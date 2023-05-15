Чалов о личном рекорде по голам в РПЛ: «Значит, делаю все правильно и двигаюсь вперед»
Федор Чалов высказался о том, что побил личный рекорд по голам в лиге за сезон.
Вчера нападающий ЦСКА сделал дубль в игре с «Торпедо» (3:0). Теперь у него 17 голов в 27 матчах чемпионата.
Ранее Федор никогда не забивал столько мячей в рамках одного чемпионата. В сезоне РПЛ-2018/19 он отличился 15 раз, это было его лучшим показателем.
«Рад, что получилось побить свой рекорд по голам в РПЛ: значит, делаю все правильно и двигаюсь вперед.
Трудно анализировать, за счет чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой. Но я нахожу плюсы и в новой позиции», – сказал Чалов.
Полную статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.
ну и привет Черчесову и Карпину, игнорирующим Федю
а где теперь персональные хейтеры Чалова, Облякова, Федотова?
Кстати, 17+ голов за сезон в РПЛ у нас забивали только один раз Вагнер и дважды Думбия. В солидной компании Федя
просто оба проспартаковских тренера сборной тащат своих, а армейцев намеренно игнорируют, не впервой такое уже