Мостовой о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «Ничуть не задели. Иногда в раздевалке чувствуешь себя как в Рио, но мы представляем Петербург»

Андрей Мостовой прокомментировал слова Артема Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро.

– Задели слова Артема Дзюбы, назвавшего «Зенит» командой из Рио-де-Жанейро?

– Нет-нет, ничуть не задели.

Да, иногда в раздевалке сидишь и порой чувствуешь себя как в Рио – порой играет латиноамериканская музыка, вокруг бразильцы, колумбийцы (смеется). Глупо отрицать эту составляющую.

И все же «Зенит» играет в России и представляет Санкт-Петербург, – сказал хавбек петербургского клуба.

Что было до «Зенита» Рио-де-Жанейро? «Зенит» Прага от Петржелы и «Зенит» Буэнос-Айрес при Манчини

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