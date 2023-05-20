«Бавария» сообщила «МЮ», что не продаст Гравенберха. Киммиха тоже не отпустят

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Йозуа Киммих Райан Гравенберх Футбол

«Бавария» не продаст Йозуа Киммиха и Райана Гравенберха.

Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк. Ранее стало известно, что Киммих интересен «Реалу» и «Барселоне», а Гравенберх – «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед». 

«Бавария» не продаст Киммиха. «Манчестер Юнайтед» также будет нелегко заполучить Райана Гравенберха. Как ранее отмечалось в случае «Ливерпуля»: «Бавария» не хочет продавать голландца. Руководство [«Юнайтед»] уже проинформировано об этом», – написал Фальк в своей колонке. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
Так и не понял зачем им нужны были Райан и Мазрауи, на которых ставки весь сезон и не делали. Тоже Киммих и Дейвис ещё младше были при переходах и намного больше шансов получали.
PS: пусть лучше Сарра хоть бесплатно отдадут)
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ red hikkikomori
Потому что Тен Хаг своих собирает
и много он "своих" собрал?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sabrer
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Хз,помоему при здоровых Паваре,Де Лигте , Дэйвисе, Эрнандесе и прости господи любимчике Юлиана Чудомекано- он был лишь игроком ротации на подмену основной четверке.
Рассмотрим ЛЧ, где, как принято считать, все играют самыми оптимальными составами. Во всех матчах, где он был доступен, а их 5 штук, он играл основным и отыграл 394 минуты из 450 максимальных. В БЛ из 17 матчей, где он был доступен, в основе он начал 10, плюс сюда смену тренера и восстановление после травмы. Из-за травмы создаётся впечатление, что Нуссаир играл мало и со скамейки в этом сезоне.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ну когда Лева. Алаба уходили тоже заявляли что не отпустят итог мы знаем
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sabrer
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Так и не понял зачем им нужны были Райан и Мазрауи, на которых ставки весь сезон и не делали. Тоже Киммих и Дейвис ещё младше были при переходах и намного больше шансов получали. PS: пусть лучше Сарра хоть бесплатно отдадут)
Так-то ты не прав. Мазруи у Нагетса был основным и играл прекрасно до травмы, сейчас восстановился и у Тухеля начал играть
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ red hikkikomori
Они не свои для него? Он собирает с кем работал, они либо из эредевизие, либо уже ушли оттуда. Сложно для восприятия?
а каких ему тянуть? их чемпов Австрии и Франции?
Де Йонг - топарь, и МЮ очень сильно повезет, если они уговорят его на переход.

а то, что голландец тянется к голландцам - ничего удивительного. Нуну в Вулверхэмптоне мини-Португалию собрал в свое время - и очень неплохо играли.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
№7
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Так и не понял зачем им нужны были Райан и Мазрауи, на которых ставки весь сезон и не делали. Тоже Киммих и Дейвис ещё младше были при переходах и намного больше шансов получали. PS: пусть лучше Сарра хоть бесплатно отдадут)
Потому что стоили копейки, вот и покупали
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jwbmwbqvih
Киммих если САМ захочет,надо отпускать. Такого игрока недовольным не надо иметь в составе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munchen_fest
Ответ che kaif
Ну когда Лева. Алаба уходили тоже заявляли что не отпустят итог мы знаем
Про Леву да, а про Алабу уже за полтора года до истечения контракта уже были разговоры что уйдет он.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ red hikkikomori
Может потому что не идут, Де Йонг отказал, по Гравенберху Бавария отказала. Лысому дай волю - всю Эредевизие скупит.
Де Йонг и Гравенберх - Эредевизие?)) ок.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steppenwolf
Есть кого покупать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Трент 66
каких?)
ну глянь в таблицу и календарь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Трент 66
МЮ ужасно играет на выезде, вполне может влететь Борнмуту, а там уже всего 1 очко.
да Борнмуту уже ничего не надо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Трент 66
С чего такая уверенность?
С турнирных раскладов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
у тен хага у самого нет 100 процентного имунитета. умудрится не попасть в лч и возможно что новый владелец его турнёт
Это понятно, но в ЛЧ попадут 100 проц
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
а они и не смогут не забрать
вдруг Тен Хагу приспичит его подписать на постоянку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
а каких ему тянуть? их чемпов Австрии и Франции? Де Йонг - топарь, и МЮ очень сильно повезет, если они уговорят его на переход. а то, что голландец тянется к голландцам - ничего удивительного. Нуну в Вулверхэмптоне мини-Португалию собрал в свое время - и очень неплохо играли.
Из топ-5 лиг, это не нормально когда голландец тянет голландцев, Пеп не тянет в Сити испанцев, Моур не тянет португалов. Вулвс не стоит брать за пример, если не хотят болтаться в середине таблицы. Де Йонг то понятно, а вот уровень кудусов , тимберов и прочих тадичей вызывает вопросы
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artuom Batishev
Ответ заратустра-будрайтис
Не, меняем на Рэшфорда с вашей доплатой
Зачем Баварии нестабильный игрок атаки? Там своих несколько.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ заратустра-будрайтис
Не, меняем на Рэшфорда с вашей доплатой
Забирайте обоих)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей
много хочут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munchen_fest
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Хз,помоему при здоровых Паваре,Де Лигте , Дэйвисе, Эрнандесе и прости господи любимчике Юлиана Чудомекано- он был лишь игроком ротации на подмену основной четверке.
Мазрауи как раз-таки играет когда доступен. Последние пару игр после травмы показывает уровень, хоть зимой и были слухи что им Интер интересуется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bavarec-Art
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Так и не понял зачем им нужны были Райан и Мазрауи, на которых ставки весь сезон и не делали. Тоже Киммих и Дейвис ещё младше были при переходах и намного больше шансов получали. PS: пусть лучше Сарра хоть бесплатно отдадут)
Сколько ты матчей Баварии смотрел? 2? Мазрауи 2мес с травмой лежал. До этого играл постоянно и сейчас играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Bavarec-Art
Сколько ты матчей Баварии смотрел? 2? Мазрауи 2мес с травмой лежал. До этого играл постоянно и сейчас играет
ну может попадал на те,что либо его не было,либо ничем не запоминался) стату как глянул- офигел,думал раза в три меньше сыграл Оо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий