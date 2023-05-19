Мостовой о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «Ничуть не задели. Иногда в раздевалке чувствуешь себя как в Рио, но мы представляем Петербург»
Андрей Мостовой прокомментировал слова Артема Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро.
– Задели слова Артема Дзюбы, назвавшего «Зенит» командой из Рио-де-Жанейро?
– Нет-нет, ничуть не задели.
Да, иногда в раздевалке сидишь и порой чувствуешь себя как в Рио – порой играет латиноамериканская музыка, вокруг бразильцы, колумбийцы (смеется). Глупо отрицать эту составляющую.
И все же «Зенит» играет в России и представляет Санкт-Петербург, – сказал хавбек петербургского клуба.
Что было до «Зенита» Рио-де-Жанейро? «Зенит» Прага от Петржелы и «Зенит» Буэнос-Айрес при Манчини
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Но почему-то все тут забывают, что Быстров очень гаденько себя повел.
Бразильцы прекрасные ребята, в футбол играть умеют
Нет правых, но и Дзюба не единственный виновный.
Все это знали
Поступок подленький
Молодой конечно ничего не мог предьявить - где он а где Быстров (хотя например Денисов и молодой за такие дела любой звезде хлюпальник бы расквасил, но не все Денисовы)
Дзюба вытащил из кошелька эту сумму и отдал молодому