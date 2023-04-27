«Вы дерьмо, все равно финишируете шестыми». Аллегри – боссам «Интера» после 0:1
Массимилиано Аллегри резко высказался в адрес руководителей «Интера».
«Ювентус» проиграл миланской команде в ответном матче полуфинала Кубка Италии (0:1, первая игра – 1:1).
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после финального свистка главный тренер «бьянконери» сказал генеральному директору «Интера» Беппе Маротте и менеджеру миланского клуба Дарио Баччину: «Вы дерьмо, вы все равно финишируете шестыми».
Придя в раздевалку, Аллегри сначала резко раскритиковал футболистов своей команды за плохую игру, а затем сказал: «Мы должны финишировать выше них в чемпионате, мы не должны пустить их в Лигу чемпионов».
Неизвестно, попали ли высказывания Аллегри в отчет официальных лиц матча.
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Мы в финале Кубка, в полуфинале ЛЧ, а где же горбатые ? В прелимах европейского футбола с полностью запятнанной историей.
FORZA INTER
2х Серии А
1х Кубок Италии
2х Суперкубка
В ЛЧ 1/4, 1/8, 1/8
Без Роналду:
0 трофи
Играют в Лиге Европы
Может всё таки дело в Аллегри?
✔️🔥Принял Юве с Ядерным оружием (Кьеллини, Видаль, Пирло, Погба, Маркизио, Тевес)
❌🙆 А оставил с Сохой (Ругани, Паредес, Локателли, Закария, Кин, Влахович)
Уже в 2017/2018 они вылетели в 1/4 ЛЧ, развал начался до Роналду
Аллегри выводил в Финал ЛЧ и выигрывал скудетто. Это не считаешь.
А вот регресс Юве в эпоху Кришна считаешь достижением