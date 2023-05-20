Снейдер о финале ЛЧ: «Невозможных матчей не бывает, «Интер» может совершить подвиг. В 2010-м тоже считалось, что мы обречены на поражение от «Барсы»
Уэсли Снейдер уверен, что у «Интера» есть шансы в финале Лиги чемпионов.
В решающем матче турнира миланская команда встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдет в Стамбуле 10 июня.
– Какое впечатление на вас произвел «Интер» [во время матча с «Миланом»]?
– Команда, достойная финала Лиги чемпионов. С точки зрения организации, интенсивности, качества и глубины состава, это стоит того, чтобы быть на вершине. Болельщики должны гордиться и мечтать. Иногда мечты сбываются, если действительно верить в них!
– Но говорят, что супер-«Сити» невозможно превзойти.
– Нет, невозможных матчей не бывает. Бывают трудные матчи, и этот, безусловно, один из них. Но, прежде всего, в отдельно взятом матче «Интер» может совершить подвиг.
В 2010-м тоже с самого начала считалось, что мы обречены на поражение в матче с «Барсой», но потом мы сыграли…
– Что ж, в 2010 году вы победили идеальную машину Пепа. Есть какие-нибудь советы по повторению?
– Команды разные, и футбол тоже изменился. Гвардиола продолжает внедрять новые идеи, и у него экстраординарная команда. Но он может что-то упустить, и это станет слабым местом. Также физически «Интер» очень структурирован, они могут выдержать натиск, – сказал бывший полузащитник «Интера» в интервью La Gazzetta dello Sport.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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Удачи любимому Интеру, хочется праздновать и дальше)
Бургнич, Гуарнери, Факкетти, Доменгини, Маццола... знаменитый тренер Эленио Эррера.
(Когда выиграл Интер) Липовое удаление Тиаго Мотты/гол из оффсайда - 100% судейский проход Интера
(Когда выиграла Барса) Липовое удаление Абидаля/непоставленные очевидные пенальти - а вы видели как Абидаля удалили? Вот и всё, Барселона прошла 100% честно. Глаз на глаз.
Хватит разносить чернь и профанации на этот сайт, псевдо экспертное мнение
С 1999 года, средний кф по букам в финалах ЛЧ на победу в основное время (п1 и п2):
1) Ман Сити - Интер............1.42 7.16
2) Барселона-Ювентус.......1.62 5.86
3) Реал-Баер.........................1.75 4.7
4) Бавария - Дортмунд........1.75 4.56
6) Бавария - Челси...............1.69 4.55
7) Ман Сити - Челси.............1.95 4.34
8) Ливерпуль-Тотенхем.......1.93 4.19
9) Барселона-МЮ (2011).....1.96 3.95
10) Барселона-Арсенал.......1.96 3.91