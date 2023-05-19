Фрэнк Лэмпард рассказал, что хотел подписать Эрлинга Холанда в «Челси».

« » и «Челси» сыграют между собой в предстоящем туре .

«Очень уважаю . Это тот футболист, которого я хотел приобрести в « », когда тренировал здесь [в первый раз].

Я очень хотел его заполучить, но этого не произошло. Его уровень был очевиден, когда «Челси» играл против «Зальцбурга», а Эрлинг был в их составе.

Нужно отдать ему должное. Мне нравится наблюдать за футболистами такого уровня.

Что касается того, как ему противостоять, то должен был план и идея, но футболисты такого уровня могут сделать что угодно на поле в любой момент», – сказал главный тренер «Челси» .

Холанд забил 36 голов в нынешнем сезоне.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!