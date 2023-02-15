Боссы «Ювентуса» поставили перед Аллегри задачу выиграть ЛЕ. Они считают это лучшей возможностью выйти в ЛЧ

«Ювентус» нацелен на победу в .

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство туринского клуба поставило перед задачу выиграть этот турнир. Они считают это лучшей возможностью гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Победитель ЛЕ напрямую попадает в групповую стадию нового розыгрыша ЛЧ.

Напомним, в январе с «Юве» сняли 15 очков в Серии А из-за дела о финансовых махинациях. Сейчас команда занимает 9-е место в турнирной таблице, на ее счету 29 баллов.

16 февраля « » встретится с «Нантом» в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.

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