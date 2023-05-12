Мать Роналду опровергла слухи о расставании Криштиану и Джорджины: «Ложь. Все пары ссорятся»

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джорджина Родригес Долореш Авейру Футбол

Мать Криштиану Роналду высказалась о предполагаемом конфликте сына с Джорджиной Родригес.

В испанских СМИ ранее сообщалось, что пара переживает непростые времена, так как нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» «сыт по горло» отношениями, которые длятся с 2016 года.

Также утверждалось, что недавно Роналду и его девушка устроили жаркий спор при посадке в самолет, их голоса были повышенными, несмотря на присутствие других людей.

«Это все ложь. Все пары ссорятся, так что это все ложь», – заявила Долореш Авейру.

«Выпьем за любовь». Роналду выложил фото с поцелуем Джорджины после слухов о кризисе в их отношениях

Джорджина о кризисе в отношениях с Роналду: «Завистники придумывают слухи, а идиоты верят им»

«Имея тысячу сумок, ты переосмысливаешь себя». Свежий сборник цитат Джорджины – неловких, нелепых, но иногда все же милых

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Murad Balta
Ответ Burel
Перестали устраивать условия контракта или просто устала борода ?
Просто после покупки 1001 сумки она переосмыслила свои отношения с Кришем.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Перестали устраивать условия контракта или просто устала борода ?
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Да хватит)) верим мы, верим))
Как и в то, что Роналду натурал
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
У Джорджины уже 50 Лямов подписчиков. Думаю ей деньги Роналду уже не так важны как вначале. Испанки с характером бабы. Видимо ей уже не надо пресмыкаться перед Роналду и его взбалмошной семейкой вот и устраивает сцены. Молодец быстро монетизировала своё положение!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Burel
Перестали устраивать условия контракта или просто устала борода ?
Сумки куплены, бампер увеличен, бороде можно дальше дрейфовать🤓
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Недосекин
Ответ Футбол_это_жизнь
У Джорджины уже 50 Лямов подписчиков. Думаю ей деньги Роналду уже не так важны как вначале. Испанки с характером бабы. Видимо ей уже не надо пресмыкаться перед Роналду и его взбалмошной семейкой вот и устраивает сцены. Молодец быстро монетизировала своё положение!
Думаю, половине ее подписчиков интересен совместный "контент" с Криштиану. Вообще, это не так сложно выяснить: достаточно просто статистику просмотров и лайков фото где она без Криштиану и с ним сделать, но делать это я, конечно, не буду
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Ответ Евгений Недосекин
Думаю, половине ее подписчиков интересен совместный "контент" с Криштиану. Вообще, это не так сложно выяснить: достаточно просто статистику просмотров и лайков фото где она без Криштиану и с ним сделать, но делать это я, конечно, не буду
И остаётся ещё 25 миллионов
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
истеричка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Таки подтвердила, что они посрались))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Они и не пара.
Она инкубатор для суррогатных детей, он ей платит за видимость гетеро отношений.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Дыма без огня не бывает, так же и ссору с Мендешем опровергали:) Джорджине нужна красивая жизнь, она хочет путешествовать, а не сидеть в Аравии и прозябать свои молодые годы, видно хочет покутить еще, а не сидеть с детьми:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Штаны Габора Кирая
Ответ Ansu Fati
Да хватит)) верим мы, верим)) Как и в то, что Роналду натурал
Всё надеешься что Рон такой же как ты? Отбить его хочешь у Джорджины?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arslankolesov71@gmail.com
Ответ Ansu Fati
Да хватит)) верим мы, верим)) Как и в то, что Роналду натурал
Тебя е..л видимо раз ты уверен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
City!
Ответ Футбол_это_жизнь
У Джорджины уже 50 Лямов подписчиков. Думаю ей деньги Роналду уже не так важны как вначале. Испанки с характером бабы. Видимо ей уже не надо пресмыкаться перед Роналду и его взбалмошной семейкой вот и устраивает сцены. Молодец быстро монетизировала своё положение!
Думаешь при разводе не случится миграции глоров?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий