Доннарумма, Бонуччи, Верратти, Кьеза – в заявке Италии на матчи с Англией и Мальтой в отборе Евро-2024. Ретеги из «Тигре» впервые вызван в сборную

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Сборная Италии опубликовала заявку на ближайшие матчи отборочного этапа Евро-2024.

23 и 26 марта «скуадра адзурра» сыграет с Англией и Мальтой соответственно.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Владимиро ФальконеЛечче»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»);

Защитники: Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алессандро БуонджорноТорино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессио Романьоли («Лацио»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»);

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»);

Форварды: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Симоне Пафунди («Удинезе»), Маттео Политано («Наполи»), Матео Ретеги («Тигре»), Джанлука Скамакка («Вест Хэм»).

Впервые вызов в сборную Италии получили Ретеги, Фальконе и Буонджорно.

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9 комментариев

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Aleks Del Piero
Ответ леннорыч-абрамович
Ты китайский Дель Пьеро
Других тут нет 😔
+1
0
+1
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amdrive79
Ответ MVL
А как же супербомбардир Иммобиле?
В сборной он оправдывает свою фамилию
0
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леннорыч-абрамович
Ответ Aleks Del Piero
Я тут
Ты китайский Дель Пьеро
+1
0
+1
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Aleks Del Piero
Ответ леннорыч-абрамович
А где Пирло, Гаттузо, Буффон, Дель Пьеро, Тотти, Каморанези, Неста, Канноваро, Гроссо и другие?
Я тут
+4
0
+4
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Ромарио
Знатоки кальчо,скажите-вызов игрока из чемпионата Аргентины первый в истории Скуадры или были прецеденты?
+1
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+1
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Fabio Grosso
Ответ леннорыч-абрамович
А где Пирло, Гаттузо, Буффон, Дель Пьеро, Тотти, Каморанези, Неста, Канноваро, Гроссо и другие?
В прекрасных воспоминаниях.
+9
0
+9
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MVL
Ответ amdrive79
С центр форвардами у Ииалии по прежнему беда, после 2006 года без просвета
А как же супербомбардир Иммобиле?
0
0
0
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леннорыч-абрамович
А где Пирло, Гаттузо, Буффон, Дель Пьеро, Тотти, Каморанези, Неста, Канноваро, Гроссо и другие?
+7
-2
+5
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amdrive79
С центр форвардами у Ииалии по прежнему беда, после 2006 года без просвета
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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