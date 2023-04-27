Индзаги про 1:0 с «Ювентусом»: «Интер» любой ценой хотел вернуться в финал Кубка Италии. Мы ни сантиметра не уступили»

Теги Интер Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Лига чемпионов УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Симоне Индзаги отметил стремление «Интера» снова сыграть в финале Кубка Италии.

Миланцы по сумме двух матчей одолели «Ювентус» в полуфинале – 1:1, 1:0.

«Прекрасный вечер, много честной борьбы, обе команды играли интенсивно с первой и до последней минуты.

Очевидно, что моя команда заслужила выход в финал по итогам двух матчей. Мы очень довольны, поскольку хотели вернуться в Рим любой ценой.

В этом сезоне осталось 10 матчей, надеемся, что по факту будет на одну игру больше (имеется в виду возможный выход в финал Лиги чемпионов – прим. Sports.ru).

Сегодня мы ни сантиметра не уступали сильному сопернику. Временами мы поднимались для прессинга, в другие моменты отходили в оборону. У меня остались хорошие впечатления от матча.

Мы с Аллегри очень уважаем друг друга, наши пути много лет пересекаются. Он поздравил меня с выходом в полуфинал Лиги чемпионов», – заявил главный тренер «Интера» в эфире Sport Mediaset.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Кубковый гений
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Во всех кубках результат уже выше ожидаемого, если Индзаги так в них крут, то пофиг на чемп.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий