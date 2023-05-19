Антон Зиньковский: «Когда мелирование в первый раз сделал, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?»
Антон Зиньковский вспомнил, как впервые сделал мелирование.
– Почему решил краситься?
– Просто захотелось сменить внешность. Когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?» Подумал, что я прикалываюсь.
Но мне так нравится больше. Не планирую в ближайшие годы ходить в своем цвете, – сказал хавбек «Спартака».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
То пускай это делает
Нет блин пусть ходят с одинаковым цветом волос и прическами?
Это его тело пусть делает с ним все что пожелает
Почему же, это мой натуральный цвет..))
Любовь и голуби.
Одевайтесь как колхозник и наслаждайтесь жизнью :)
Дожили, в XXI веке кому-то хватает мозгов делить людей на "дурачков" и "не дурачков" по цвету волос.