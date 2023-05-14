«Зенит» – команда с бразильским акцентом, он совершенно не петербургский. Но болельщикам нужны победы, а играет Мостовой или Малком – не имеет значения». Канищев о сине-бело-голубых

Александр Канищев считает, что «Зенит» успешен благодаря легионерам.

– Очевидно, что нынешний «Зенит» – команда с бразильским акцентом. Он совершенно не петербургский. Если брать за основу мнение, что за «Зенит» должны играть футболисты из города на Неве.

Но болельщикам нужны победы. Играет за «Зенит» или , особого значения для них не имеет. Всем нужен результат. Есть, конечно, группа поклонников, которые хотели бы видеть в команде больше «своих». Но для подавляющей части болельщиков «Зенита» это необязательно.

– Дзюба был прав, когда сказал, что нынешний «Зенит» похож на команду из Рио-де-Жанейро?

– Ну а кто может возразить что-то по этому поводу? Не будь в команде бразильцев или будь они немножко другого уровня, не было бы того «Зенита», какой мы сейчас видим.

С другой стороны, при всей моей «любви» к , гендиректору «Зенита», он провел работу на трансферном рынке, так скажем, и результат налицо. Пусть даже результат достигнут в низкоконкурентной среде. Что было бы с этим «Зенитом» в Лиге чемпионов, мы можем только догадываться. Но в России он чемпион. А победителей не судят, – сказал бывший игрок « ».