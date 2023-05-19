Пеп Гвардиола высказался о ситуации с Кевином де Брюйне.

В начале второго тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов (4:0) с «Реалом» полузащитник « » потерял мяч, не отдав пас находившемуся рядом Джеку Грилишу.

Гвардиола перед этим моментом громко просил бельгийца отдать пас, а после эмоционально отреагировал на потерю. В ответ повернулся в сторону Гвардиолы, всплеснул руками и крикнул «заткнись».

«Мне это нравится – когда мы кричим друг на друга. Мне нравится эта энергия.

Это не первый такой случай, когда Кевин кричит на меня. Вы этого не видите, как же много он кричит на меня на тренировках.

Но это то, что нам нужно. После такого он становится лучшим», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» .

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