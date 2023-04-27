«Вы дерьмо, все равно финишируете шестыми». Аллегри – боссам «Интера» после 0:1

Теги Интер Ювентус серия А Италия Кубок Италии Лига чемпионов УЕФА Беппе Маротта Массимилиано Аллегри брань контент Футбол

Массимилиано Аллегри резко высказался в адрес руководителей «Интера».

«Ювентус» проиграл миланской команде в ответном матче полуфинала Кубка Италии (0:1, первая игра – 1:1).

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после финального свистка главный тренер «бьянконери» сказал генеральному директору «Интера» Беппе Маротте и менеджеру миланского клуба Дарио Баччину: «Вы дерьмо, вы все равно финишируете шестыми».

Придя в раздевалку, Аллегри сначала резко раскритиковал футболистов своей команды за плохую игру, а затем сказал: «Мы должны финишировать выше них в чемпионате, мы не должны пустить их в Лигу чемпионов». 

Неизвестно, попали ли высказывания Аллегри в отчет официальных лиц матча. 

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120 комментариев

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ConorNite
Ну что за мерзкий тренер. Прими поражение с достоинством - Интер просто уничтожил туринцев вчера и преподал футбольный урок.
Мы в финале Кубка, в полуфинале ЛЧ, а где же горбатые ? В прелимах европейского футбола с полностью запятнанной историей.
FORZA INTER
+99
-27
+72
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Homelender_666
А вас всё равно выкинут из еврокубков
+51
-10
+41
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Artem Piatkov
С Роналду:

2х Серии А
1х Кубок Италии
2х Суперкубка
В ЛЧ 1/4, 1/8, 1/8

Без Роналду:

0 трофи
Играют в Лиге Европы

Может всё таки дело в Аллегри?
✔️🔥Принял Юве с Ядерным оружием (Кьеллини, Видаль, Пирло, Погба, Маркизио, Тевес)
❌🙆 А оставил с Сохой (Ругани, Паредес, Локателли, Закария, Кин, Влахович)
+79
-52
+27
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Zidane 21
при всём уважении, но дерьмом как раз таки является тошнотворный футбол Аллегри, который он ставит Ювентусу.
+26
0
+26
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АРХАТ
Ответ Vatikan
Какой же Аллегри злой и дерзкий
Не зря похож на мистера Бернса
+25
-1
+24
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Vatikan
Какой же Аллегри злой и дерзкий
+25
-3
+22
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Isa Babaev
Точное описание игры, которую он ставит Ювентусу
+14
-1
+13
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Евгений Гиро
Ответ ConorNite
Ну что за мерзкий тренер. Прими поражение с достоинством - Интер просто уничтожил туринцев вчера и преподал футбольный урок. Мы в финале Кубка, в полуфинале ЛЧ, а где же горбатые ? В прелимах европейского футбола с полностью запятнанной историей. FORZA INTER
Каждый сезон кто-то добивается результатов. Каждый раз разный победитель. Но как правило это Ювентус. Что там по личным встречам?) Тоже беда. Прими ты уже свою победу, но за историю Юве не переживай. Она поярче всегда была и будет, нежели у инторасов!)
+35
-22
+13
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Семён Старовский
Ответ Евгений Гиро
Каждый сезон кто-то добивается результатов. Каждый раз разный победитель. Но как правило это Ювентус. Что там по личным встречам?) Тоже беда. Прими ты уже свою победу, но за историю Юве не переживай. Она поярче всегда была и будет, нежели у инторасов!)
Купленные чемпионства в зачёт идут?
+12
-3
+9
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Zidane 21
Ответ Милан 737..
Проиграть 5 пять! финалов ЛЧ подряд вот и весь так называемый ДНК Ювентуса, ДНК главных лузеров в Европе ☝️🤭🤦‍♂️....
новоиспечённый глор Милана шакалит на Ювентус))) не захлебнись там от счастья)))
+13
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Трент Резнор
Вчерашняя победа над Ювентусом, одна из самых простых на моей памяти за всё время. Ты бы тренировал их что-ли, а не истерики закатывал.
+6
-1
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Tun
Ответ Artem Piatkov
С Роналду: 2х Серии А 1х Кубок Италии 2х Суперкубка В ЛЧ 1/4, 1/8, 1/8 Без Роналду: 0 трофи Играют в Лиге Европы Может всё таки дело в Аллегри? ✔️🔥Принял Юве с Ядерным оружием (Кьеллини, Видаль, Пирло, Погба, Маркизио, Тевес) ❌🙆 А оставил с Сохой (Ругани, Паредес, Локателли, Закария, Кин, Влахович)
канеш Аллегри виноват, дважды вывел их в финал ЛЧ, когда в основном итальянские клубы на 1/8 смотрели, как на праздник)
+9
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Artem Piatkov
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Он продлил гегемонию
Уже в 2017/2018 они вылетели в 1/4 ЛЧ, развал начался до Роналду
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giant
Может журналисты как всегда что-то не расслышали? Может он сказал не Вы, а Мы?
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Справедливости Ради
Алегри наелся так наелся , Интер красавцы, горжусь Интером!
+5
-2
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Verhovn
Подгорело)
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jonnysilverhand01
Что будет с Аллегри, если Интер выиграет ЛЧ …
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Jamil Israfilov
Ахахха. А ничего что он шутил с Мароттой после свистка. И эти фразы все были с улыбкой на лице. Об этом уже вчера говорили на итальянском ТВ.
+3
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Zidane 21
Ответ Милан 737..
Зато в финале их просто вынесли по 1-3 и 1-4 Барселона и Реал ☝️🤭🤦‍♂️ ...
и что? как будто Милан ждёт другая участь если они конечно вползут в финал)) с такой сеткой и Сассуоло мог до финала добраться.
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Zidane 21
Ответ Direct free kick
Вы тоже "хороши". Вон в блоге до сих пор плачутся за чистый пенальти Оливера за реслинг Бенатия на Васкесе. Принтер позор кальчо, но мелочность ювентини достала
очень жидкий пенальти, совершенно неочевидный, если бы судья не свистнул об этом эпизоде никто бы даже не вспомнил.
+3
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Адам Адам Адам
Ответ Artem Piatkov
С Роналду: 2х Серии А 1х Кубок Италии 2х Суперкубка В ЛЧ 1/4, 1/8, 1/8 Без Роналду: 0 трофи Играют в Лиге Европы Может всё таки дело в Аллегри? ✔️🔥Принял Юве с Ядерным оружием (Кьеллини, Видаль, Пирло, Погба, Маркизио, Тевес) ❌🙆 А оставил с Сохой (Ругани, Паредес, Локателли, Закария, Кин, Влахович)
Сейчас на тебя налетят и будут кричать что Роналду все испортил ))
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Red-Devil_Fan
Ответ Artem Piatkov
С Роналду: 2х Серии А 1х Кубок Италии 2х Суперкубка В ЛЧ 1/4, 1/8, 1/8 Без Роналду: 0 трофи Играют в Лиге Европы Может всё таки дело в Аллегри? ✔️🔥Принял Юве с Ядерным оружием (Кьеллини, Видаль, Пирло, Погба, Маркизио, Тевес) ❌🙆 А оставил с Сохой (Ругани, Паредес, Локателли, Закария, Кин, Влахович)
Может дело в тебе клоун)))
Аллегри выводил в Финал ЛЧ и выигрывал скудетто. Это не считаешь.
А вот регресс Юве в эпоху Кришна считаешь достижением
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Golden Valley
Ответ Artem Piatkov
С Роналду: 2х Серии А 1х Кубок Италии 2х Суперкубка В ЛЧ 1/4, 1/8, 1/8 Без Роналду: 0 трофи Играют в Лиге Европы Может всё таки дело в Аллегри? ✔️🔥Принял Юве с Ядерным оружием (Кьеллини, Видаль, Пирло, Погба, Маркизио, Тевес) ❌🙆 А оставил с Сохой (Ругани, Паредес, Локателли, Закария, Кин, Влахович)
С каких пор Погба это ядерный? Ядерная бомба против своей команды?
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Zidane 21
Ответ Artem Piatkov
0:3 в Турине было В Мадриде 2 навеса на Манджукича (который объективно выше Карвахаля) и 2 гола Там не по игре явно было
надо было до матча договариваться чтобы не навешивали на Манджукича
+2
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Мохнатый55
Ответ Artem Piatkov
С Роналду: 2х Серии А 1х Кубок Италии 2х Суперкубка В ЛЧ 1/4, 1/8, 1/8 Без Роналду: 0 трофи Играют в Лиге Европы Может всё таки дело в Аллегри? ✔️🔥Принял Юве с Ядерным оружием (Кьеллини, Видаль, Пирло, Погба, Маркизио, Тевес) ❌🙆 А оставил с Сохой (Ругани, Паредес, Локателли, Закария, Кин, Влахович)
Ювентус брал Роналду, чтобы выиграть ЛЧ. В итоге Аякс, Лион, Порту, а в последнем сезоне и вовсе 4-е место в Серии А.
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