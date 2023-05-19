Фрэнк Лэмпард: «Я хотел приобрести Холанда в «Челси» – его уровень был очевиден. Такие игроки могут сделать что угодно на поле в любой момент»
Фрэнк Лэмпард рассказал, что хотел подписать Эрлинга Холанда в «Челси».
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют между собой в предстоящем туре АПЛ.
«Очень уважаю Эрлинга Холанда. Это тот футболист, которого я хотел приобрести в «Челси», когда тренировал здесь [в первый раз].
Я очень хотел его заполучить, но этого не произошло. Его уровень был очевиден, когда «Челси» играл против «Зальцбурга», а Эрлинг был в их составе.
Нужно отдать ему должное. Мне нравится наблюдать за футболистами такого уровня.
Что касается того, как ему противостоять, то должен был план и идея, но футболисты такого уровня могут сделать что угодно на поле в любой момент», – сказал главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.
Холанд забил 36 голов в нынешнем сезоне.
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- я хотел стать тренером
а женоподобный страшный норвег - со сморщенным от поедания сельди и всякого мусора отростком...