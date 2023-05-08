Карло Анчелотти: «Победа в Кубке Испании воодушевила «Реал». План на игру с «Сити» – провести идеальный матч»
Карло Анчелотти отметил влияние победы в Кубке Испании на подготовку к игре с «Ман Сити».
«План на завтра — провести идеальный матч, постараться показать свой максимум в плане техники, физической готовности, психологии, мотивации. Держа в уме то, что решающим станет ответный матч, мы хотим завтра обеспечить себе небольшое преимущество. Это было бы здорово.
Мы должны показать свой максимум и не слишком прижиматься. Дело не только в результате. Если вы хорошо себя чувствуете, создаете проблемы сопернику и в то же время избегаете проблем сами, это уже дает преимущество. И мы постараемся его получить.
Думаю, мы на том же уровне, что и год назад. Но сложно сравнивать физическое состояние. Зато следует учесть мотивацию, страсть, которые у нас есть. Думаю, победа в Кубке Испании дополнительно нас воодушевила. Мы будем готовы к завтрашнему матчу», — сказал главный тренер «Реала».
Мадридцы сыграют с «Манчестер Сити» 9 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.
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Думаю, что у Анчелотти есть ресурс, чтобы обыграть манкунианцев. Но это будет крайне сложно.
Самое приятное, что обе стороны не будут сильно расстроены из-за поражения, а мы с вами увидим шикарный футбол, достойный финала ЛЧ 🔥
😁
Но если кому-то они способны проиграть, то это только Реал.
Я очень надеюсь, что завтра мы с вами увидим один из лучших футбольных матчей по качеству и содержанию футбола! И что бы завтра ни случилось, нас ждёт эпизод №2 в Манчестере!