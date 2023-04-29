Рэтклифф предложил Глейзерам больше, чем катарцы. Он претендует на 69% акций «МЮ»
Бизнесмен Джим Рэтклифф, возможно, стал фаворитом в борьбе за покупку «Манчестер Юнайтед».
По данным The Times, владелец нефтяной компании INEOS намерен приобрести 69% акций, принадлежащих семье Глейзеров. Его последнее предложение – на большую сумму, чем предложение катарского шейха Джасима бин Хамада Аль Тани.
Утверждается, что только Рэтклифф и его партнеры оценили клуб более чем на 5 млрд фунтов. То, что катарцы предложили больше 5 млрд, ставится под сомнение.
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По этому очевидно что Глейзеры продадут клуб Редклиффу