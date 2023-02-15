Боссы «Ювентуса» поставили перед Аллегри задачу выиграть ЛЕ. Они считают это лучшей возможностью выйти в ЛЧ

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» нацелен на победу в Лиге Европы.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство туринского клуба поставило перед Массимилиано Аллегри задачу выиграть этот турнир. Они считают это лучшей возможностью гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Победитель ЛЕ напрямую попадает в групповую стадию нового розыгрыша ЛЧ.

Напомним, в январе с «Юве» сняли 15 очков в Серии А из-за дела о финансовых махинациях. Сейчас команда занимает 9-е место в турнирной таблице, на ее счету 29 баллов.

16 февраля «Ювентус» встретится с «Нантом» в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. 

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50 комментариев

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UFO Beats
Ответ United_LP
МЮ, Барса, Арсенал, Аякс, а главное Севилья: Щассс!!!
Аякс и Севилья щас ниже плинтуса, арсеналу чемпионство важнее, вот мю и барса мб, но тоже заняты чемпионатами
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Jazzzz
Боссы Ювентуса перевели эту задачу на физручий язык? Аллегри может не понять
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Yavich
Ответ Назар Игорь
Это не лучшая, это единственная возможность, без вариантов.
Ну не знаю, от третьего места отрыв 12 очков, это вполне себе отыгрывается.
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Дима Котельников
Ответ Антонио Мартынов
Очки еще могут вернуть
или ещё снять
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Evengar
Сильно сомнительно.
+1
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Ansu Fati
Ответ United_LP
МЮ, Барса, Арсенал, Аякс, а главное Севилья: Щассс!!!
У Севильи сейчас стоит задача не вылететь с Ла Лиги))
+1
0
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geoo9
Ответ Александр Покореев
Аллегри уже уведомил боссов Юве, что у него это вряд ли получится, и посоветовал для попадания в ЛЧ вернуть команде в судебном порядке украденные 15 очков.
Украденные путем махинаций с отчетностью)
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Назар Игорь
Ответ Антонио Мартынов
Очки еще могут вернуть
А могут и ещё отобрать. Юве для FIGC как кость в горле, не упустят возможность подосрать.
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Nuraly Amirov
Ответ Анвар Масимов
Ну как говорится ,, сколько людей , столько и мнений,,
Это давнишний мем, не принимайте серьёзно
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Иван Рони
Ответ Анвар Масимов
бред , какая Севилья ??? видно за Ла лигой не наблюдаешь .
здесь вопрос не в том как выступает Севилья в Ла Лиге, а в магии клуба в этом турнире , 6 раз брала этот турнир с 2000г.
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Человек1991
Барселона - Ювентус Финал будет)
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Анвар Масимов
Ответ Nuraly Amirov
Севилью в лиге Севильи никогда нельзя списывать
Ну как говорится ,, сколько людей , столько и мнений,,
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Nuraly Amirov
Ответ Анвар Масимов
бред , они щас на дне лиги . так что проход в 1/8 уже чудом будет
Севилью в лиге Севильи никогда нельзя списывать
+6
-1
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Антонио Мартынов
Ответ Назар Игорь
Это не лучшая, это единственная возможность, без вариантов.
Очки еще могут вернуть
+3
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Falsegoalkeeper
Ответ savik-A.M.
Финал "Лиги Европы" Юве- Барса , я бы глянул )
При нынешней форме команд у Юве шансов нет. Думаю выиграет Барса, Мю или Арсенал. Хотя если они вдруг забьют на ЛЕ и решат сконцентрироваться на внутренних турнирах, то шансы у Юве есть.
+2
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Roman Betenya
Ответ Александр Покореев
Аллегри уже уведомил боссов Юве, что у него это вряд ли получится, и посоветовал для попадания в ЛЧ вернуть команде в судебном порядке украденные 15 очков.
"Украденные"
+1
-1
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Aleksey7777
ну всё, конец Аллегри пришёл.
+2
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Сергей Фомичев
Ответ rcbkz6mrtd
Ювентус не возьмет ЛЕ там слишком много желающих ))
Арсенал резервом, Барса или МЮ вылетят. Так что шансы хорошие.
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Средний палец Кирана Тирни
В турнире с такими соперниками шансы Юве минимальны.
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-1
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rcbkz6mrtd
Ювентус не возьмет ЛЕ там слишком много желающих ))
+3
-3
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Mercucio
Ответ Любезный Коссутий
какие боссы? которые ушли в отставку?
Обычные, которые у клуба есть
0
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Михаил Игнатьев
могли бы и так попасть
+1
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Абдул Абакаев
Ответ Анвар Масимов
бред , какая Севилья ??? видно за Ла лигой не наблюдаешь .
и тем более Аякс
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Mercucio
Ответ United_LP
МЮ, Барса, Арсенал, Аякс, а главное Севилья: Щассс!!!
Аякс и Севилья мимо
+2
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d.xoxlov
Ответ Назар Игорь
Это не лучшая, это единственная возможность, без вариантов.
Глядя, как там в шестёрке очки транжирят, думаю, варианты и в чемпионате ещё есть.
+5
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