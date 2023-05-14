«Зенит» – команда с бразильским акцентом, он совершенно не петербургский. Но болельщикам нужны победы, а играет Мостовой или Малком – не имеет значения». Канищев о сине-бело-голубых

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев Александр Канищев лимит на легионеров Малком Андрей Мостовой Футбол

Александр Канищев считает, что «Зенит» успешен благодаря легионерам.

– Очевидно, что нынешний «Зенит» – команда с бразильским акцентом. Он совершенно не петербургский. Если брать за основу мнение, что за «Зенит» должны играть футболисты из города на Неве.

Но болельщикам нужны победы. Играет за «Зенит» Мостовой или Малком, особого значения для них не имеет. Всем нужен результат. Есть, конечно, группа поклонников, которые хотели бы видеть в команде больше «своих». Но для подавляющей части болельщиков «Зенита» это необязательно.

– Дзюба был прав, когда сказал, что нынешний «Зенит» похож на команду из Рио-де-Жанейро?

– Ну а кто может возразить что-то по этому поводу? Не будь в команде бразильцев или будь они немножко другого уровня, не было бы того «Зенита», какой мы сейчас видим.

С другой стороны, при всей моей «любви» к Александру Медведеву, гендиректору «Зенита», он провел работу на трансферном рынке, так скажем, и результат налицо. Пусть даже результат достигнут в низкоконкурентной среде. Что было бы с этим «Зенитом» в Лиге чемпионов, мы можем только догадываться. Но в России он чемпион. А победителей не судят, – сказал бывший игрок «Зенита».

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15 комментариев

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Алексей Кузнецов
Бюрелька как обычно страдает в новостях про чемпиона и спамит одно и то же. Классика жанра.
+8
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Дмитрий9779
Вчера в матче сыграли Чистяков,Кузяев,Керж,Круговой-воспитанники Зенита.Бразильцы-украшение чемпионата.
+8
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+7
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Oleg Olegov
Вчера даже в составе Краснодара играли воспитанники Зенита.
+7
-2
+5
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IceBear27
Нет, болельщикам не нужны победы, болельщики хотят Хлусевича и Денисова
+6
-2
+4
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Abriel
я смотрю бурёнку всё не попустит
+4
0
+4
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Juriy_FCZ
Да настоящие болельщики всегда будут за клуб переживать, вне зависимости от того, кто играет в старте
+3
0
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FNT
А Мостовой из Омска и московских школ что, петербуржец что ли? В команде целиком своя вратарская бригада, Чистяков и Круговой из Ленобласти, Кузяев 5 лет был в молодежке, Сутормин поменьше, но тоже был. Куда больше? Если команда хочет на что-то претендовать, она не может слишком сильно смотреть на прописку и место рождения.
+4
-2
+2
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Abriel
Ответ Александр Жердин
Так у неё одна задача - гадить! Ну что сделаешь, когда другого не дано?
нейросеть, 100 пудово
+2
0
+2
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Geo07
Возраст позволяет помнить истинно "петербургский стиль", что когда то в не частые выходе в составе демонстрировал Канищев. От стенки мяч не так далеко отскакивает как от нашего героя.. =)
+1
0
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Александр Жердин
Ответ Abriel
я смотрю бурёнку всё не попустит
Так у неё одна задача - гадить! Ну что сделаешь, когда другого не дано?
+1
0
+1
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Abriel
Мостовой каждый тур играет.
0
0
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Abriel
Ответ IceBear27
Нет, болельщикам не нужны победы, болельщики хотят Хлусевича и Денисова
Проху вернуть!
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