Антон Зиньковский: «Когда мелирование в первый раз сделал, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?»

Антон Зиньковский вспомнил, как впервые сделал мелирование.

– Почему решил краситься?

– Просто захотелось сменить внешность. Когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?» Подумал, что я прикалываюсь.

Но мне так нравится больше. Не планирую в ближайшие годы ходить в своем цвете, – сказал хавбек «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!