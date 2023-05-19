«Ювентус» закончит без трофеев 2-й сезон после возвращения Аллегри подряд
«Ювентус» не выигрывает трофеи после возвращения Массимилиано Аллегри на пост тренера.
Вчера «бьянконери» вылетели из Лиги Европы на стадии полуфинала, уступив «Севилье» (1:1, 1:2).
Теперь у «Ювентуса» нет шансов на трофеи в этом сезоне – ранее команда вылетела из Кубка Италии от «Интера» (1:1, 0:1) на стадии полуфинала и уступила в Серии А, которую выиграл «Наполи».
«Ювентус» не выигрывает трофеи после возвращения Аллегри на пост главного тренера.
В прошлом сезоне команда заняла 4-е место в Серии А, проиграла «Интеру» (2:4) в финале Кубка Италии, вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Вильярреала» (1:1, 0:3) и уступила «Интеру» (1:2) в матче за Суперкубок Италии.
Аллегри вернулся в «Ювентус» в мае 2021 года. В его первый этап работы, продлившийся с 2014 по 2019 год, команда 5 раз выиграла Серию А, 4 раза взяла Кубок Италии и дважды победила в Суперкубке страны.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
«Мое скудетто было воспринято как должное как в
«Ювентусе», так и за его пределами. Мы выиграли титул и не отпраздновали его. Каждый пошел на ужин своей дорогой.»
А ведь это был последний на данный момент чемпионский титул Юве… Но когда их штамповали один за другим, фанаты, наверное, сильно не радовались.
Вывод: цени что имеешь! А то потерявши будешь плакать.
#АллегриСамыйЖалкийАвтобусник