Андрей Мостовой: «Хочу в одну из ведущих лиг Европы, надежда есть. «Зенит» знают в Европе, за ним следят»

Андрей Мостовой заявил о желании поиграть в одной из ведущих лиг Европы.

– Вам 25, самый сок для футболиста. Мечтаете о чем-то большем? Есть в мыслях мечта о переходе в европейский топ-клуб?

– Самой собой, очень хочется попасть в одну из ведущих лиг. В детстве у меня была мечта сыграть в Лиге чемпионов, и я ее исполнил. Теперь же хочу сделать следующий шаг.

– Но сейчас такой трансфер очень тяжело осуществить.

– У меня есть надежда. Раньше тоже было непросто, а теперь еще сложнее. Но почему бы и нет? Надо еще лучше играть, забивать, обращать на себя внимание. Все возможно в этой жизни.

– Просто раньше была Лига чемпионов, сборная выступала на международном уровне. А сейчас как вас заметят?

– «Зенит» знают в Европе, за ним следят. Надо просто играть в футбол – что еще остается? Постоянно забивать, быть на виду.

Плюс сборная же проводит товарищеские матчи в той же Азии. Хотя бы там надо стараться проявить себя. Если будет малейший шанс – нужно им воспользоваться, – сказал хавбек «Зенита».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!