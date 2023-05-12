Мать Роналду опровергла слухи о расставании Криштиану и Джорджины: «Ложь. Все пары ссорятся»
Мать Криштиану Роналду высказалась о предполагаемом конфликте сына с Джорджиной Родригес.
В испанских СМИ ранее сообщалось, что пара переживает непростые времена, так как нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» «сыт по горло» отношениями, которые длятся с 2016 года.
Также утверждалось, что недавно Роналду и его девушка устроили жаркий спор при посадке в самолет, их голоса были повышенными, несмотря на присутствие других людей.
«Это все ложь. Все пары ссорятся, так что это все ложь», – заявила Долореш Авейру.
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Как и в то, что Роналду натурал
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