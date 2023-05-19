«Ювентус» закончит без трофеев 2-й сезон после возвращения Аллегри подряд

«Ювентус» не выигрывает трофеи после возвращения Массимилиано Аллегри на пост тренера.

Вчера «бьянконери» вылетели из на стадии полуфинала, уступив «Севилье» (1:1, 1:2).

Теперь у « » нет шансов на трофеи в этом сезоне – ранее команда вылетела из Кубка Италии от «Интера» (1:1, 0:1) на стадии полуфинала и уступила в Серии А, которую выиграл «Наполи».

«Ювентус» не выигрывает трофеи после возвращения на пост главного тренера.

В прошлом сезоне команда заняла 4-е место в Серии А, проиграла «Интеру» (2:4) в финале Кубка Италии, вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Вильярреала» (1:1, 0:3) и уступила «Интеру» (1:2) в матче за .

Аллегри вернулся в «Ювентус» в мае 2021 года. В его первый этап работы, продлившийся с 2014 по 2019 год, команда 5 раз выиграла Серию А, 4 раза взяла и дважды победила в Суперкубке страны.

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