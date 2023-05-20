Анчелотти про 0:4 от «Сити»: «Болезненное поражение, но это полуфинал ЛЧ, а не 1/8 финала или групповой этап. Не стоит об этом забывать»
Карло Анчелотти подвел итоги выступления «Реала» в Лиге чемпионов.
«Реал» вылетел из турнира на стадии полуфинала, уступив «Манчестер Сити» по сумме двух матчей (1:1, 0:4).
«Это болезненное поражение, но не стоит забывать, что это был полуфинал, а не 1/8 финала или групповой этап.
Соперник был лучше и заслуживал победы, и мы поздравляем их – таковы ценности этого клуба», – сказал главный тренер мадридского «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Валенсией».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Этот Сити - одна из самых доминирующих команд за последние 25 лет, если не больше.
Реал стареет, уже в прошлом году затащили 3 раунда на морально-волевых
Не вина игроков.
Всех,абсолютно всех топов,Сити на Этихаде уничтожил.
Бавария смотрелась лучше всех,3:0.
Как вообще бить на Этихаде этот Сити,непонятно.
Они на три шага впереди.
Великолепная работа Пепа.
P.S Думаю,будь у Реала даже более молодой и звёздный состав,врядли бы они выиграли.
Сити настолько феноменален дома.
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так что по любому у вас всегда найдётся причина написать желчь про Реал
Я просто немного больше осведомлен по части того что есть реал т.к. испанский футбол знаю хорошо. Так вот - это днище в 6-7 матчах из 10. 2 матча за месяц могут выдать сильных. Не больше.
Причем они не контролируют это, чисто рандом. Как пойдет.
Так было и год назад, где они позорно в хлам проваливали по игре выезды к псж, сити и домашку с челси, пережив все это без вылета абсолютно на воле случая и прухи безлимитной. Благо в кубковых турнирах можно просирать 50 процентов матчей и иметь шанс взять трофей.
В ла лиге такой методой они сейчас на -14 от Барселоны устроились.
В лч хотели опять отскочить. План не выгорел. Хотя 0-4 по такой игре тоже отскок. Скажи до игры что лучшим у рм будет куртуа, а худшим у сити холанд - хрен бы кто угадал счет бгг.