Снейдер о финале ЛЧ: «Невозможных матчей не бывает, «Интер» может совершить подвиг. В 2010-м тоже считалось, что мы обречены на поражение от «Барсы»

Уэсли Снейдер уверен, что у «Интера» есть шансы в финале Лиги чемпионов.

В решающем матче турнира миланская команда встретится с « ». Матч пройдет в Стамбуле 10 июня.

– Какое впечатление на вас произвел «Интер» [во время матча с « »]?

– Команда, достойная финала . С точки зрения организации, интенсивности, качества и глубины состава, это стоит того, чтобы быть на вершине. Болельщики должны гордиться и мечтать. Иногда мечты сбываются, если действительно верить в них!

– Но говорят, что супер-«Сити» невозможно превзойти.

– Нет, невозможных матчей не бывает. Бывают трудные матчи, и этот, безусловно, один из них. Но, прежде всего, в отдельно взятом матче «Интер» может совершить подвиг.

В 2010-м тоже с самого начала считалось, что мы обречены на поражение в матче с «Барсой», но потом мы сыграли…

– Что ж, в 2010 году вы победили идеальную машину Пепа. Есть какие-нибудь советы по повторению?

– Команды разные, и футбол тоже изменился. Гвардиола продолжает внедрять новые идеи, и у него экстраординарная команда. Но он может что-то упустить, и это станет слабым местом. Также физически «Интер» очень структурирован, они могут выдержать натиск, – сказал бывший полузащитник «Интера» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!