Зоран Тошич: «Чалов – лучший нападающий в России. ЦСКА его просто так не отпустит»

Зоран Тошич назвал Федора Чалова лучшим нападающим в России.

«Среди молодых россиян отметил бы Федю Чалова, хотя он уже не такой зеленый, повзрослел, ха-ха! Регулярно играет и забивает – сейчас это лучший нападающий в России. Рад, что у него все получается, надеюсь, что Федя продолжит в том же духе.

Этот розыгрыш действительно тяжелый. Тем более, каждый год забивает больше десяти мячей за сезон, а это непросто. Когда я играл в России, лучшие бомбардиры забивали по 16-17 мячей, этот сезон еще не закончился, а у Феди уже 17 голов. Это отличный результат.

Что касается отъезда в Европу, то будущее Чалова зависит от предложений, которые будут поступать в ЦСКА. Федор важен для клуба, поэтому его не просто так отпустят.

Если будет хорошее предложение, то армейцы отпустят нападающего, как в свое время отпустили Головина. ЦСКА хочет, чтобы футболисты развивались, поэтому мы видим, сколько парней уезжают играть в европейские команды из армейского клуба», – сказал экс-хавбек .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!