Андрей Мостовой: «Хочу в одну из ведущих лиг Европы, надежда есть. «Зенит» знают в Европе, за ним следят»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу возможные трансферы Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой заявил о желании поиграть в одной из ведущих лиг Европы.

– Вам 25, самый сок для футболиста. Мечтаете о чем-то большем? Есть в мыслях мечта о переходе в европейский топ-клуб?

– Самой собой, очень хочется попасть в одну из ведущих лиг. В детстве у меня была мечта сыграть в Лиге чемпионов, и я ее исполнил. Теперь же хочу сделать следующий шаг.

– Но сейчас такой трансфер очень тяжело осуществить.

– У меня есть надежда. Раньше тоже было непросто, а теперь еще сложнее. Но почему бы и нет? Надо еще лучше играть, забивать, обращать на себя внимание. Все возможно в этой жизни.

– Просто раньше была Лига чемпионов, сборная выступала на международном уровне. А сейчас как вас заметят?

– «Зенит» знают в Европе, за ним следят. Надо просто играть в футбол – что еще остается? Постоянно забивать, быть на виду.

Плюс сборная же проводит товарищеские матчи в той же Азии. Хотя бы там надо стараться проявить себя. Если будет малейший шанс – нужно им воспользоваться, – сказал хавбек «Зенита».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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61 комментарий

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Caniball
В ноябре уже 26 будет.
Игрок основы, но далеко всегда не старта, без бразильцев теряется на поле.
Ну во вторую половину команд Германии, Италии или Франции потянул бы, но там не дадут такой з/п, плюс чтобы взяли русского, надо быть топом прям.
+32
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TiNO
Ответ Ковид 07.10.52
В Европе знают, что игрок перекормленный в Зените не может себя показать там....
А Оздоев? Разве он плохо в команде у Пирло играет? Наоборот стал одним из лидеров
+16
-1
+15
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Игорь М.
Ответ ДаняЖигулёвск
из зенита ни один россиянин не сможет себя показать в европе, даже кузяев, думаю уже поздно. вон рукаку себя уже показал
Из Спартака прям россияне сияют в европейских топах, ага
+9
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+8
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CoMoBo3
Ответ ДаняЖигулёвск
а причем тут спартак? и если брать именно его, то у соболева и джикии больше шансов поиграть в середниках бундеслиги или ла лиги, или серии А чем у мостового, чистякова, бакаева, кержакова, одоевского, кругового, сергеева и тп
Удивляюсь, как с такими топами Спартак ещё не чемпион 😎
+6
-1
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Адекватник
В англии не вывезет даже чемпионшип. В испании мог бы быть игроком ротации условного вильяреала с зп до 1млн в год. Это так, если реально. Менять это на ротацию зенита - он не станет.
+9
-5
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Igorpon
Думаю, у него 0 шансов сыграть в европе. Очень обращает внимание тот факт, что совсем не понимает что от него хотят тренеры. Что в сборной черчессов постоянно его заменял обратно, что в зените семак постоянно ему что-то подсказывал явно с недовольством.
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Ковид 07.10.52
В Европе знают, что игрок перекормленный в Зените не может себя показать там....
+17
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Ростов-на-Дону
Хотелка ещё не выросла! Да и знают в Европе "цену" этому проекту, "Брюгге" подтвердит!
ну если Брюгге вспомнил то вспомни Ливерпуль или очную встречу.столько в маршрутку не влезает сколько в спортак
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Адекватник
Ответ Peter Parker
Условный Вильяреал имеет своего условного Джексона, плюс Парехо и Ло Чельсо. К Кузяеву в свое время интерес был от Алавеса, а Далер то все же посерьезнее игрок.
Так ты перечислил игроков старта. А я тебе говорю: мог бы быть игроком ротации. То есть подменять кого-то из старта.

С Далером история ровно такая же. Искал место в старте и зп ближе к 2 млн. Естественно, ничего не нашел :) Если бы согласился играть за миллион и быть игроком ротации - его бы взяли.
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Peter Parker
Ответ Адекватник
В англии не вывезет даже чемпионшип. В испании мог бы быть игроком ротации условного вильяреала с зп до 1млн в год. Это так, если реально. Менять это на ротацию зенита - он не станет.
Условный Вильяреал имеет своего условного Джексона, плюс Парехо и Ло Чельсо. К Кузяеву в свое время интерес был от Алавеса, а Далер то все же посерьезнее игрок.
+3
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Остап Бендер Сгибальщик
во сколько злопыхателей вылезло))Андрюха твои финты в золотом матче это нечто.пятерых пяточков в детский сад отправил))давай дальше,никого не слушай,все верно делаешь!
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Владимир Молявин
Удачи, Андрей!!!
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Остап Бендер Сгибальщик
Андрюха на фоне бразильской мафии просто преобразился!
я помню только когда выходил на 5 минут мы с другом обсуждали,что вот ведь Богданыч допускает молодых до основы,но наверное не выдержит..
а Андрей впитал все лучшее от наших бразил и теперь против 5х в штрафной гол забивает спартак!
молодец!
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Onion
Венгрия?
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Алексей Крапивкин
Ответ Адекватник
Так ты перечислил игроков старта. А я тебе говорю: мог бы быть игроком ротации. То есть подменять кого-то из старта. С Далером история ровно такая же. Искал место в старте и зп ближе к 2 млн. Естественно, ничего не нашел :) Если бы согласился играть за миллион и быть игроком ротации - его бы взяли.
Уверен, что Далер не сидел бы на банке в Европе. Конечно, я не про клубы первой шестерки топ лиг. Но работоспособность Кузяева позволит ему играть в основе условных Бетиса, Сельты или Аталанты
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ДаняЖигулёвск
Ответ Владимир Молявин
Удачи, Андрей!!!
держи нос бодрей
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Любовь Мелехова
Ответ ДаняЖигулёвск
из зенита ни один россиянин не сможет себя показать в европе, даже кузяев, думаю уже поздно. вон рукаку себя уже показал
Турция не Европа, хотя и входит в УЕФА. И в качестве примера надо брать Головина, Миранчука и даже Кокорина, который за сезон оформил 13 голов и 6 асисстов.
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Игорь М.
Ответ ДаняЖигулёвск
а причем тут спартак? и если брать именно его, то у соболева и джикии больше шансов поиграть в середниках бундеслиги или ла лиги, или серии А чем у мостового, чистякова, бакаева, кержакова, одоевского, кругового, сергеева и тп
особенно у привозилы Джикии и дельфина Соболева, который недалеко по статистике ушёл от Дзюбы))) пиг, прекрати клоунаду!

Ну и про Сергеева весело) до сих пор горит от его чемпионского гола?)
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Игорь М.
Ответ CoMoBo3
Удивляюсь, как с такими топами Спартак ещё не чемпион 😎
Он чемпион) чемпион по нытью
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Marat_NJL
Ответ фахитос
леау продлил контракт с зп на 5млн. евро в год. вычитаем налог 40% и ему остается меньше 3 млн. Леау 23а мостовому 25. Согласен мостовой предложен условного арсенала или Лацио с зп около 1 млн. даже меньше(зарплата рассчитана примерно ИМХО)
Я думаю, та зп, которая фигурирует в СМИ по игрокам - это базовая и после вычета налогов
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фахитос
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Marat_NJL
Я думаю, та зп, которая фигурирует в СМИ по игрокам - это базовая и после вычета налогов
если после вычета тогда есть приписка, ну это я так думаю
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Stas Politik
Ответ Адекватник
В англии не вывезет даже чемпионшип. В испании мог бы быть игроком ротации условного вильяреала с зп до 1млн в год. Это так, если реально. Менять это на ротацию зенита - он не станет.
Вильярреал - это топ-5 клуб Испании в данный момент. Сомневаюсь, что Андрей потянул бы на стабильном уровне ту систему игры, которую там сейчас выстраивает Сетьен, т.к там упор делается на игру в пас, которая у Мостового частенько хромает.
Но Мостовой вряд-ли намного слабее вингеров, ибо нормальный в Вильярреале только один - Ереми Пино.
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ЗЕНИТ65
Куда он хочет? Достаточно посмотреть матч с Краснодаром. Сплошные обрезы.
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Алексей Крапивкин
Ответ ДаняЖигулёвск
из зенита ни один россиянин не сможет себя показать в европе, даже кузяев, думаю уже поздно. вон рукаку себя уже показал
Ну выборка, прямо скажем, не большая. Да у нас в принципе никто не играет в Европе. А уж если брать чуть более ранний период, то были Аршавин и Погребняк
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Alda
Я Мостовых перепутал, думал вообще дед кукухой поплыл
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