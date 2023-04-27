«Вы дерьмо, все равно финишируете шестыми». Аллегри – боссам «Интера» после 0:1

Массимилиано Аллегри резко высказался в адрес руководителей «Интера».

« » проиграл миланской команде в ответном матче полуфинала Кубка Италии (0:1, первая игра – 1:1).

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после финального свистка главный тренер «бьянконери» сказал генеральному директору « » и менеджеру миланского клуба Дарио Баччину: «Вы дерьмо, вы все равно финишируете шестыми».

Придя в раздевалку, сначала резко раскритиковал футболистов своей команды за плохую игру, а затем сказал: «Мы должны финишировать выше них в чемпионате, мы не должны пустить их в чемпионов».

Неизвестно, попали ли высказывания Аллегри в отчет официальных лиц матча.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол