Снейдер о финале ЛЧ: «Невозможных матчей не бывает, «Интер» может совершить подвиг. В 2010-м тоже считалось, что мы обречены на поражение от «Барсы»

Теги Интер Уэсли Снейдер Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Уэсли Снейдер уверен, что у «Интера» есть шансы в финале Лиги чемпионов.

В решающем матче турнира миланская команда встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдет в Стамбуле 10 июня. 

– Какое впечатление на вас произвел «Интер» [во время матча с «Миланом»]?

– Команда, достойная финала Лиги чемпионов. С точки зрения организации, интенсивности, качества и глубины состава, это стоит того, чтобы быть на вершине. Болельщики должны гордиться и мечтать. Иногда мечты сбываются, если действительно верить в них!

– Но говорят, что супер-«Сити» невозможно превзойти.

– Нет, невозможных матчей не бывает. Бывают трудные матчи, и этот, безусловно, один из них. Но, прежде всего, в отдельно взятом матче «Интер» может совершить подвиг. 

В 2010-м тоже с самого начала считалось, что мы обречены на поражение в матче с «Барсой», но потом мы сыграли…

– Что ж, в 2010 году вы победили идеальную машину Пепа. Есть какие-нибудь советы по повторению?

– Команды разные, и футбол тоже изменился. Гвардиола продолжает внедрять новые идеи, и у него экстраординарная команда. Но он может что-то упустить, и это станет слабым местом. Также физически «Интер» очень структурирован, они могут выдержать натиск, – сказал бывший полузащитник «Интера» в интервью La Gazzetta dello Sport. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

149 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Экспертное мнение
Победа 3-1 за счет гола Милито из офсайда)) И почему же я не удивлен, что у фана Мадрида это считается абсолютной нормой. Ведь потом как станет известно у Мадрида самого безлимитный абонемент на голы из офсайда. Свои правила, свой мирок, классика кринжифанов)
мадрид по два гола из офсайдов забивал в пф ЛЧ.. для них это ерунда
+154
-50
+104
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Xabi Alonso78
Все так любят вспоминать автобус от Интера на Камп ноу, но никто не хочет вспоминать, что Интер тогда почти весь матч играл в меньшинстве, из-за одного симулянта, который между пальцев следил за происходящим. Интер в первом матче победил 3-1, а в ответном играл в 10-м против 12 игроков Бчк, почему они в такой ситуации должны играть в атакующий футбол?)
Победа 3-1 за счет гола Милито из офсайда)) И почему же я не удивлен, что у фана Мадрида это считается абсолютной нормой. Ведь потом как станет известно у Мадрида самого безлимитный абонемент на голы из офсайда. Свои правила, свой мирок, классика кринжифанов)
+198
-106
+92
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xabi Alonso78
Все так любят вспоминать автобус от Интера на Камп ноу, но никто не хочет вспоминать, что Интер тогда почти весь матч играл в меньшинстве, из-за одного симулянта, который между пальцев следил за происходящим. Интер в первом матче победил 3-1, а в ответном играл в 10-м против 12 игроков Бчк, почему они в такой ситуации должны играть в атакующий футбол?)
+203
-122
+81
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GigaChad
Ответ А. Мостовой
В 2010-м на вашей стороне был Судья.
чушь не неси пожалуйста
+70
-21
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Товарищ Наркотик
Ответ Экспертное мнение
Ну так вы и проиграли ответку и прошли лишь за счет левого гола Милито из офсайда, у хейтеров конечно бомбит и сейчас будут переводить стрелку на другие матчи, но факт остается фактом. Проход Интера в том году - 100% судейский. Но даже несмотря на это Кркич сделал 2-0 и отменили гол высосав игру рукой, хотя она была прижата. Минусуйте хейтерня)) понятное дело, что Барса тогда вас очень много раз обижала)
Про левое удаление у Интера ты умолчал, конечно
+59
-13
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Кидалов
Вообще давно не видел такую большую разницу в финале лч, на Интер кеф 8 дают почти на победу. Давно такого неравного не видел соперников, только Челси Бавария можно вспомнить, но даже там не было такой разницы
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N1ghtwolf
Ответ Xabi Alonso78
Все так любят вспоминать автобус от Интера на Камп ноу, но никто не хочет вспоминать, что Интер тогда почти весь матч играл в меньшинстве, из-за одного симулянта, который между пальцев следил за происходящим. Интер в первом матче победил 3-1, а в ответном играл в 10-м против 12 игроков Бчк, почему они в такой ситуации должны играть в атакующий футбол?)
Чья бы корова мычала. Реал кучу трофеев выиграл благодаря голам из оффсайдов и симуляциям.
+54
-17
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Тот Интер сильнее нынешнего
+42
-7
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Эйяфьядлайёкюдль—2010
©
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tutti Pazzi per Materazzi
Ну а что, в финалах может произойти что угодно)
Удачи любимому Интеру, хочется праздновать и дальше)
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Берни Парент
"Интеру" желаю победы. Команда с историей, однозначно находящаяся в когорте легендарных. Раньше собирал книги о футболе, справочников сохранилось порядка полусотни, начиная с 1968 года. В одном из них впервые прочёл о футбольном клубе под названием "Интернационале". Какие игроки(!), какие имена тогда были в составе:
Бургнич, Гуарнери, Факкетти, Доменгини, Маццола... знаменитый тренер Эленио Эррера.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Анохин
Ответ Экспертное мнение
Ну так вы и проиграли ответку и прошли лишь за счет левого гола Милито из офсайда, у хейтеров конечно бомбит и сейчас будут переводить стрелку на другие матчи, но факт остается фактом. Проход Интера в том году - 100% судейский. Но даже несмотря на это Кркич сделал 2-0 и отменили гол высосав игру рукой, хотя она была прижата. Минусуйте хейтерня)) понятное дело, что Барса тогда вас очень много раз обижала)
Экспертное мнение:
(Когда выиграл Интер) Липовое удаление Тиаго Мотты/гол из оффсайда - 100% судейский проход Интера
(Когда выиграла Барса) Липовое удаление Абидаля/непоставленные очевидные пенальти - а вы видели как Абидаля удалили? Вот и всё, Барселона прошла 100% честно. Глаз на глаз.
Хватит разносить чернь и профанации на этот сайт, псевдо экспертное мнение
+26
-14
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аскар Атаев
Будет забавно если Интер обыграет Сити , мало ли в финале все может быть ... а то все уже похоронили Интер
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
danteeeq
Ответ danteeeq
В одном отдельно взятом матче возможно все что угодно, Греция 2004 не даст соврать
Только там был целый турнир таких отдельно взятых матчей)
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Интеру главное выстоять в первые 30 минут, а он это может, дальше будет проще
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Puablo_Muchacho
Ответ Экспертное мнение
Победа 3-1 за счет гола Милито из офсайда)) И почему же я не удивлен, что у фана Мадрида это считается абсолютной нормой. Ведь потом как станет известно у Мадрида самого безлимитный абонемент на голы из офсайда. Свои правила, свой мирок, классика кринжифанов)
Гол из офсайда и против Барсы, которая добиралась на игру 10 часов на автобусе из-за вулкана и в последние 20 минут просто встала. Всё так. Но в истории остаётся счёт, увы.
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mirazhik
Ответ Алексей Иванов
Тот Интер сильнее нынешнего
в 10-ки раз… и по составу, и тренером
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Alex Metallov
Может быть конечно, но все-таки Сити уж слишком явный фаворит. Они наверное все-таки заслуживают чисто по совокупности.
Я тоже согласен с вами, но с одной стороны, заслуживает тот, кто выиграет. Всё остальное – лирика. В прошлом сезоне никто не скажет, что по совокупности и показанной игре Реал заслужил, но он выиграл. Ни в одном из матчей п-офф Реал не превосходил соперника. Уверен, болельщикам ПСЖ, Челси, Сити и даже Ливера было дико обидно. Точно так же было обидно болельщикам Барсы и Реала в сезоне 11/12, когда отчасти из-за тупых функционеров Ла Лиги оба вылетели в полуфинале. Если Сити при счете 1-1 во втором тайме заработает пенальти и не сумеет забить, а Интер забивает в контратаке и победит, кто-то скажет, что это было заслуженно?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Ответ Аскар Атаев
Будет забавно если Интер обыграет Сити , мало ли в финале все может быть ... а то все уже похоронили Интер
Вот тоже удивляюсь, что его так все списали. Так то и Рубин, бывало, у Барсы выигрывал на Ноу Камп. А тут Интер. Вот забьет 1, и упрётся. И будут потом про вулканы какие-нибудь строчить, и голы из оффсайдов.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simbad
Ответ Экспертное мнение
Победа 3-1 за счет гола Милито из офсайда)) И почему же я не удивлен, что у фана Мадрида это считается абсолютной нормой. Ведь потом как станет известно у Мадрида самого безлимитный абонемент на голы из офсайда. Свои правила, свой мирок, классика кринжифанов)
Да, всегда угарно читать про судейские ошибки в пользу Барселоны от фана Реала, чистый сюр, не иначе)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ Экспертное мнение
"истинный" обладатель не попал даже в тройку, а истинный он у вас только потому что первые три места заняли игроки Барсы) Вот и вся песня.
Странно, что их ЗМ 2013 не смущает вот это был позор. Без единого трофея, еще и с возможностью переголосовать.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Барсик Юрана
С повтора было заметно, что Милито был в офсайде. Я надеюсь, что во втором матче у нас будет беспристрастный арбитр", - говорил после игры Херард Пике Засудили тогда Барсу
ой серьезно. ссылаться на слова игрока барсы о судьях? а что же ты не привел пример из передачи 2022 года, когда пике стал соскакивать, когда стали говорить о эвребе?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роналду плачет
Ответ Макс Кидалов
Вообще давно не видел такую большую разницу в финале лч, на Интер кеф 8 дают почти на победу. Давно такого неравного не видел соперников, только Челси Бавария можно вспомнить, но даже там не было такой разницы
Это правда. Такого в принципе не было в последние 20 лет)
С 1999 года, средний кф по букам в финалах ЛЧ на победу в основное время (п1 и п2):
1) Ман Сити - Интер............1.42 7.16
2) Барселона-Ювентус.......1.62 5.86
3) Реал-Баер.........................1.75 4.7
4) Бавария - Дортмунд........1.75 4.56
6) Бавария - Челси...............1.69 4.55
7) Ман Сити - Челси.............1.95 4.34
8) Ливерпуль-Тотенхем.......1.93 4.19
9) Барселона-МЮ (2011).....1.96 3.95
10) Барселона-Арсенал.......1.96 3.91
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simbad
Ответ riverman1980
если бы не симуляция мерзкая Бускетса, вошедшая в историю как одна из самых позорных в истории, то Интер прошел бы дальше и без гола Милито. На Ноу Камп, имея на 1 игрока больше полтора тайма Барса создала полтора момента.
Как там ситуация с Карвахалем в первом матче с МС, с рукой все нормально, не ампутировали? А то он так валялся и корчился от боли после небольшого касания Грилиша, что страшно за мужика стало.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Может быть конечно, но все-таки Сити уж слишком явный фаворит. Они наверное все-таки заслуживают чисто по совокупности.
+17
-10
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий