уже был великий сезон-2019/20, где статистика гораздо выше)
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red hikkikomori
Ответ Streetbor
Тоуни можно было вместо Решфорда, который только после ЧМ заиграл.
Тоуни ставочник, Рэшфорд депутат, понятно кого предпочтут
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Махмуд Адылов
Ответ TAGAY
сомневаюсь что одному игроку дадут и взрослые и молодежные награды. если дадут лучшего среди взрослых то явно выберут другого среди молодежи)
В каком то сезоне Бэйл, получил обе награды ))
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TAGAY
Ответ XavIniesta2008-2015
Холланд может претендовать на титул лучшего молодого игрока сезона ? Если да,то у него немалые шансы выиграть все индивидуальные награды сезона
сомневаюсь что одному игроку дадут и взрослые и молодежные награды. если дадут лучшего среди взрослых то явно выберут другого среди молодежи)
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Джейме Ланнистер
Вот будет умора если Ливерпуль обойдет МЮ, а Салах с 30+ г+п останется за бортом, а депутат будет в тройке лучших
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Red Line
Кейна опять по блату засунули)
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Этот Райола хочет денег
Дождемся окончания сезона. Холанд конечно фаворит, но если Де Брейне скажет свое веское слово, то может все и изменится
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jonnysilverhand01
Однозначно киборг лучший
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XavIniesta2008-2015
Холланд может претендовать на титул лучшего молодого игрока сезона ? Если да,то у него немалые шансы выиграть все индивидуальные награды сезона
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