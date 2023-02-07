Аллегри о вылете из Серии А: «Ювентус» должен думать о том, как набрать 40 очков»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет избежать вылета из Серии А.
«Прямо сейчас есть факт лишения нас 15 очков, и мы должны думать о том, чтобы набрать 40 баллов [и избежать вылета].
Иронично, но именно об этом нужно думать в первую очередь, продвигаясь вперед шаг за шагом.
Сезон длинный, мы продолжаем наше путешествие. Мы в полуфинале Кубка Италии, и в Лиге Европы мы тоже хотим пройти дальше.
Но мы должны отвечать на все игрой на поле, не прибегая к оправданиям», – заявил Аллегри перед игрой с «Салернитаной».
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