Зиньковский о Карпине: «Тебовательный, харизматичный и уверенный»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Антон Зиньковский Гильермо Абаскаль Футбол

Антон Зиньковский описал тремя словами тренера сборной России Валерия Карпина.

– Опиши Карпина тремя словами.

– Требовательный, харизматичный и уверенный.

– По футболу – есть что-то общее с Абаскалем?

– Внимание к прессингу. Но у каждого тут свои нюансы.

– Как тебе подколы Карпина?

– Разряжают атмосферу. Может, допустим, на тренировке сказать, что кто-то деревянный: «Дай тебе мяч – ты потеряешь», – сказал хавбек «Спартака» и сборной России.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
untested
Тебовательный!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Спортс ру видимо тоже тебовательный к своим сотрудникам.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Михаил Хромаков
Зиньковский то без ошибок сказал, что скопировать-вставить так сложно?)
Да скопировали то правильно, а вот заголовок писали вручную🤷‍♂️
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
Ответ Юрий719
Опиши Карпина тремя словами: придирчиаый, грубый и наглый
Как ты.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Интересное мнение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
Зиньковский то без ошибок сказал, что скопировать-вставить так сложно?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий