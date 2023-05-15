Чалов о личном рекорде по голам в РПЛ: «Значит, делаю все правильно и двигаюсь вперед»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Федор Чалов Чемпионат.com Футбол

Федор Чалов высказался о том, что побил личный рекорд по голам в лиге за сезон.

Вчера нападающий ЦСКА сделал дубль в игре с «Торпедо» (3:0). Теперь у него 17 голов в 27 матчах чемпионата.

Ранее Федор никогда не забивал столько мячей в рамках одного чемпионата. В сезоне РПЛ-2018/19 он отличился 15 раз, это было его лучшим показателем. 

«Рад, что получилось побить свой рекорд по голам в РПЛ: значит, делаю все правильно и двигаюсь вперед.

Трудно анализировать, за счет чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой. Но я нахожу плюсы и в новой позиции», – сказал Чалов.

Полную статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.

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8 комментариев

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Severfan
умный футболист и с позиции защитника голов наколотит) а Федя чрезвычайно умный футболист, в каждой игре подтверждает это)
ну и привет Черчесову и Карпину, игнорирующим Федю
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Egor Aleksandrovich
отличный сезон Чала. тут и новый тренер сказывается, который игру поставил в атаке, наконец-то, и командировка в Базель немного его ментально перезагрузила, всё в совокупности сработало. как итог 17+4 в РПЛ, шик блеск.
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Сергей Искимжи
Федя молодец, взрослеет. а по игровому интеллекту таких игроков у нас действительно мало. как на Облякова сыграл. конфетка же...
а где теперь персональные хейтеры Чалова, Облякова, Федотова?
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Shuller18
Федотов Юсупова и Облякова забивать научил, а тут талантливый и умный форвард, которому нужен был подход и моменты.
Кстати, 17+ голов за сезон в РПЛ у нас забивали только один раз Вагнер и дважды Думбия. В солидной компании Федя
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Graziano
Надо уезжать, Федя
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Severfan
Ответ mars
я тебя, во-первых, приветствую, но во времена Черчесова у Федора не все получалось
во времена Черчесова Федя впервые стал лучшим бомбардиром РПЛ-18/19. не всё получалось, да?)
просто оба проспартаковских тренера сборной тащат своих, а армейцев намеренно игнорируют, не впервой такое уже
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Margor
Ответ Сергей Искимжи
Федя молодец, взрослеет. а по игровому интеллекту таких игроков у нас действительно мало. как на Облякова сыграл. конфетка же... а где теперь персональные хейтеры Чалова, Облякова, Федотова?
уровень РПЛ ниже плинтуса. Вот если бы были доступны еврокубки - вот они лакмусовая бумажка
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