Гвардиоле понравилось, что де Брюйне накричал на него: «Кевин много кричит на меня на тренировках. Но это нам и нужно. После такого он становится лучшим»
Пеп Гвардиола высказался о ситуации с Кевином де Брюйне.
В начале второго тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов (4:0) с «Реалом» полузащитник «Ман Сити» потерял мяч, не отдав пас находившемуся рядом Джеку Грилишу.
Гвардиола перед этим моментом громко просил бельгийца отдать пас, а после эмоционально отреагировал на потерю. В ответ Кевин де Брюйне повернулся в сторону Гвардиолы, всплеснул руками и крикнул «заткнись».
«Мне это нравится – когда мы кричим друг на друга. Мне нравится эта энергия.
Это не первый такой случай, когда Кевин кричит на меня. Вы этого не видите, как же много он кричит на меня на тренировках.
Но это то, что нам нужно. После такого он становится лучшим», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Он так делал с Месси, только на Месси он не кричал, так как считал Месси в принципе важнее себя, и просто не мешал ему, а делал хирургические поправки по части тактики и так далее.
У КДБ достаточно таких ситуаций и в сборной было, и с Давидом Сильвой тот легендарный мем.
Может ему легче поспорить и успокоится, чем держать все в себе.
По самоотдаче к Кевину никогда претензий не было. Да и то, что он в конечном итоге будет тащить сомнений нет.
Такой себе тандем двух гениев, при этом я думаю там уважение запредельное. Вряд ли такое позволяется Уокеру, Стоуну или даже Холанду.
Похоже скоро тоже замену искать
С вероятностью 99% тут всё очень просто, прагматично, цинично и мудро, а именно:
Пеп всё это позволяет, потому что Де Брюйне это лучший игрок команды и его тупо нельзя заменить. Пеп так же понимает, что и у него характер доставучий. Плюс ко всему этому сейчас самый ответственный момент в сезоне и было бы глупо сейчас выяснять отношения с игроками. Так же он знает характер КДБ. Да и Кевин уже мужик, а не пацан какой-нибудь. Именно по этим причинам Пеп позволяет так себя вести Кевину.
Условный Стоунз получит люлей сразу же. 😉
У КДБ всегда была физуха лучше, чем у Месси. Даже сейчас он играет интенсивнее Месси последних 7-8 лет
Игрок отвечал на вопросы болельщиков в социальной сети Periscope: его друг читал ему вопросы, Орье отвечал.
– Он спрашивает: сосет ли Блан у Златана?
– По самые яйца, бро.
– Он спрашивает, Блан – гомик?
– Он ссыкло.
Это фрагмент из статьи на Спортсе от 14.02.2016 года.
Как тренер он абсолютно не агрессивный в отличии от карьеры игрока