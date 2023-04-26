Аллегри о Серии А: «Ювентус» хочет занять 2-е место, чтобы сыграть в Суперкубке»

Теги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Суперкубок Италии Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри рассказал о задачах «Ювентуса» в домашних турнирах.

Главный тренер туринцев высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с «Интером» (первая игра – 1:1).

«Если сыграем хорошо и нам повезет – выйдем в финал. Если нет – поаплодируем «Интеру». На данном этапе сезона все матчи решающие.

В Серии А мы должны вернуться на победный путь, но начнем думать об этом в четверг. Мы хотим финишировать вторыми – это гарантирует нам участие в Суперкубке в следующем году», – сказал Аллегри.

С 2024 года за Суперкубок Италии будут бороться четыре команды: два лучших клуба Серии А и оба финалиста Кубка страны.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr.Gebbelsss
с такой игрой как в последних матчах, особенно в плане реализации, 3 место бы не упустить)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кудри Гендузи
Я хочу 8 кубиков к лету
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий