Чалов о личном рекорде по голам в РПЛ: «Значит, делаю все правильно и двигаюсь вперед»

Федор Чалов высказался о том, что побил личный рекорд по голам в лиге за сезон.

Вчера нападающий сделал дубль в игре с «Торпедо» (3:0). Теперь у него 17 голов в 27 матчах чемпионата.

Ранее Федор никогда не забивал столько мячей в рамках одного чемпионата. В сезоне РПЛ-2018/19 он отличился 15 раз, это было его лучшим показателем.

«Рад, что получилось побить свой рекорд по голам в РПЛ: значит, делаю все правильно и двигаюсь вперед.

Трудно анализировать, за счет чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой. Но я нахожу плюсы и в новой позиции», – сказал .

Полную статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.