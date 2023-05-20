Анчелотти про 0:4 от «Сити»: «Болезненное поражение, но это полуфинал ЛЧ, а не 1/8 финала или групповой этап. Не стоит об этом забывать»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги выступления «Реала» в Лиге чемпионов.

«Реал» вылетел из турнира на стадии полуфинала, уступив «Манчестер Сити» по сумме двух матчей (1:1, 0:4).

«Это болезненное поражение, но не стоит забывать, что это был полуфинал, а не 1/8 финала или групповой этап.

Соперник был лучше и заслуживал победы, и мы поздравляем их – таковы ценности этого клуба», – сказал главный тренер мадридского «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Валенсией».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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75 комментариев

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old folk
Да какие вопросы, ребят?
Этот Сити - одна из самых доминирующих команд за последние 25 лет, если не больше.
Реал стареет, уже в прошлом году затащили 3 раунда на морально-волевых
+79
-12
+67
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Доминатор3000
Не вина Анчелотти.
Не вина игроков.
Всех,абсолютно всех топов,Сити на Этихаде уничтожил.
Бавария смотрелась лучше всех,3:0.
Как вообще бить на Этихаде этот Сити,непонятно.
Они на три шага впереди.
Великолепная работа Пепа.
P.S Думаю,будь у Реала даже более молодой и звёздный состав,врядли бы они выиграли.
Сити настолько феноменален дома.
+54
-9
+45
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Arthas M
У Анчи за 2 года чемп,ЛЧ и кубок,хороший результат,игроки прогрессируют Вини,Феде, Родриго,Кама,смело можно ставить ему оценку 8/10, единственное смущает,что как говорил Лукомский подготовка к большим матчам плохая, бросается в глаза
+46
-13
+33
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Havana Club
Ответ alexey alexeev
Повезло, что в 1/8 и 1/4 попали на полумертвые ливерпуль и челси. А так бы вылетели намного раньше, короли отскоков и судейских комитетов
ЛОООЛ! Бомбит уже много лет видно)))) Оно и видно по твоему профайлу - Любит
Барселона Виктор Вальдес Хави Показать еще 12
+32
-11
+21
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alexey alexeev
Повезло, что в 1/8 и 1/4 попали на полумертвые ливерпуль и челси. А так бы вылетели намного раньше, короли отскоков и судейских комитетов
+121
-106
+15
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Remedy
Ответ Igor Molchanov
Комментарий удален модератором
Ну не смотри, ёпт! Кто-то заставляет?
+19
-5
+14
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BananaMantana
Ответ alexey alexeev
Повезло, что в 1/8 и 1/4 попали на полумертвые ливерпуль и челси. А так бы вылетели намного раньше, короли отскоков и судейских комитетов
какая боль 🤣
+28
-19
+9
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Бислан Наврузов
Ответ alexey alexeev
Повезло, что в 1/8 и 1/4 попали на полумертвые ливерпуль и челси. А так бы вылетели намного раньше, короли отскоков и судейских комитетов
то ли дело великие Айнтрахт и МЮ
+12
-3
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ alexey alexeev
Повезло, что в 1/8 и 1/4 попали на полумертвые ливерпуль и челси. А так бы вылетели намного раньше, короли отскоков и судейских комитетов
А если бы не попали на мертвые Челси или Ливерпуль, то скорее бы попали на Милан, Бенфику, Наполи или Интер, и по любому вы писали, что попали на слабые команды..
так что по любому у вас всегда найдётся причина написать желчь про Реал
+13
-6
+7
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CM1
Ответ arsenal.ave
То есть по его логике менее обидно проиграть 4:0 в полуфинале или финале, нежели на групповом этапе или в 1/8? Вот поистине чудак))
Полагаю, что он не про конкретное поражение, а про то, что Реал все-таки дошел до полуфинала. Понятно, что это не трофей, но все же это лучше результат, чем вылететь из турнира, не выйдя из группы, или в 1/8...
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Арман Досжанов
Была ошибка отпустить Каземиро
+3
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Соль.
По конспектам Черчесова.
+5
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Гриззли
Ответ alexey alexeev
Повезло, что в 1/8 и 1/4 попали на полумертвые ливерпуль и челси. А так бы вылетели намного раньше, короли отскоков и судейских комитетов
Ага, интересно от кого бы вылетели? От Дортмунда, Айнтрахта или Брюгге?
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Pb-SE
Попали бы на Мансити в 1/8- вылетели бы тогда. Попали бы в сетку Интера- дошли бы до финала.
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WESTERN-
Да. Но в футболе свои правила и крупные поражение в финале или полуфинале запоминаются намного больше чем не выход в плей-офф
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Гриззли
Ответ Артём Сергеев
могли и в 1/8 финала на мансити напороться, хоть сити мешок и стремный клуб в целом,надо признать что он катком всех переезжает. Если Интер их тормознет, это будет чудо и благое дело
Не могли они попасть на Сити в 1/8, никак. Регламент турнира не позволял.
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Remedy
Ответ M93
Комментарий удален модератором
Да что там факты и цифры? Им важна статистика Роналду в Аль-Насре😄 А про былое они не хотят вспоминать, т.к. фантомные боли беспокоят) Тут и огнетушитель не поможет..
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Universal1000
Ответ Pb-SE
Вторую, третью и четвертую команду АПЛ Реал тоже бы, скорее всего, вынес. Севилья вынесла две из них.
Арсенал лучше играет точно весь сезон.
Я просто немного больше осведомлен по части того что есть реал т.к. испанский футбол знаю хорошо. Так вот - это днище в 6-7 матчах из 10. 2 матча за месяц могут выдать сильных. Не больше.
Причем они не контролируют это, чисто рандом. Как пойдет.
Так было и год назад, где они позорно в хлам проваливали по игре выезды к псж, сити и домашку с челси, пережив все это без вылета абсолютно на воле случая и прухи безлимитной. Благо в кубковых турнирах можно просирать 50 процентов матчей и иметь шанс взять трофей.
В ла лиге такой методой они сейчас на -14 от Барселоны устроились.
В лч хотели опять отскочить. План не выгорел. Хотя 0-4 по такой игре тоже отскок. Скажи до игры что лучшим у рм будет куртуа, а худшим у сити холанд - хрен бы кто угадал счет бгг.
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bam bam
Ответ Remedy
Ну не смотри, ёпт! Кто-то заставляет?
я за что да Анчелотти остался в реале ! говорю это как болельщик Барсы !
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Поникший Руй
Ответ old folk
Да какие вопросы, ребят? Этот Сити - одна из самых доминирующих команд за последние 25 лет, если не больше. Реал стареет, уже в прошлом году затащили 3 раунда на морально-волевых
Ради справедливости за 8:2 барсу в 1/4 облили помоями, как Реал, то какие вопросы - это Сити, слегка непоследовательно
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Direct free kick
Ответ Universal1000
Вообще непонятно как это тело до полуфинало доползло…Ааа, точно 8-ая и 11-ая команда АПЛ на момент встречи попались. Так то даже ПСЖ сильнее в сезоне играет среднестатистически, а Бавария дак тем более. Реал испортил полуфинал собою, хотя днем ранее Милан казался самым нелепым участником такой стадии. Зы…первый точный пас на чужой половине на 25 минуте после развода с центра. Ахахахахаха. Я ждал подарка очередного от лучшего тренера 21 века(скоро будет в истории всей), но тут прям выше ожиданий. В коллекцию. Эталонный футбол. Только так и надо играть. Только Так и надо обращаться с псевдокомандами без игры и ставкой строго на отскоки и шару. Кайф. 🔥
Милану не повезло, что Мхитарян обычно сливающий даже Гибралтару зарешал в первой игре. Дальше всё превратилось в формальность. Какой же Генрих боз
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muzaffer
Ответ ksn 1979
А кто в Реале уж совсем старый, кроме Модрича и Бензема?
вроде их много, Карвахалю скоро 32, Начо будет 34. как и Ероосу 34 итак дале.
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Direct free kick
Ответ llolishe
Гол с аута+судейская помощь Так попадает в финал Глор Сити
А 2 пенальти в прошлом году в ворота Сити чистые?
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Pb-SE
Ответ llolishe
Подколол Манчестер Сити у которых 0 ЛЧ и победа над Реалом для них это что-то историческое
Вовремя подколол. Через пару недель шутка станет менее смешной.
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nickthebrother
Так в том и дело, что в полуфинале ЛЧ, куда выходят по-настоящему сильнейшие, так позорно проигрывать - надо еще постараться)
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