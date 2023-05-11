Бонуччи – 6-й игрок с 500 матчами за «Ювентус». До рекорда Дель Пьеро – 205 игр

Теги Леонардо Бонуччи Ювентус Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини Алессандро Дель Пьеро серия А Италия Лига Европы УЕФА рейтинги Гаэтано Ширеа Джузеппе Фурино Футбол

Леонардо Бонуччи достиг отметки в 500 матчей за «Ювентус».

500-й игрой во всех турнирах за «бьянконери» для защитника стал первый полуфинал Лиги Европы с «Севильей».

Бонуччи стал шестым игроком «Ювентуса», достигшим этой отметки. Рекорд у бывшего форварда туринцев Алессандро Дель Пьеро – 705 матчей за клуб.

Рекордсмены «Ювентуса» по матчам за клуб:

1. Алессандро Дель Пьеро – 705 матчей;

2. Джанлуиджи Буффон – 685;

3. Джорджо Кьеллини – 561;

4. Гаэтано Ширеа – 552;

5. Джузеппе Фурино – 528;

6. Леонардо Бонуччи – 500.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры «Ювентуса» и «Севильи».

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dead88 Poets
про рекорд ДП10 не нужно было очень сильно далеко
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Не уходил бы в Милан, уже мог бы быть на четвертом месте по количеству матчей за Ювентус.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonio Conte
Forza Alex Del Piero👋👋👋
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крамбопулос Майкл
Ответ Андрей Хенто
Не уходил бы в Милан, уже мог бы быть на четвертом месте по количеству матчей за Ювентус.
Не уходил бы Буффон в ПСЖ или перешел бы в Юве из Пармы раньше был бы первым…
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurlan-zenit
Ответ Андрей Хенто
Не уходил бы в Милан, уже мог бы быть на четвертом месте по количеству матчей за Ювентус.
Он вроде 35 матчей провел в Милане, поэтому был бы пятым)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсений Чернобаев
Ответ Данил Копылов
Бонуччи, собственно, в Милан зачем переходил? Никто не в курсе? Просто я за Серией А не слежу после развала Милана
этот Милан развалился только в матче с Интером. в прошлом сезоне они были чемпионами, а в этом Наполи отлупили за то что он вперёд лезет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Копылов
Дель Пьеро аж 19 лет оттрубил в Юве, сумасшедшие цифры. Вроде совсем недавно брал ЧМ со сборной, а уже 48 лет ему. Как же быстро время летит и как быстро мы стареем!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
theDemon
6-7 сезонов... а там и столетие недалеко...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
giallo-verde
Буффон, если бы не ушёл, мог бы быть первым
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forte Live
Пик Коммунизма и Эверест
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Дель Пьеро, эх раньше были футболисты , Тотти Лэмпард Дель Пьеро Шевченко Ван Нистелрой Роналдиньо Фиго Зидан Анри Тихоновецкий, которые играли в золотую эпоху футбола, то ли у нас ностальгия по детству, то ли и вправду те футболисты играли душой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidane 21
Алекс недосягаем! Буффон велик!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CR_se7en
Ответ Dead88 Poets
про рекорд ДП10 не нужно было очень сильно далеко
Да и Буффон не близко)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurlan-zenit
Ответ Андрей Хенто
Так надо брать в расчет количество матчей проведенных Ювентусом в сезоне 2017/2018 во всех турнирах, а не количество матчей Бонуччи проведенных за Милан.
38 матчей на двоих в том сезоне сыграли Щчесны и Буффон))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Копылов
Ответ Арсений Чернобаев
этот Милан развалился только в матче с Интером. в прошлом сезоне они были чемпионами, а в этом Наполи отлупили за то что он вперёд лезет
Я про Милан начала 10-х годов, когда они болтались в середине таблицы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий