Аллегри о вылете из Серии А: «Ювентус» должен думать о том, как набрать 40 очков»

Главный тренер « » хочет избежать вылета из Серии А.

«Прямо сейчас есть факт лишения нас 15 очков, и мы должны думать о том, чтобы набрать 40 баллов [и избежать вылета].

Иронично, но именно об этом нужно думать в первую очередь, продвигаясь вперед шаг за шагом.

Сезон длинный, мы продолжаем наше путешествие. Мы в полуфинале Кубка Италии, и в Лиге Европы мы тоже хотим пройти дальше.

Но мы должны отвечать на все игрой на поле, не прибегая к оправданиям», – заявил Аллегри перед игрой с «Салернитаной».