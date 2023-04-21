Массажист «МЮ» находил для Роналду номера Данни Миноуг и Кимберли Уайатт из Pussycat Dolls в обмен на Porsche за полцены
Экс-массажист «МЮ» рассказал, как Криштиану Роналду встречался с девушками из X-Factor.
«Он находился у меня на массаже, а в это время по телевизору шел X-Factor. «Кто эта девушка?» – спросил он. Я ответил: «Это Данни Миноуг, сестра Кайли Миноуг. Криштиану сказал: «Хорошо, можете дать мне ее номер?»
Я массажист «Манчестер Юнайтед», но обладающий разными средствами. И течение четырех или пяти дней у меня был номер Дэнни Миноуг. Я передал номер Криштиану Роналду. Они сходили на пару свиданий, но ничего серьезного.
Затем X-Factor снова шел в субботу вечером. Это была Кимберли Уайатт из Pussycat Dolls: «Можете ли вы дать ее номер?» – спросил он. Я такой: «Что получаю я? Я достаю номера девушек повсюду, и ничего не получаю от этого».
Роналду сказал: «Вам нравится моя машина?» У него был Porsche с откидным верхом. Он сказал: «Когда я перейду в «Реал», я продам его вам за полцены».
Мне потребовалось около 10 минут, чтобы получить ее номер», – сказал Род Торнли в подкасте Under The Cosh.
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