Зиньковский о Карпине: «Тебовательный, харизматичный и уверенный»
Антон Зиньковский описал тремя словами тренера сборной России Валерия Карпина.
– Опиши Карпина тремя словами.
– Требовательный, харизматичный и уверенный.
– По футболу – есть что-то общее с Абаскалем?
– Внимание к прессингу. Но у каждого тут свои нюансы.
– Как тебе подколы Карпина?
– Разряжают атмосферу. Может, допустим, на тренировке сказать, что кто-то деревянный: «Дай тебе мяч – ты потеряешь», – сказал хавбек «Спартака» и сборной России.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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