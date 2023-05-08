Карло Анчелотти: «Победа в Кубке Испании воодушевила «Реал». План на игру с «Сити» – провести идеальный матч»

Карло Анчелотти отметил влияние победы в Кубке Испании на подготовку к игре с «Ман Сити».

«План на завтра — провести идеальный матч, постараться показать свой максимум в плане техники, физической готовности, психологии, мотивации. Держа в уме то, что решающим станет ответный матч, мы хотим завтра обеспечить себе небольшое преимущество. Это было бы здорово.

Мы должны показать свой максимум и не слишком прижиматься. Дело не только в результате. Если вы хорошо себя чувствуете, создаете проблемы сопернику и в то же время избегаете проблем сами, это уже дает преимущество. И мы постараемся его получить.

Думаю, мы на том же уровне, что и год назад. Но сложно сравнивать физическое состояние. Зато следует учесть мотивацию, страсть, которые у нас есть. Думаю, победа в Кубке Испании дополнительно нас воодушевила. Мы будем готовы к завтрашнему матчу», — сказал главный тренер «Реала».

Мадридцы сыграют с « » 9 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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