Карло Анчелотти: «Победа в Кубке Испании воодушевила «Реал». План на игру с «Сити» – провести идеальный матч»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти отметил влияние победы в Кубке Испании на подготовку к игре с «Ман Сити».

«План на завтра — провести идеальный матч, постараться показать свой максимум в плане техники, физической готовности, психологии, мотивации. Держа в уме то, что решающим станет ответный матч, мы хотим завтра обеспечить себе небольшое преимущество. Это было бы здорово.

Мы должны показать свой максимум и не слишком прижиматься. Дело не только в результате. Если вы хорошо себя чувствуете, создаете проблемы сопернику и в то же время избегаете проблем сами, это уже дает преимущество. И мы постараемся его получить.

Думаю, мы на том же уровне, что и год назад. Но сложно сравнивать физическое состояние. Зато следует учесть мотивацию, страсть, которые у нас есть. Думаю, победа в Кубке Испании дополнительно нас воодушевила. Мы будем готовы к завтрашнему матчу», — сказал главный тренер «Реала».

Мадридцы сыграют с «Манчестер Сити» 9 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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65 комментариев

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fenix87
Как же я завидую нейтральному болельщику. Который будет наслаждаться матчем без всяких переживаний)))
+81
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+72
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белошип
Удачи тренеру и ко,ждём только победы и выхода в финал)
+47
-21
+26
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Dexler
Ответ MeRsEySiDe
а мне бы хотелось быть на твоём месте и болеть за Ливерпуль в полуфинале ЛЧ. Как-то не получается смотреть с таким же интересом,как когда там играл Ливерпуль. так что тебе повезло, друг
Удачи в следующем сезоне!
+21
-1
+20
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марк макаров
МанСити, конечно, машина. Но Мадрид есть Мадрид.
Думаю, что у Анчелотти есть ресурс, чтобы обыграть манкунианцев. Но это будет крайне сложно.
Самое приятное, что обе стороны не будут сильно расстроены из-за поражения, а мы с вами увидим шикарный футбол, достойный финала ЛЧ 🔥
+27
-11
+16
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MeRsEySiDe
Ответ fenix87
Как же я завидую нейтральному болельщику. Который будет наслаждаться матчем без всяких переживаний)))
а мне бы хотелось быть на твоём месте и болеть за Ливерпуль в полуфинале ЛЧ. Как-то не получается смотреть с таким же интересом,как когда там играл Ливерпуль. так что тебе повезло, друг
+19
-4
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Эрнандес Эрнандес
«Барса и ПСЖ вылетели, значит время болеть за Сити» - Гуру Футбола

😁
+26
-12
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Андрей Хенто
Удачи команде, хорошие слова сказал Карло, будут верить, что завтра команда действительно проведает идеальный матч, только при таком раскладе можно добиться успеха в противостоянии с Сити. Надеюсь завтра будет волшебный вечер на Бернабеу!
+26
-14
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Ivchev
Сити это конечно мощь.
Но если кому-то они способны проиграть, то это только Реал.
+16
-6
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Dexler
Ответ марк макаров
МанСити, конечно, машина. Но Мадрид есть Мадрид. Думаю, что у Анчелотти есть ресурс, чтобы обыграть манкунианцев. Но это будет крайне сложно. Самое приятное, что обе стороны не будут сильно расстроены из-за поражения, а мы с вами увидим шикарный футбол, достойный финала ЛЧ 🔥
ну хз, хз. Сити сейчас имеет действительно сильнейший состав, стоит лишь взглянуть на того же Холанда, и упустить победу будет очень грустно. Реалу вряд ли, ибо у них был прошлый сезон волшебным
+11
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Abboskhan Davlatov
За красивый футбол🤍🤍🤍
+12
-5
+7
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Дмитрий Бурмистров
Ответ марк макаров
МанСити, конечно, машина. Но Мадрид есть Мадрид. Думаю, что у Анчелотти есть ресурс, чтобы обыграть манкунианцев. Но это будет крайне сложно. Самое приятное, что обе стороны не будут сильно расстроены из-за поражения, а мы с вами увидим шикарный футбол, достойный финала ЛЧ 🔥
ты перепутал матч будет с горожанами а не с красными дьяволами
+11
-5
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Dexler
Ответ Эрнандес Эрнандес
«Барса и ПСЖ вылетели, значит время болеть за Сити» - Гуру Футбола 😁
Меня тоже глром считать будешь?
+7
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JENNINGS
Победа в Кубке Короля может дать дополнительную уверенность «Реалу». 9 лет назад, также после победы в Кубке, «Мадрид» абсолютно все списывали и прогнозировали уничтожение от рук «Баварии», а вышло всё наоборот.
Я очень надеюсь, что завтра мы с вами увидим один из лучших футбольных матчей по качеству и содержанию футбола! И что бы завтра ни случилось, нас ждёт эпизод №2 в Манчестере!
+11
-6
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Амирджон Рахимов
Матч года. За красивый футбол 🔥
+7
-3
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Сергей Копылов
Ответ Дмитрий Бурмистров
ты перепутал матч будет с горожанами а не с красными дьяволами
почитай, кто такие манкуниацы
+3
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Александр Рабонов
Ответ Дмитрий Бурмистров
ты перепутал матч будет с горожанами а не с красными дьяволами
Что юнайтед что сити это все манкунианцы) Ведь они оба из манчестера
+2
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57s6w79qhh
Закрытый матч будет. Всё решится в ответной игре.
+2
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Даниил Гутин
Ответ _Amelina_ Landau
Безусловно Холланд - машина, да Сити в сумасшедшей форме... есть два развития событий: *Сити проходит и все восторгаются и говорят, что не хватало настоящей девятки; * проход Реала и все говорят о том, что Сити стал менее вариативен и слишком заточен на Холланда... Вне зависимости от результата , считаю, что МС действительно предсказуем и нет плана "В", но иди попробуй оставит план "А". Жду знатную битву!
Во втором варианте все будут скорее говорить о Лигочемпионской магии Реала, потому что только за счёт её они смогут одолеть этот Сити
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белошип
Ответ GuruFutbola
Верим в Пепа, победа будет наша, а карлуха наказана за прошлогодний отскок
Наша? Получается ты больше не будешь болеть за банкротный середняк?)
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Islom Qodirov
Ответ Dexler
Шансы всё равно очень малы, признай это
Манчестер сити сейчас отличным форме но для победа реала одну процент хватает. Надеюсь Карол ЛЧ есть что сказать
+1
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Timur_A
Ответ Дмитрий Бурмистров
ты перепутал матч будет с горожанами а не с красными дьяволами
И те и те - манкунианцы. Город Манчестер возник на месте римского укреплённого лагеря Манкуниум. Поэтому всех жителей Манчестера называют манкунианцами.
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Shuba Jr.
Ответ Dexler
Удачи в следующем сезоне!
нам ещё попасть нужно на следующий год, в ЛЧ ((.... эх, тяжёлые времена нас, болельщиков Ливерпуля ожидают😏
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марк макаров
Ответ Dexler
В любом случае будет ОЧЕНЬ интересно)
именно 🤝🔥
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distress of ignorance
Ответ Tristan...
Не факт
согласен, в одном матче может случиться, что угодно
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Dexler
Ответ Tristan...
Не факт
А кто остановит могучий Сити или волшебный Реал? Милан? Интер? Не смеши😂
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