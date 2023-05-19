Антон Зиньковский: «Когда мелирование в первый раз сделал, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский стиль брань Футбол

Антон Зиньковский вспомнил, как впервые сделал мелирование.

– Почему решил краситься?

– Просто захотелось сменить внешность. Когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?» Подумал, что я прикалываюсь.

Но мне так нравится больше. Не планирую в ближайшие годы ходить в своем цвете, – сказал хавбек «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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147 комментариев

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Filipp Gorski
Ответ Архитектор Мендисабаль
Папа-то не дурак у парня...
Если человек хочет покрасить
То пускай это делает
Нет блин пусть ходят с одинаковым цветом волос и прическами?
Это его тело пусть делает с ним все что пожелает
+221
-46
+175
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Александр Жердин
А твой отец не спросил тебя про корабль под окнами?
+190
-17
+173
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Streetbor
на Зиньковском ещё норм смотрится, а вот когда сделал Обляков .. 🤣 Меня порвало
+115
-7
+108
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Filipp Gorski
Каждый может экспериментировать с прической как пожелает
+116
-22
+94
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Клирик
Сучка ты крашеная!
Почему же, это мой натуральный цвет..))

Любовь и голуби.
+43
0
+43
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Filipp Gorski
Ответ Onion
Каждый имеет полное право выглядеть дурачком)
Дурачком? Если в моде ничего не понимаете не осуждайте других
Одевайтесь как колхозник и наслаждайтесь жизнью :)
+86
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+36
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Дмитрий9779
Ответ Александр Жердин
А твой отец не спросил тебя про корабль под окнами?
С пиратами😁
+42
-6
+36
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CSKAvrn
Ответ Streetbor
на Зиньковском ещё норм смотрится, а вот когда сделал Обляков .. 🤣 Меня порвало
Ладно Обляков, а вот Щенников…
+24
-1
+23
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Andrey Fiver
Ответ Onion
Ничего плохого. Как и в туннелях, татухах на лбу и кольце в нос. Береги)))
То есть, ты не в курсах, что маникюр - это не обязательно крашеные ногти? Вот это широта познаний...
+27
-5
+22
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Xm.md
Ответ Streetbor
на Зиньковском ещё норм смотрится, а вот когда сделал Обляков .. 🤣 Меня порвало
У каждого свое субъективное мнение. Вот папу Зиньковского тоже порвало, но его осуждают за это
+20
0
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Ivan Balashov
Ответ Onion
Каждый имеет полное право выглядеть дурачком)
Дед, пей таблетки.

Дожили, в XXI веке кому-то хватает мозгов делить людей на "дурачков" и "не дурачков" по цвету волос.
+37
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Архитектор Мендисабаль
Папа-то не дурак у парня...
+113
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Stileliberista
Логичный риторический отцовский вопрос
+44
-27
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mnogokotin-
Ответ Варлампий Варлампий
"А недавно сделал отбеливание ануса, но папе пока не говорил, боюсь не поймет", - добавил футболист.
поменьше думай о мужском очке )
+20
-3
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WaldemarZen
Ответ Архитектор Мендисабаль
Папа-то не дурак у парня...
Задавать вопрос своему ребёнку с открытым оскорблением - не признак большого ума.
+33
-17
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Александр Силин
Ответ Ivan Balashov
Не особо логичный. Незачем лезть не в своё дело.
Значит поступки сына отца не касаются ??? Хотя тебе самому видимо четырнадцать...
+28
-13
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RWMen
Молодые налетели и давай защищать Зиньку и хаить папашу) Вот станет вам по 45-50 и припрется ваш сынулька с накрашенными ногтями домой, по-другому запоете!)
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Илья Морозов
Новости которые мы заслужили
+12
-2
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adil nabiev
Ответ bsanchezb
А я не знаю, просветите
Приходит сын к отцу и говорит: «Папа, смотри, я проколол себе ухо!». На что отец отвечает: «Сынок, ты знаешь, что серьги носят либо пираты, либо гомосексуалисты? Я сейчас выгляну в окно, и не дай Бог там не стоит твой корабль…
+10
-1
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los merengues
Ответ Onion
Маникюр береги)))
Что плохого в маникюре?
+22
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URSUS
Правильные слова сказал папа.
+10
-3
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Wiley Fox
Отец прав
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masterdanila
думаю он был недалек от истины.
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pyatachyok
Ответ Олег Сагайдачный
Мужик должен остоваться мужиком всегда. Покраска волос бабская прерогатива.
Ой, слава богу, ты еще Ломоносова не видел!
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Беспонтий пилат
Ответ Onion
Каждый имеет полное право выглядеть дурачком)
с таким комментарием ты им и выглядишь
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