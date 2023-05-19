Андрей Мостовой: «Хочу в одну из ведущих лиг Европы, надежда есть. «Зенит» знают в Европе, за ним следят»
Андрей Мостовой заявил о желании поиграть в одной из ведущих лиг Европы.
– Вам 25, самый сок для футболиста. Мечтаете о чем-то большем? Есть в мыслях мечта о переходе в европейский топ-клуб?
– Самой собой, очень хочется попасть в одну из ведущих лиг. В детстве у меня была мечта сыграть в Лиге чемпионов, и я ее исполнил. Теперь же хочу сделать следующий шаг.
– Но сейчас такой трансфер очень тяжело осуществить.
– У меня есть надежда. Раньше тоже было непросто, а теперь еще сложнее. Но почему бы и нет? Надо еще лучше играть, забивать, обращать на себя внимание. Все возможно в этой жизни.
– Просто раньше была Лига чемпионов, сборная выступала на международном уровне. А сейчас как вас заметят?
– «Зенит» знают в Европе, за ним следят. Надо просто играть в футбол – что еще остается? Постоянно забивать, быть на виду.
Плюс сборная же проводит товарищеские матчи в той же Азии. Хотя бы там надо стараться проявить себя. Если будет малейший шанс – нужно им воспользоваться, – сказал хавбек «Зенита».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Игрок основы, но далеко всегда не старта, без бразильцев теряется на поле.
Ну во вторую половину команд Германии, Италии или Франции потянул бы, но там не дадут такой з/п, плюс чтобы взяли русского, надо быть топом прям.
С Далером история ровно такая же. Искал место в старте и зп ближе к 2 млн. Естественно, ничего не нашел :) Если бы согласился играть за миллион и быть игроком ротации - его бы взяли.
я помню только когда выходил на 5 минут мы с другом обсуждали,что вот ведь Богданыч допускает молодых до основы,но наверное не выдержит..
а Андрей впитал все лучшее от наших бразил и теперь против 5х в штрафной гол забивает спартак!
молодец!
Ну и про Сергеева весело) до сих пор горит от его чемпионского гола?)
Но Мостовой вряд-ли намного слабее вингеров, ибо нормальный в Вильярреале только один - Ереми Пино.