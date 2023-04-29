Рэтклифф предложил Глейзерам больше, чем катарцы. Он претендует на 69% акций «МЮ»

Бизнесмен Джим Рэтклифф, возможно, стал фаворитом в борьбе за покупку «Манчестер Юнайтед».

По данным The Times, владелец нефтяной компании INEOS намерен приобрести 69% акций, принадлежащих семье Глейзеров. Его последнее предложение – на большую сумму, чем предложение катарского шейха Джасима бин Хамада Аль Тани.

Утверждается, что только и его партнеры оценили клуб более чем на 5 млрд фунтов. То, что катарцы предложили больше 5 млрд, ставится под сомнение.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд