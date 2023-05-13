Влахович интересен «Челси», «МЮ», «Баварии» и «Ньюкаслу». «Юве» может продать его за 60-70 млн евро, если не попадет в ЛЧ

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси Ювентус Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Душан Влахович деньги Футбол

Душан Влахович может покинуть «Ювентус», если клуб не попадет в Лигу чемпионов.

По информации La Gazzetta dello Sport, интерес к нападающему проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ньюкасл».

В случае невыхода в Лигу чемпионов «Ювентусу» может потребоваться продажа форварда летом. В таком случае клуб может принять предложение на 60-70 млн евро.

Отмечается, что Влахович недоволен своей нынешней формой. Он был явно разочарован заменой на 61-й минуте первого матча полуфинала Лиги Европы против «Севильи» (1:1).

В этом сезоне Влахович забил 13 голов в 39 матчах за «Юве» во всех турнирах. Полную статистику 23-летнего нападающего сборной Сербии можно найти здесь.

35 комментариев

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Nekrasen
В Челси ещё одну тренировочную базу что-ли строят?)
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John Gotti
Ответ оптовый покупатель скудетто из турина
Нельзя Влаху продавать, сильнейший форвард в Италии! Просто с тренером не повезло
Сильнейший форвард в Италии 🤣🤣🤣🤣шедевр!
+9
-2
+7
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Somewell Muradyan
Ответ John Gotti
Сильнейший форвард в Италии 🤣🤣🤣🤣шедевр!
Зря смеёшься он очень силен просто реально не повезло с Юве, не забывай он в позапрошлом году с Фиорентиной стал лучшим бомбардиром, хотя тогда фиалки даже в топ 5 небыли
+8
-2
+6
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Maggio 13
Ответ оптовый покупатель скудетто из турина
Ну может Осимхен сильнее прям сейчас, а кто еще то? Ваш Макаку чтоль..?
Лаутаро
+6
0
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оптовый покупатель скудетто из турина
Нельзя Влаху продавать, сильнейший форвард в Италии!
Просто с тренером не повезло
+6
-2
+4
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Frenkiee
Думаю хороший вариант. Учитывая пасы Бруну и навесы от Люка. И цена неплохая и возраст. Как думаете?
+3
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Rudgerus
Какие 60-70 мл он 30 мл не стоит это дно.
+3
-1
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Любезный Коссутий
Ответ Frenkiee
Думаю хороший вариант. Учитывая пасы Бруну и навесы от Люка. И цена неплохая и возраст. Как думаете?
от него мячи как от штанги отскакивают
+4
-2
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Rudgerus
Ответ Frenkiee
Думаю хороший вариант. Учитывая пасы Бруну и навесы от Люка. И цена неплохая и возраст. Как думаете?
Нахер он нужен , это второй Вегхорст ,если не хуже то точно не лучше него
+1
0
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Ashan Sorokin
Дорогое дерево
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blaugrano
Придётся Мудрику в кладовке переодеваться.
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alisa dvoikina
Ответ Rudgerus
Какие 60-70 мл он 30 мл не стоит это дно.
так Ювентус его сам за 81.6 млн купил, вот и хотят отбить назад
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PenCap Chew
Ответ Любезный Коссутий
от него мячи как от штанги отскакивают
Или эти мячи у него защитники, как у ребенка, отбирают.
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Чёрный тюльпан
Ответ Frenkiee
Да я не особо слежу за игрой Юве. Но выдел видосы в Ютубе
Ну по видосам в Ютьюбе и Кокорин может быть мегафутболистом.
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Felp
Ответ Nekrasen
В Челси ещё одну тренировочную базу что-ли строят?)
Вместо Обамы будет, даже раскладушку покупать не придётся
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оптовый покупатель скудетто из турина
Ответ John Gotti
Сильнейший форвард в Италии 🤣🤣🤣🤣шедевр!
Ну может Осимхен сильнее прям сейчас, а кто еще то?
Ваш Макаку чтоль..?
+2
-2
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оптовый покупатель скудетто из турина
Ответ RealJon
на место Юве скорее бы продал. вообще нет потенциала у парня. плюс, Кина и Милика хватает с такой игрой Юве при Аллегри
Ваша фамилия случайно не начинается на "Т" ?
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Red26
А я думаю,что в М.Ю.он заиграет,Тен-Хаг его расшевилит, если М.Ю.его купит,то всё будет vērā good 👍🔥👑😎
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Чёрный тюльпан
Да пусть лучше тен Хаг из Эредивизе притащит Люка де Йонга, чем второго Йовича за дичайший оверпрайс.
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RealJon
на место Юве скорее бы продал. вообще нет потенциала у парня.

плюс, Кина и Милика хватает с такой игрой Юве при Аллегри
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Narios Aliyev
Так Юве уже в ЛЧ. как эта если не попадет?
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оптовый покупатель скудетто из турина
Ну что, погнали смотреть как Специя наказывает "чемпионоф"..)
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red hikkikomori
Он же деревяха
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Любезный Коссутий
Ответ Narios Aliyev
Так Юве уже в ЛЧ. как эта если не попадет?
очки могут снять
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Recreated
Комментарий удален пользователем
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