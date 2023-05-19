Фрэнк Лэмпард: «Я хотел приобрести Холанда в «Челси» – его уровень был очевиден. Такие игроки могут сделать что угодно на поле в любой момент»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Фрэнк Лэмпард рассказал, что хотел подписать Эрлинга Холанда в «Челси».

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют между собой в предстоящем туре АПЛ.

«Очень уважаю Эрлинга Холанда. Это тот футболист, которого я хотел приобрести в «Челси», когда тренировал здесь [в первый раз].

Я очень хотел его заполучить, но этого не произошло. Его уровень был очевиден, когда «Челси» играл против «Зальцбурга», а Эрлинг был в их составе.

Нужно отдать ему должное. Мне нравится наблюдать за футболистами такого уровня.

Что касается того, как ему противостоять, то должен был план и идея, но футболисты такого уровня могут сделать что угодно на поле в любой момент», – сказал главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Холанд забил 36 голов в нынешнем сезоне.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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45 комментариев

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Oleg Olegov
Помню, хотел приобрести Месси в Бугурусланский Нефтяник. Потенциал парня был очевиден.
+64
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Газонокосильщик Хави
так же лемпард
- я хотел стать тренером
+40
-5
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Газонокосильщик Хави
таким темпом скоро венгер всплывет со своими я всех хотел.
+22
0
+22
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Гуру
Ответ _FoX-
"Я хотели". Я не душнила, но кажется скоро новости спорта будут выглядить как "Моя хотела покупать футболисты". В последнее время какое-то огромное количество таких ошибок на сайте. Ни в одном СМИ не видел такого наплевательского отношения к своим текстам.
Я не душнила и вот 110 пунктов почему )
+15
-3
+12
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_FoX-
"Я хотели". Я не душнила, но кажется скоро новости спорта будут выглядить как "Моя хотела покупать футболисты". В последнее время какое-то огромное количество таких ошибок на сайте. Ни в одном СМИ не видел такого наплевательского отношения к своим текстам.
+11
0
+11
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Пирс Морган
"Я хотел приобрести Холанда в Челси, но потом мы купили Мудрика"
+18
-10
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llolishe
Ответ А. Мостовой
Забыл упомянуть если им выкатят на пустые. Без передач дебрюйне он просто белый Луккаку. В то время как Месси на дриблинге может пройти всю команду в той же игре с Реалом в полуфинале - в ЛЧ
В матче с Реалом мы видели что даже когда ворота пустые Холланд бьет в вратаря
+9
-3
+6
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Burel
Фрэнки, оставайся !!! Сердце Челси 💙
+5
-2
+3
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Tristan...
Ответ Газонокосильщик Хави
так же лемпард - я хотел стать тренером
И продолжение - мой уровень был очевиден
+4
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_FoX-
Ответ Гуру
Я не душнила и вот 110 пунктов почему )
все так)
+3
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Северный болельщик
Холанда и Динамо Киров присматривало в своё время. Не подошёл по стилю игры команды.
+2
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Francev
А Роналду почти Видинской перешел , да Дерлея выбрали
+1
0
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London.is.blue
Ответ llolishe
Обыграл Лэмпард в Дерби Каунти МЮшку на ОТ Неплохое достижение
Обыграть мю это уже давно не достижение.
+1
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svft
ну, раз так, то всё: гений
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Добрый Ретроград
Такие игроки могут сделать что угодно в любой момент - например, харакири.
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DroDmit11
Холанд 💯 не побил бы все эти рекорды , если бы перешел в Челси к Лэмпарду🤪
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Иван Иванов
Ответ Газонокосильщик Хави
так же лемпард - я хотел стать тренером
..., казалось, уровень был очевиден...
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Ivan Ivanych
Какой же он глупый...
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Jese Rodrigues
Ответ Alimoff84
Крутой нап - спору нет, нот вот придумать что угодно в любой момент - это, как по мне, не о нем. Как он открывается и может завершать, не сложно проанализировать и по этому все знают. Просто не у всех есть в наличии топ защитники, которые не только знают, но и могут. Имея быстрого и крупного защитника, его получается неплохо нейтрализовать, но за счет этого/в таком случае, в Сити забивают другие, так как появляется пространство
Против ПСЖ придумал играя почти без команды в составе Боруссии.
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Arman Markosyan 25
Ответ А. Мостовой
Забыл упомянуть если им выкатят на пустые. Без передач дебрюйне он просто белый Луккаку. В то время как Месси на дриблинге может пройти всю команду в той же игре с Реалом в полуфинале - в ЛЧ
Не пойму, ты фанат Месси или его хейтер? Или хейтер Холланда и Месси, но Холланда не любишь больше
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Tollie
Ответ А. Мостовой
Забыл упомянуть если им выкатят на пустые. Без передач дебрюйне он просто белый Луккаку. В то время как Месси на дриблинге может пройти всю команду в той же игре с Реалом в полуфинале - в ЛЧ
только Лукаку - альфа-самец и хищник с огромной дубиной.

а женоподобный страшный норвег - со сморщенным от поедания сельди и всякого мусора отростком...
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Sla Slo
Зачем Холанд, когда Мудрик есть ?
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Промах Мораты
В челси даже холланд мог провалиться
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Alimoff84
Крутой нап - спору нет, нот вот придумать что угодно в любой момент - это, как по мне, не о нем. Как он открывается и может завершать, не сложно проанализировать и по этому все знают. Просто не у всех есть в наличии топ защитники, которые не только знают, но и могут. Имея быстрого и крупного защитника, его получается неплохо нейтрализовать, но за счет этого/в таком случае, в Сити забивают другие, так как появляется пространство
+1
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Бродяга-симпатяга
Боули видно покусал Френка
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