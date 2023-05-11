Бонуччи – 6-й игрок с 500 матчами за «Ювентус». До рекорда Дель Пьеро – 205 игр

Леонардо Бонуччи достиг отметки в 500 матчей за «Ювентус».

500-й игрой во всех турнирах за «бьянконери» для защитника стал первый полуфинал с «Севильей».

Бонуччи стал шестым игроком «Ювентуса», достигшим этой отметки. Рекорд у бывшего форварда туринцев Алессандро Дель Пьеро – 705 матчей за клуб.

Рекордсмены «Ювентуса» по матчам за клуб:

1. – 705 матчей;

2. – 685;

3. – 561;

4. Гаэтано Ширеа – 552;

5. Джузеппе Фурино – 528;

6. – 500.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры «Ювентуса» и «Севильи».