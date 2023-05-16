Мать Роналду опровергла, что колдовала, чтобы разлучить Криштиану и Джорджину: «Я не сдамся, пока газета не заплатит за все, что было написано»

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джорджина Родригес Долореш Авейру Футбол

Мать Криштиану Роналду отреагировала на слухи о попытках разлучить сына с его спутницей.

Ранее в программе Socialité сообщили, что Долореш Авейру, мать футболиста, прибегла к колдовству, чтобы разлучить сына с его девушкой Джорджиной Родригес. Также утверждалось, что Авейру никогда не хотела, чтобы Криштиану и Джорджина поженились и завели детей. 

«Я хочу обратиться от своего имени и от имени моей семьи, в которую входит Джорджина, жена моего сына Криштиану. Я подтверждаю, что сегодня, 16 мая 2023 года, я позвонила своим адвокатам, чтобы восстановить свое доброе имя и имя моей семьи.

В известной португальской газете (которая, соответственно, использовала мою фамилию для своей рекламы) появилась статья. Это лживые, клеветнические и даже жуткие новости, в которых говорится об ужасных действиях, которые я приказала совершить, чтобы лишить счастья одного из моих детей...

Мое доброе имя никогда не станет предметом всеобщего обсуждения, я никогда не позволю такому непрофессиональному источнику информации использовать мое имя всуе. Я докажу, что источники и слова, сказанные до сих пор, были совершенно необоснованными. 

После таких новостей поступают оскорбления, которые причиняют боль и ранят. Некоторые из моих внуков уже читают и слушают разных людей и критиков. Именно по этой причине я не сдамся, пока эта газета не заплатит за все, что было написано сегодня», – написала Авейру в соцсети. 

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32 комментария

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f_stahel
поразительно, как деградировала пресса. миллиарды бесполезных инфоповодов, ненужных комментариев. матерь богов.
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Фарид Харисов
Я бы не доверял маме Криша. Колдовала она. Видел у неё три руки и крыло из-за плеча. Да ещё и от дыхания её разгорается свеча.
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Алексей Муравьёв
Нафига выкладывать эту чушь на спортивном портале?
+11
-2
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T622222
Рабы́ня Иза́ура» (порт. Escrava Isaura) — бразильский телесериал 1976 года… В главных ролях:
+5
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pq
Ответ Алексей Муравьёв
Нафига выкладывать эту чушь на спортивном портале?
это спортивный портал в ад
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Papa Paolo
По реферальной ссылке от погба пришла.
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Гусейн Магомедрасулов
Значит колдовала чтоб разлучить Роналду и одного персонажа из северной Африки .
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rolandd
Ответ Фарид Харисов
Я бы не доверял маме Криша. Колдовала она. Видел у неё три руки и крыло из-за плеча. Да ещё и от дыхания её разгорается свеча.
И она видит розовый рассвет прежде солнца самого. А казалось, будто спит, и не знает ничего.
+3
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uralets46
Ответ f_stahel
поразительно, как деградировала пресса. миллиарды бесполезных инфоповодов, ненужных комментариев. матерь богов.
кликбейт рулит, местные новостники не дадут соврать
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mold-cel
как мать она может делать все что в ее силах, лишь бы ее сын был счастлив и не скатился в мужеложество, пьянство и нищету.
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Айрат Ситдиков
Ответ Алексей Муравьёв
Нафига выкладывать эту чушь на спортивном портале?
Собирает просмотры и комментарии к новости)
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SHER KHAN
Ответ rolandd
И она видит розовый рассвет прежде солнца самого. А казалось, будто спит, и не знает ничего.
Это семейка ни вчем неотличались от скандальных семей. Ждем новости от сестрицы .
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red hikkikomori
Ответ error505
Если не мать Роналду, то шаманы Погба, никто иной
Яя Туре - инфа сотка)
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Deadwood
Ответ f_stahel
поразительно, как деградировала пресса. миллиарды бесполезных инфоповодов, ненужных комментариев. матерь богов.
за клики мaть родную продадут...
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Гамарджоба Генацвале
Ответ f_stahel
поразительно, как деградировала пресса. миллиарды бесполезных инфоповодов, ненужных комментариев. матерь богов.
И многие ведь поверят в эту чушь.
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Хызыр
Комментарии мамы Роналду, подача в суд, все это лишний хайп для газеты.
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crazy_elky
Газете пипец. Мать Роналду наколдует им проблем.
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Футбол, хоккей итд
Джорджина! Милашка! Как ты там?
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error505
Если не мать Роналду, то шаманы Погба, никто иной
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