Холанд, Сака, Эдегор, Рэшфорд, де Брюйне и Кейн номинированы на приз игроку сезона от PFA по версии болельщиков
Эрлинг Холанд претендует на приз лучшему игроку сезона АПЛ по версии фанатов.
Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) объявила номинантов на приз лучшему футболисту сезона АПЛ по версии болельщиков.
В список вошли: Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков. Оно продлится до 21 мая.
Предвзятость к паспортистам у апл на каком-то нереальном уровне...