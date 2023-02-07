Аллегри о вылете из Серии А: «Ювентус» должен думать о том, как набрать 40 очков»

Теги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет избежать вылета из Серии А.

«Прямо сейчас есть факт лишения нас 15 очков, и мы должны думать о том, чтобы набрать 40 баллов [и избежать вылета].

Иронично, но именно об этом нужно думать в первую очередь, продвигаясь вперед шаг за шагом.

Сезон длинный, мы продолжаем наше путешествие. Мы в полуфинале Кубка Италии, и в Лиге Европы мы тоже хотим пройти дальше.

Но мы должны отвечать на все игрой на поле, не прибегая к оправданиям», – заявил Аллегри перед игрой с «Салернитаной».

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7 комментариев

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vel
Ювентусу стоит думать, как избавиться от тебя.. Дальше станет легче набирать очки.
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d.xoxlov
Если ещё 30 снимут, придётся 70 набирать, а это всего две ничьи и победы во всех остальных. Ну и разочек проиграть можно.
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vaniaEee
Выигрываешь ЛЕ и в ЛЧ играешь из серии Б
В серии Б готовишь команду и в ЛЧ всех выносишь
Профит
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-1
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a2wai
Когда об этих словах Аллегри узнает Раньери, он наверняка многозначительно улыбнется.
+11
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+9
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AF007
2018 год - Юве гегемон Серии А, один из пяти сильнейших клубов мира

*покупают роналду*

2023 год -
+4
-8
-4
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Brigant
Совершенно верно Макси
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ariuntrius
Жалкая пародия на Лестер )
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