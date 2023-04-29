Рэтклифф предложил Глейзерам больше, чем катарцы. Он претендует на 69% акций «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Джим Рэтклифф Футбол

Бизнесмен Джим Рэтклифф, возможно, стал фаворитом в борьбе за покупку «Манчестер Юнайтед».

По данным The Times, владелец нефтяной компании INEOS намерен приобрести 69% акций, принадлежащих семье Глейзеров. Его последнее предложение – на большую сумму, чем предложение катарского шейха Джасима бин Хамада Аль Тани.

Утверждается, что только Рэтклифф и его партнеры оценили клуб более чем на 5 млрд фунтов. То, что катарцы предложили больше 5 млрд, ставится под сомнение.

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17 комментариев

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Артур Анадян
Да купите уже кто нибудь стоящий!
+7
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Donald J. Trump
Ответ Сергей Бородин
Английским клубом должен владеть англичанин
Ага, в АПЛ таких 2 или 3 на все 20 команд.
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Инженер Управляющий
наколдовал
+5
-1
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Чёрный тюльпан
Ответ damondiamond
Рэтклифф находится в поул-позиции только из-за того, что он намерен оставить Глейзеров с акциями класса Б
У семьи Глейзеров 68,3% акций клуба, все остальные принадлежат сторонним участникам. INEOS готов выкупить всю их долю, если верить тому, что тут написано, т.е. никакого сотрудничества не будет с ними, как и делёжки в плане дивидендов. Катарцы хотят выкупить 100% клуба, хотя по факту в этом нет никакого смысла, потому что оставшиеся 31,7% бумажек дают лишь 4,5% голосов. Предложение Катара изначально было проигрышным по деньгами для евреев, потому что тот давал те же бабки, что и англичане, но за все 100%, а эти давали исключительно за пакет мажоритарных держателей.
+4
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+3
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damondiamond
Рэтклифф находится в поул-позиции только из-за того, что он намерен оставить Глейзеров с акциями класса Б
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therealgreenman
Ну при таких раскладах, ничего собственно не поменяется в клубе, только на один рот во главе станет больше…
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Лёха Жданчик
Редклифф в сговоре с Глейзерами и готов с ними сотрудничать....а катарцы хотят убрать Глейзеров..
По этому очевидно что Глейзеры продадут клуб Редклиффу
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mysterika92@gmail.com
Больше, чем катарцы )))
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deadjoker
20 Баранов и холодильник Розенлев, хороший, финский. (С)
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damondiamond
Ответ Чёрный тюльпан
У семьи Глейзеров 68,3% акций клуба, все остальные принадлежат сторонним участникам. INEOS готов выкупить всю их долю, если верить тому, что тут написано, т.е. никакого сотрудничества не будет с ними, как и делёжки в плане дивидендов. Катарцы хотят выкупить 100% клуба, хотя по факту в этом нет никакого смысла, потому что оставшиеся 31,7% бумажек дают лишь 4,5% голосов. Предложение Катара изначально было проигрышным по деньгами для евреев, потому что тот давал те же бабки, что и англичане, но за все 100%, а эти давали исключительно за пакет мажоритарных держателей.
эта новость не полная, здесь не написано о том, что Рэтклифф оставляет Глейзеров с акциями класса Б, поэтому сейчас американцы склоняются продать англичанину при поддержке американцeв
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Сергей Бородин
Английским клубом должен владеть англичанин
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M.U fan
В конце разграбят вместе
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Газонокосильщик Хави
Интересно, превратит ли он его в такое же калово каким стало Челси. А так боулинг своими забегами в раздевалку по ходу не понимает что не так
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#SharkTeam
Держим кулачки за него
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