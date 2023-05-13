Душан Влахович может покинуть «Ювентус», если клуб не попадет в Лигу чемпионов.

По информации La Gazzetta dello Sport, интерес к нападающему проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ньюкасл».

В случае невыхода в Лигу чемпионов «Ювентусу» может потребоваться продажа форварда летом. В таком случае клуб может принять предложение на 60-70 млн евро.

Отмечается, что Влахович недоволен своей нынешней формой. Он был явно разочарован заменой на 61-й минуте первого матча полуфинала Лиги Европы против «Севильи» (1:1).

В этом сезоне Влахович забил 13 голов в 39 матчах за «Юве» во всех турнирах. Полную статистику 23-летнего нападающего сборной Сербии можно найти здесь.