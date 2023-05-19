Зиньковский о Карпине: «Тебовательный, харизматичный и уверенный»

Антон Зиньковский описал тремя словами тренера сборной России Валерия Карпина.

– Опиши Карпина тремя словами.

– Требовательный, харизматичный и уверенный.

– По футболу – есть что-то общее с Абаскалем?

– Внимание к прессингу. Но у каждого тут свои нюансы.

– Как тебе подколы Карпина?

– Разряжают атмосферу. Может, допустим, на тренировке сказать, что кто-то деревянный: «Дай тебе мяч – ты потеряешь», – сказал хавбек «Спартака» и сборной России.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!