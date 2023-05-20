Карло Анчелотти подвел итоги выступления «Реала» в Лиге чемпионов.

«Реал» вылетел из турнира на стадии полуфинала, уступив «Манчестер Сити» по сумме двух матчей (1:1, 0:4).

«Это болезненное поражение, но не стоит забывать, что это был полуфинал, а не 1/8 финала или групповой этап.

Соперник был лучше и заслуживал победы, и мы поздравляем их – таковы ценности этого клуба», – сказал главный тренер мадридского «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Валенсией».

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