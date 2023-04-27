Индзаги про 1:0 с «Ювентусом»: «Интер» любой ценой хотел вернуться в финал Кубка Италии. Мы ни сантиметра не уступили»

Симоне Индзаги отметил стремление «Интера» снова сыграть в финале Кубка Италии.

Миланцы по сумме двух матчей одолели « » в полуфинале – 1:1, 1:0.

«Прекрасный вечер, много честной борьбы, обе команды играли интенсивно с первой и до последней минуты.

Очевидно, что моя команда заслужила выход в финал по итогам двух матчей. Мы очень довольны, поскольку хотели вернуться в Рим любой ценой.

В этом сезоне осталось 10 матчей, надеемся, что по факту будет на одну игру больше (имеется в виду возможный выход в финал Лиги чемпионов – прим. Sports.ru).

Сегодня мы ни сантиметра не уступали сильному сопернику. Временами мы поднимались для прессинга, в другие моменты отходили в оборону. У меня остались хорошие впечатления от матча.

Мы с очень уважаем друг друга, наши пути много лет пересекаются. Он поздравил меня с выходом в полуфинал чемпионов», – заявил главный тренер « » в эфире Sport Mediaset.

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