Мостовой о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «Ничуть не задели. Иногда в раздевалке чувствуешь себя как в Рио, но мы представляем Петербург»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой прокомментировал слова Артема Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро.

– Задели слова Артема Дзюбы, назвавшего «Зенит» командой из Рио-де-Жанейро?

– Нет-нет, ничуть не задели.

Да, иногда в раздевалке сидишь и порой чувствуешь себя как в Рио – порой играет латиноамериканская музыка, вокруг бразильцы, колумбийцы (смеется). Глупо отрицать эту составляющую.

И все же «Зенит» играет в России и представляет Санкт-Петербург, – сказал хавбек петербургского клуба.

Что было до «Зенита» Рио-де-Жанейро? «Зенит» Прага от Петржелы и «Зенит» Буэнос-Айрес при Манчини

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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27 комментариев

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Ебздрогыч
Если бы в команде был Дзюба, можно было бы реально почувствовать себя в бразильских фавелах, когда у тебя вытащили кошелек из кармана
+70
-24
+46
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Caniball
Ответ Ебздрогыч
Если бы в команде был Дзюба, можно было бы реально почувствовать себя в бразильских фавелах, когда у тебя вытащили кошелек из кармана
Эта история конечно набила уже аскомину, да Дзюба залез и вытащил у Быстрова ровно 23 тысячи рублей и не рублем больше, который проиграл в карты ровно эту сумму, но почему-то не отдавал ее Дзюбе.
Но почему-то все тут забывают, что Быстров очень гаденько себя повел.
+38
-10
+28
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Caniball
Эта история конечно набила уже аскомину, да Дзюба залез и вытащил у Быстрова ровно 23 тысячи рублей и не рублем больше, который проиграл в карты ровно эту сумму, но почему-то не отдавал ее Дзюбе. Но почему-то все тут забывают, что Быстров очень гаденько себя повел.
почему-то в этой истории выставляют правым то Быстрова, то Дзюбу, хотя тут классическая жабагадюка. Или Аксиома Эскобара
+24
-2
+22
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SMART789
Не понимаю как вообще могут задеть эти слова, понятно что Дзюба говорит их по личным причинам, его задело, что он уже не вывозит уровень конкуренции в команде и не может адаптироваться к новому игровому стилю

Бразильцы прекрасные ребята, в футбол играть умеют
+21
-4
+17
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Ростов-на-Дону
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Чемпионы–это Зенит
+23
-9
+14
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Wesley
Бразильцем футбольную команду не испортишь, это как кашу маслом
+13
-2
+11
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Александр Жердин
А вот и скрытый мазохист - Бурёнка! Ну куда же без него.
+8
-1
+7
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Ответ Ковид 07.10.52
Потому что это риобург - город . . газпрома, который открыл форточку в Бразилию....
Времена, когда в Спартаке были Ари, Веллитон, Ибсон, Алекс и Кариока мы благополучно забудем. В ЦСКА: Вагнер, Жо, Карвальо, Рамон, Дуду, ещё какой-то фланговый защитник, фамилию забываю, его по арендам гоняли. Португалов в Динамо Федорычева всех и не вспомнишь (плюс примкнувший к ним Дерлей), и где же Риобург на самом деле?)
+5
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+5
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interested
Нашим не мешало бы слегка подучить поругальский, всегда пригодится, а бразильцам -- русский, -- мировой язык. )
+3
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Lyelik
Ответ Ебздрогыч
Если бы в команде был Дзюба, можно было бы реально почувствовать себя в бразильских фавелах, когда у тебя вытащили кошелек из кармана
Вроде все уже в курсе, что быстров всем по ушам наездил..
+4
-2
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Кирилл Устинов
Ответ Александр Жердин
А вот и скрытый мазохист - Бурёнка! Ну куда же без него.
нерезиновые комплексы неискоренимы 🤷🏻‍♂️
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Caniball
Ответ Анатолий Дмитриевич
почему-то в этой истории выставляют правым то Быстрова, то Дзюбу, хотя тут классическая жабагадюка. Или Аксиома Эскобара
Согласен, тут оба хороши.
Нет правых, но и Дзюба не единственный виновный.
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BaltikaSPb
Ответ Caniball
Эта история конечно набила уже аскомину, да Дзюба залез и вытащил у Быстрова ровно 23 тысячи рублей и не рублем больше, который проиграл в карты ровно эту сумму, но почему-то не отдавал ее Дзюбе. Но почему-то все тут забывают, что Быстров очень гаденько себя повел.
Быстров проиграл не Дзюбе а кому то из молодых игроков и на правах "звезды" не захотел отдавать
Все это знали
Поступок подленький
Молодой конечно ничего не мог предьявить - где он а где Быстров (хотя например Денисов и молодой за такие дела любой звезде хлюпальник бы расквасил, но не все Денисовы)
Дзюба вытащил из кошелька эту сумму и отдал молодому
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Наталья Ларионова
Ответ Александр Шашков
А разве эти слова его должны задевать, или он там уже на работу устроился
Устроился. Уже года три как.
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nmnackjbxkasbk
Ответ interested
Нашим не мешало бы слегка подучить поругальский, всегда пригодится, а бразильцам -- русский, -- мировой язык. )
на португальском говорит людей больше чем на русском.
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rugbyfan
Ответ Алексей Елистратов
Такие же сбитые Дзюбы на уровне топ-лиг. Малком давно понял, как и Халк, что лучше получить 100 лямов за несколько лет, чем пускать газы на скамейках в Роме или прочих командах среднего уровня. В Барселону он попал чудом. Это была погоня за бразильцами среди испанских грандов.
Эталонный подрыв от заремовца
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костянчик1918
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Чемпионы–это Зенит
И нам это нравится 👍
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jdrk
Ответ Ебздрогыч
Если бы в команде был Дзюба, можно было бы реально почувствовать себя в бразильских фавелах, когда у тебя вытащили кошелек из кармана
Реально, уже моветон
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Ростов-на-Дону
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