Аллегри о Серии А: «Ювентус» хочет занять 2-е место, чтобы сыграть в Суперкубке»
Массимилиано Аллегри рассказал о задачах «Ювентуса» в домашних турнирах.
Главный тренер туринцев высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с «Интером» (первая игра – 1:1).
«Если сыграем хорошо и нам повезет – выйдем в финал. Если нет – поаплодируем «Интеру». На данном этапе сезона все матчи решающие.
В Серии А мы должны вернуться на победный путь, но начнем думать об этом в четверг. Мы хотим финишировать вторыми – это гарантирует нам участие в Суперкубке в следующем году», – сказал Аллегри.
С 2024 года за Суперкубок Италии будут бороться четыре команды: два лучших клуба Серии А и оба финалиста Кубка страны.
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