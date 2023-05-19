«Ювентус» закончит без трофеев 2-й сезон после возвращения Аллегри подряд

Теги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Суперкубок Италии Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» не выигрывает трофеи после возвращения Массимилиано Аллегри на пост тренера.

Вчера «бьянконери» вылетели из Лиги Европы на стадии полуфинала, уступив «Севилье» (1:1, 1:2).

Теперь у «Ювентуса» нет шансов на трофеи в этом сезоне – ранее команда вылетела из Кубка Италии от «Интера» (1:1, 0:1) на стадии полуфинала и уступила в Серии А, которую выиграл «Наполи».

«Ювентус» не выигрывает трофеи после возвращения Аллегри на пост главного тренера.

В прошлом сезоне команда заняла 4-е место в Серии А, проиграла «Интеру» (2:4) в финале Кубка Италии, вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Вильярреала» (1:1, 0:3) и уступила «Интеру» (1:2) в матче за Суперкубок Италии.

Аллегри вернулся в «Ювентус» в мае 2021 года. В его первый этап работы, продлившийся с 2014 по 2019 год, команда 5 раз выиграла Серию А, 4 раза взяла Кубок Италии и дважды победила в Суперкубке страны.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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98 комментариев

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Tun
Ребят, хватит заниматься самообманом, Юве закончит и 3й, и 4й сезон без трофеев с Аллегри
+133
-5
+128
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Ебздрогыч
Футбол заключается в завоевании трофеев что ли? (с) Макс Валентинович Аллегри
+80
-5
+75
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bulldozer
Вспоминаю слова Сарри.

«Мое скудетто было воспринято как должное как в
«Ювентусе», так и за его пределами. Мы выиграли титул и не отпраздновали его. Каждый пошел на ужин своей дорогой.»

А ведь это был последний на данный момент чемпионский титул Юве… Но когда их штамповали один за другим, фанаты, наверное, сильно не радовались.

Вывод: цени что имеешь! А то потерявши будешь плакать.
+61
-1
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Милан 737...
# Аллегри аут ?
+37
-8
+29
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Локоть Артеста
Ответ Mr.sgi87
Надо подождать Мостового
Ему сначала лицензию нужно получить. Возможно что увидев как Мостовой чеканит мяч, Ювентус примет его без бумаг.
+22
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Demidov Artem
Ответ Tun
Ребят, хватит заниматься самообманом, Юве закончит и 3й, и 4й сезон без трофеев с Аллегри
я так и не понял тогда всех этих движений с Алегри-Сарри-Пирло и потом опять Алегри.
+18
0
+18
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Kubinec_
бездарное руководство + физрук = адская смесь
+17
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Лёха Жданчик
Ответ Ебздрогыч
Футбол заключается в завоевании трофеев что ли? (с) Макс Валентинович Аллегри
Вспоминаю его слова "Футбол простая игра тренеру не надо ничего придумывать тут решает уровень игроков"))
+16
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Yen Bedder
А ведь писали, что Реал приглашал его. Но Аллегри решил выбрать трудный путь)
+15
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Mr.sgi87
Надо подождать Мостового
+19
-5
+14
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BZB
Аллегри самый деградировавший тренер из всех топов за последнее время.
+12
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d.xoxlov
Если не играешь, то и выиграть сложновато. Команда Аллегри – это про терпеть, сопротивляться, превозмогать, но точно не про играть. Как команда играет, как она намеревается забивать голы за два года понятно не стало вообще ни разу.
+12
-1
+11
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Narios Aliyev
С Аллегри Юве становился середняком не только европы но и в Италии они не соперник для таких команд как Наполи, Интер, Милан. Даже Рому не смогли побеждать. Поэтому пока Аллегри в команде попасть в Лч эта уже большая удача для Юве…
+12
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wojtech66
Пирло уволили за 2 добытых кубка, Сарри выгнали после выигранного скудетто. Этот увалень Аллегри за 2 года не выиграл ничего, игра отвратительная, но руководство будет думать и работать с ним дальше. Это клиника.
+10
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Narios Aliyev
Ответ Demidov Artem
я так и не понял тогда всех этих движений с Алегри-Сарри-Пирло и потом опять Алегри.
Эти движение о том что мы обычные смертные, знаем миллиард раз больше чем эти миллиардеры которые руководят командой… 🤣🤣🤣
+11
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Лёха Жданчик
Ответ Милан 737...
# Аллегри аут ?
У Юве нет столько денег чтобы Аллегри аут
+13
-6
+7
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Трент Резнор
Надо оставлять, он невероятно стабилен
+10
-3
+7
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Дмитрий Мороз
Клоун. Не в состоянии Севилью обыграть. Что уж говорить про команды посильнее. И все радуются этому факту, что целой Севильи дали бой. Клоуны
+7
-1
+6
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Е.Р.
Nicccccce (Южный парк)
+8
-4
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wojtech66
#AllegriOut
#АллегриСамыйЖалкийАвтобусник
+4
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Alexxx Borzzz
Срочно поднять зарплату Аллегри,он гений☝️
+4
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d.xoxlov
Ответ AdP
Для меня остаётся загадкой как Юве с такой игрой дошёл до полуфинала ЛЕ. Но конкретно в ответном матче с Севильей должны были выигрывать. Запороли уйму убойных моментов. Что исполнил Ди Мария когда выходил с Кеном на вратаря, я так и не понял... Зачем было пытаться перекинуть вратаря, когда Кен был один перед пустыми воротам? Ладно, проехали. Надеюсь, что Зидан таки возглавит Ювентус.
Ди Мария вообще мёртвый последний месяц. Не думаю, что Джунтоли его продлит, если всё-таки станет спортдиром.
+5
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5hxrb7mywu
Самый позорный тренер мира
+4
0
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Faulheit
Ответ alessandroma
Это не клиника, Аллегри, возвращаясь, защитил себя жирным долгосрочным контрактом. Увольнять его сейчас - это миллионов 15-20 неустойки, а сам он естественно не уйдёт
в итоге теряют ещё больше, играя в лиге Европы
+3
0
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Юрий Кечко
Ответ Halicarnassus
Состав был вчера идиотским , Аллегри подарил путевку в финал второсортным испанцам )
Сейчас бы Севилью в лиге Европы называть второсортной))) чудак человек
+3
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