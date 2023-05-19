Гвардиоле понравилось, что де Брюйне накричал на него: «Кевин много кричит на меня на тренировках. Но это нам и нужно. После такого он становится лучшим»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Футбол

Пеп Гвардиола высказался о ситуации с Кевином де Брюйне.

В начале второго тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов (4:0) с «Реалом» полузащитник «Ман Сити» потерял мяч, не отдав пас находившемуся рядом Джеку Грилишу.

Гвардиола перед этим моментом громко просил бельгийца отдать пас, а после эмоционально отреагировал на потерю. В ответ Кевин де Брюйне повернулся в сторону Гвардиолы, всплеснул руками и крикнул «заткнись».

«Мне это нравится – когда мы кричим друг на друга. Мне нравится эта энергия.

Это не первый такой случай, когда Кевин кричит на меня. Вы этого не видите, как же много он кричит на меня на тренировках.

Но это то, что нам нужно. После такого он становится лучшим», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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96 комментариев

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Перстень Уэстбрука
Я тоже позволял сверстникам бить меня в школе, эта энергия... Все ради командного духа
+277
-12
+265
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Мукунку хороший
Ломай меня полностью!)
+119
-1
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Рустам Гарипов
Кричи на меня Кевин, кричи!!
+68
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London.is.blue
Думаю Пеп хорошо чувствует характер Де Брюйне и позволяет ему во многом быть собой и на поле, и за его пределами.
Он так делал с Месси, только на Месси он не кричал, так как считал Месси в принципе важнее себя, и просто не мешал ему, а делал хирургические поправки по части тактики и так далее.

У КДБ достаточно таких ситуаций и в сборной было, и с Давидом Сильвой тот легендарный мем.
Может ему легче поспорить и успокоится, чем держать все в себе.
По самоотдаче к Кевину никогда претензий не было. Да и то, что он в конечном итоге будет тащить сомнений нет.

Такой себе тандем двух гениев, при этом я думаю там уважение запредельное. Вряд ли такое позволяется Уокеру, Стоуну или даже Холанду.
+65
-6
+59
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JENNINGS
Ответ Мукунку хороший
Ломай меня полностью!)
Кстати, минутка грусти. Пару недель назад читал новость, что герой этого видео погиб в ДТП во Владимирской области :(
+56
-2
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Rad0
Ответ Перстень Уэстбрука
Я тоже позволял сверстникам бить меня в школе, эта энергия... Все ради командного духа
Рыжий его ключевой игрок, поэтому терпит. С Ибрагимовичем энергетика, видимо, другая)
+55
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Тиджани Бабангида
На самом деле поощрение такого общения между игроком и тренером выглядит несколько странно. Но наверное Гвардиоле виднее
ну лучше уж так с горящими глазами,чем условный Сане, который что забьёт,что запорет момент- с такой кислой миной потом тащится, словно его еще умоляют на поле выходить.)
+48
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crazy_elky
Ответ Тиджани Бабангида
На самом деле поощрение такого общения между игроком и тренером выглядит несколько странно. Но наверное Гвардиоле виднее
В пылу борьбы это можно простить. Есть там грань тонкая. Подобные эмоции показывают неравнодушие, а это ценно в матче
+42
-3
+39
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Тиджани Бабангида
На самом деле поощрение такого общения между игроком и тренером выглядит несколько странно. Но наверное Гвардиоле виднее
+40
-8
+32
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#SharkTeam
Ответ London.is.blue
Думаю Пеп хорошо чувствует характер Де Брюйне и позволяет ему во многом быть собой и на поле, и за его пределами. Он так делал с Месси, только на Месси он не кричал, так как считал Месси в принципе важнее себя, и просто не мешал ему, а делал хирургические поправки по части тактики и так далее. У КДБ достаточно таких ситуаций и в сборной было, и с Давидом Сильвой тот легендарный мем. Может ему легче поспорить и успокоится, чем держать все в себе. По самоотдаче к Кевину никогда претензий не было. Да и то, что он в конечном итоге будет тащить сомнений нет. Такой себе тандем двух гениев, при этом я думаю там уважение запредельное. Вряд ли такое позволяется Уокеру, Стоуну или даже Холанду.
Еще не стоит забывать что Кевин сильно сдал по физухе и уже не может играть часто. Но полностью отдается когда играет.
Похоже скоро тоже замену искать
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Александр Петрушин
Kevin, where is Kevin? Keveeeeeeeen!!!!!! (Один дома)
+8
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Иван Иванов
Ответ Тиджани Бабангида
На самом деле поощрение такого общения между игроком и тренером выглядит несколько странно. Но наверное Гвардиоле виднее
Это не совсем странно, это вполне себе нормально. Если глубоко в психологию не копать, то это ясно, как дважды два.
С вероятностью 99% тут всё очень просто, прагматично, цинично и мудро, а именно:
Пеп всё это позволяет, потому что Де Брюйне это лучший игрок команды и его тупо нельзя заменить. Пеп так же понимает, что и у него характер доставучий. Плюс ко всему этому сейчас самый ответственный момент в сезоне и было бы глупо сейчас выяснять отношения с игроками. Так же он знает характер КДБ. Да и Кевин уже мужик, а не пацан какой-нибудь. Именно по этим причинам Пеп позволяет так себя вести Кевину.
Условный Стоунз получит люлей сразу же. 😉
+10
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XavIniesta2008-2015
Ответ vwzx8mx5vh
После 60 мин с реалом сдулся и отдыхал стоял руки в колени, лицо красное аж страшно за него Вроде не старый а физуха хуже Месси имхо Порол изза этого во втором тайме
Мемы про красноту КДБ были ещё лет 6 назад, когда он носился, как электричка
У КДБ всегда была физуха лучше, чем у Месси. Даже сейчас он играет интенсивнее Месси последних 7-8 лет
+10
-3
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XavIniesta2008-2015
Ответ Тиджани Бабангида
На самом деле поощрение такого общения между игроком и тренером выглядит несколько странно. Но наверное Гвардиоле виднее
Тут надо быть внутри коллектива, чтобы понимать, что там такое происходит. Наверняка там контролируемая ситуация, потому что не может быть настолько сильной и управляемой команда, где у тренера нет авторитета
+8
-1
+7
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Born is the King
Будь это другой игрок то отправился бы в дубль или Гвардиола выкинул бы из клуба
+9
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инок
Меня тоже раздражает, когда жена стоит над душой, смотрит как ты работаешь и постоянно говорит что нужно делать..)
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Андрес Бондаренко
Ответ Александр Горлов
Вы не могли бы своими гейскими фантазиями делиться на других сайтах (профильных)?
Это вольная интерпретация скандала в ПСЖ. Когда Серж Орье, находясь то ли в алкогольном опьянении, то ли под действием веществ, стал рассказывать инсайды из ПСЖ. В частности, обвинил тогдашнего тренера парижан Лорана Блана в слабохарактерности и прогибании под Ибрагимовича.

Игрок отвечал на вопросы болельщиков в социальной сети Periscope: его друг читал ему вопросы, Орье отвечал.
– Он спрашивает: сосет ли Блан у Златана?
– По самые яйца, бро.
– Он спрашивает, Блан – гомик?
– Он ссыкло.
Это фрагмент из статьи на Спортсе от 14.02.2016 года.
+5
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Aggrrist
Ответ Тиджани Бабангида
На самом деле поощрение такого общения между игроком и тренером выглядит несколько странно. Но наверное Гвардиоле виднее
Никто не будет сор их избы выносить. Очевидно, что надо отшутиться и приуменьшить значимость ситуации. А как они разберутся за закрытыми дверьми мало кто узнает.
+5
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Сергей
Де брюйне - футбольный убийца с лицом младенца.
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XavIniesta2008-2015
Ответ Greatest Of All Time
Лечиться пробовал??
А по факту претензии есть ? С такими заходами-тебе в далекое пешее
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Геннадий Тимченко
ну это ты пешего 2023 года в ПСЖ описал🤣
Ну Месси впринципе выйграл уже всё что мог, может и пешком ходить... А вот почему Сане такой вечно аморфный- для меня загадка)
+4
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Александр Горлов
Ответ Андрес Бондаренко
Это вольная интерпретация скандала в ПСЖ. Когда Серж Орье, находясь то ли в алкогольном опьянении, то ли под действием веществ, стал рассказывать инсайды из ПСЖ. В частности, обвинил тогдашнего тренера парижан Лорана Блана в слабохарактерности и прогибании под Ибрагимовича. Игрок отвечал на вопросы болельщиков в социальной сети Periscope: его друг читал ему вопросы, Орье отвечал. – Он спрашивает: сосет ли Блан у Златана? – По самые яйца, бро. – Он спрашивает, Блан – гомик? – Он ссыкло. Это фрагмент из статьи на Спортсе от 14.02.2016 года.
Извините, пожалуйста) Я выставил себя клоуном
+4
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thusday31
Ответ Juninho P.
он упокоился недавно...
тоже не пойму что грустного? зачем заминусовали человека? он умер при дтп, в котором он опять был не в себе и вина его, как на том самом видео. большая удача что никто не пострадал от этого недочеловека. давайте смерти каждого наркомана грустить
+11
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Born is the King
Ответ Великолепная Семёрка
Гаттузо в прямо на поле раздавил бы рыжего
Кого за карьеру Гаттузо раздавил? Ибрагимович во время тренировок засунул Гаттузо в мусорный бак после того как он начал рыпаться

Как тренер он абсолютно не агрессивный в отличии от карьеры игрока
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Juninho P.
Ответ Мукунку хороший
Ломай меня полностью!)
он упокоился недавно...
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