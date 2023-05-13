Федотов о 3:0 с «Торпедо»: «ЦСКА после быстрого гола медленно двигал мяч, приходил в себя от радости»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Торпедо Владимир Федотов Матч ТВ Федор Чалов Футбол

Владимир Федотов раскритиковал действия ЦСКА после первого гола «Торпедо» (3:0).

– Понравился быстрый гол. Подкараулили ошибку и забили. После этого медленно двигали мяч, приходили в себя от радости. Появилось какое‑то расслабление.

Но нужно отдать должное сопернику. Очень самоотверженно и дисциплинированно оборонялись. На высоких скоростях прессинговали.

Где‑то мы недоигрывали эпизоды. Слишком сложно захотели сыграть. До острых моментов почти не доходило. Должны были раньше забивать второй мяч.

– Игра пяткой Чалова?

– Конечно, пожурили. Он хотел сыграть красиво. Прошло – хорошо, нет – надо журить, – сказал главный тренер ЦСКА.

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9 комментариев

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Кирилл
Федотов невероятно подготовил команду к весеннему отрезку чемпионата: ЦСКА, после проигрыша Сочи, не проигрывает 13 матчей подряд в Чемпионате и Кубке.

Надеюсь, закончат сезон без поражений в оставшихся матчах )
+28
0
+28
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Илья Храбров
Всех красно-синих с победой!
ЦВБП!🔴🔵
+16
-1
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Alex Metallov
Жаль потеряли очки в первой игре с Торпедо. Сейчас было бы больше. Но тем не менее все от ЦСКА зависит. Нужно выигрывать оставшиеся матчи в сезоне. 2 место и кубок будут очень важны.
+9
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Recreated
На коней стало приятно смотреть...и давно между прочим!🐎
+4
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воробей джек
Календарь у ЦСКА самый сложный,но это и хорошо. Все зависит только от нас самих.
+4
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Санс
Ответ Кирилл
Федотов невероятно подготовил команду к весеннему отрезку чемпионата: ЦСКА, после проигрыша Сочи, не проигрывает 13 матчей подряд в Чемпионате и Кубке. Надеюсь, закончат сезон без поражений в оставшихся матчах )
Надеемся! 🔴🔵
+4
0
+4
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инок
У ЦСКА нет права на ошибку, впереди сложная концовка из трёх матчей. Надо побеждать...
+3
0
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Никита Королёв
Ответ Кирилл
Федотов невероятно подготовил команду к весеннему отрезку чемпионата: ЦСКА, после проигрыша Сочи, не проигрывает 13 матчей подряд в Чемпионате и Кубке. Надеюсь, закончат сезон без поражений в оставшихся матчах )
Это при том что состав не самый сильный,не было усиления зимой!
+4
-1
+3
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waleri
Ответ Кирилл
Федотов невероятно подготовил команду к весеннему отрезку чемпионата: ЦСКА, после проигрыша Сочи, не проигрывает 13 матчей подряд в Чемпионате и Кубке. Надеюсь, закончат сезон без поражений в оставшихся матчах )
Фамилия обязывает!
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