Зоран Тошич: «Чалов – лучший нападающий в России. ЦСКА его просто так не отпустит»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Зоран Тошич Федор Чалов Футбол

Зоран Тошич назвал Федора Чалова лучшим нападающим в России.

«Среди молодых россиян отметил бы Федю Чалова, хотя он уже не такой зеленый, повзрослел, ха-ха! Регулярно играет и забивает – сейчас это лучший нападающий в России. Рад, что у него все получается, надеюсь, что Федя продолжит в том же духе.

Этот розыгрыш РПЛ действительно тяжелый. Тем более, Федя каждый год забивает больше десяти мячей за сезон, а это непросто. Когда я играл в России, лучшие бомбардиры забивали по 16-17 мячей, этот сезон еще не закончился, а у Феди уже 17 голов. Это отличный результат.

Что касается отъезда в Европу, то будущее Чалова зависит от предложений, которые будут поступать в ЦСКА. Федор важен для клуба, поэтому его не просто так отпустят.

Если будет хорошее предложение, то армейцы отпустят нападающего, как в свое время отпустили Головина. ЦСКА хочет, чтобы футболисты развивались, поэтому мы видим, сколько парней уезжают играть в европейские команды из армейского клуба», – сказал экс-хавбек ЦСКА.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Чалов молодец - по игровому интеллекту таких игроков у нас действительно мало. Кстати, 17 голов за сезон в ЦСКА забивали только один раз Вагнер и дважды Думбия.
В хорошей компании Федор!
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Федя молодец, но какой он уже молодой? 25 лет ему
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Чалов очень умный нападающий. С головой. Таких футболистов в стране по пальцам было пересчитать,. Семак, Березуцкие, Игнашевич и Чалов! А больше то умных в российском футболе и не было. Были только ушлые.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артемий Патрикеев
Как рад читать интервью Зорана, один из любимых футболистов ЦСКА тех лет) Навсегда в сердце его золотой гол Локо в 2014!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
naxerger
А много ли русских нападающих,кто к 25 годам за 208 матчей забил 83 гола(с пенальти 10) и отдал 31 голевую передачу?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivas715
Ответ Shuller18
Федя молодец, но какой он уже молодой? 25 лет ему
у нас Кокорина до 30 лет считали перспективным, не помнишь что ли?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivas715
Ответ Честный контроль
Чалов очень умный нападающий. С головой. Таких футболистов в стране по пальцам было пересчитать,. Семак, Березуцкие, Игнашевич и Чалов! А больше то умных в российском футболе и не было. Были только ушлые.
Ну я хоть и конь и с тобой согласен (хотя Березуцкие спорный вариант все-таки)), но в игровом плане были достойные игроки: Шава, Зырянов, Широков, Семшов, Титов, Аленичев, Лоськов...
Это чисто навскидку. И подчеркиваю, что именно про игру говорю. А не про характеры и т.д.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Соколов
Если Федор останется и проведет всю карьеру ЦСКА то сможет превзойти результат великого Григория Федотова( 127 голов).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Политрук
Ответ Ivas715
Ну я хоть и конь и с тобой согласен (хотя Березуцкие спорный вариант все-таки)), но в игровом плане были достойные игроки: Шава, Зырянов, Широков, Семшов, Титов, Аленичев, Лоськов... Это чисто навскидку. И подчеркиваю, что именно про игру говорю. А не про характеры и т.д.
Андрей Тихонов, Смертин, те же Карпин с Мостовым, Кечинов, Яновский, Цымбаларь, Корнеев, Колыванов. Тоже добавлю навскидку. Навалом у нас умных было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий