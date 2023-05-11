Бонуччи – 6-й игрок с 500 матчами за «Ювентус». До рекорда Дель Пьеро – 205 игр
Леонардо Бонуччи достиг отметки в 500 матчей за «Ювентус».
500-й игрой во всех турнирах за «бьянконери» для защитника стал первый полуфинал Лиги Европы с «Севильей».
Бонуччи стал шестым игроком «Ювентуса», достигшим этой отметки. Рекорд у бывшего форварда туринцев Алессандро Дель Пьеро – 705 матчей за клуб.
Рекордсмены «Ювентуса» по матчам за клуб:
1. Алессандро Дель Пьеро – 705 матчей;
2. Джанлуиджи Буффон – 685;
3. Джорджо Кьеллини – 561;
4. Гаэтано Ширеа – 552;
5. Джузеппе Фурино – 528;
6. Леонардо Бонуччи – 500.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры «Ювентуса» и «Севильи».
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