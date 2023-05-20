«Бавария» сообщила «МЮ», что не продаст Гравенберха. Киммиха тоже не отпустят
«Бавария» не продаст Йозуа Киммиха и Райана Гравенберха.
Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк. Ранее стало известно, что Киммих интересен «Реалу» и «Барселоне», а Гравенберх – «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».
«Бавария» не продаст Киммиха. «Манчестер Юнайтед» также будет нелегко заполучить Райана Гравенберха. Как ранее отмечалось в случае «Ливерпуля»: «Бавария» не хочет продавать голландца. Руководство [«Юнайтед»] уже проинформировано об этом», – написал Фальк в своей колонке.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
PS: пусть лучше Сарра хоть бесплатно отдадут)
Де Йонг - топарь, и МЮ очень сильно повезет, если они уговорят его на переход.
а то, что голландец тянется к голландцам - ничего удивительного. Нуну в Вулверхэмптоне мини-Португалию собрал в свое время - и очень неплохо играли.