Холанд, Сака, Эдегор, Рэшфорд, де Брюйне и Кейн номинированы на приз игроку сезона от PFA по версии болельщиков

Эрлинг Холанд претендует на приз лучшему игроку сезона АПЛ по версии фанатов.

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) объявила номинантов на приз лучшему футболисту сезона по версии болельщиков.

В список вошли: , де Брюйне (оба – « »), Харри Кейн (« »), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков. Оно продлится до 21 мая.