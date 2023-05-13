Федотов о 3:0 с «Торпедо»: «ЦСКА после быстрого гола медленно двигал мяч, приходил в себя от радости»

Владимир Федотов раскритиковал действия ЦСКА после первого гола «Торпедо» (3:0).

– Понравился быстрый гол. Подкараулили ошибку и забили. После этого медленно двигали мяч, приходили в себя от радости. Появилось какое‑то расслабление.

Но нужно отдать должное сопернику. Очень самоотверженно и дисциплинированно оборонялись. На высоких скоростях прессинговали.

Где‑то мы недоигрывали эпизоды. Слишком сложно захотели сыграть. До острых моментов почти не доходило. Должны были раньше забивать второй мяч.

– Игра пяткой ?

– Конечно, пожурили. Он хотел сыграть красиво. Прошло – хорошо, нет – надо журить, – сказал главный тренер .