«Бавария» не продаст Йозуа Киммиха и Райана Гравенберха.

Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк. Ранее стало известно, что интересен «Реалу» и «Барселоне», а Гравенберх – «Ливерпулю» и « ».

« » не продаст Киммиха. «Манчестер Юнайтед» также будет нелегко заполучить . Как ранее отмечалось в случае «Ливерпуля»: «Бавария» не хочет продавать голландца. Руководство [«Юнайтед»] уже проинформировано об этом», – написал Фальк в своей колонке.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!