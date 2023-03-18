Доннарумма, Бонуччи, Верратти, Кьеза – в заявке Италии на матчи с Англией и Мальтой в отборе Евро-2024. Ретеги из «Тигре» впервые вызван в сборную

Сборная Италии опубликовала заявку на ближайшие матчи отборочного этапа Евро-2024.

23 и 26 марта «скуадра адзурра» сыграет с Англией и Мальтой соответственно.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), (« »), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»);

Защитники: Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), (« »), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессио Романьоли («Лацио»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»);

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»);

Форварды: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Симоне Пафунди («Удинезе»), Маттео Политано («Наполи»), Матео Ретеги (« »), Джанлука Скамакка («Вест Хэм»).

Впервые вызов в сборную Италии получили Ретеги, Фальконе и Буонджорно.

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