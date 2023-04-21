Массажист «МЮ» находил для Роналду номера Данни Миноуг и Кимберли Уайатт из Pussycat Dolls в обмен на Porsche за полцены

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия телевидение светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд музыка Футбол

Экс-массажист «МЮ» рассказал, как Криштиану Роналду встречался с девушками из X-Factor.

«Он находился у меня на массаже, а в это время по телевизору шел X-Factor. «Кто эта девушка?» – спросил он. Я ответил: «Это Данни Миноуг, сестра Кайли Миноуг. Криштиану сказал: «Хорошо, можете дать мне ее номер?»

Я массажист «Манчестер Юнайтед», но обладающий разными средствами. И течение четырех или пяти дней у меня был номер Дэнни Миноуг. Я передал номер Криштиану Роналду. Они сходили на пару свиданий, но ничего серьезного.

Затем X-Factor снова шел в субботу вечером. Это была Кимберли Уайатт из Pussycat Dolls: «Можете ли вы дать ее номер?» – спросил он. Я такой: «Что получаю я? Я достаю номера девушек повсюду, и ничего не получаю от этого».

Роналду сказал: «Вам нравится моя машина?» У него был Porsche с откидным верхом. Он сказал: «Когда я перейду в «Реал», я продам его вам за полцены».

Мне потребовалось около 10 минут, чтобы получить ее номер», – сказал Род Торнли в подкасте Under The Cosh.

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28 комментариев

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Schiaff1no
Этим массажистом был Альберт Энштейн
+65
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Штаны Габора Кирая
Ответ GuruFutbola
Заказуха от кринжа, чтобы все подумали, что он натурал)
Не переживай, никто так про тебя не думает)))
+38
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+34
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Snafu
Что на это ответит массажист Кокорина?
+21
0
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Андрей Хенто
Хорошие связи у массажиста, молодец.
+12
-1
+11
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S100 Winner
Так местные ненормальные хейтеры же с пеной у рта утверждают, что его не интересуют девушки, хотя у него детей и женских партнёров по жизни насчиталось больше, чем у хейтеров лет жизни. Несостыковочка.
+16
-6
+10
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Ренат Нургалиев
Была же эта новость уже тут...
+9
-1
+8
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Balt
Ответ Schiaff1no
Этим массажистом был Альберт Энштейн
А Оппенгеймер держал свечку и всё записывал.
+6
0
+6
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Алексей Ненахов
Ответ GuruFutbola
Заказуха от кринжа, чтобы все подумали, что он натурал)
На собственном опыте ты доказал обратное
+5
0
+5
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rusichi
Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же.
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+5
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poolshh
Огласите весь список пожалста!
+4
0
+4
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Felp
Ответ Андрей Хенто
Хорошие связи у массажиста, молодец.
Намассажировал
+4
0
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Fark
если бы вовремя ему дали бы номер Аллы Пугачевой, Галкин плакал бы горькими слезами
+6
-3
+3
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З А
теперь у меня нет сомнений что Роналду сомнительной ориентации.
как можно было просить номер не Николь Шерзингер из пуссикат долз?))
+2
-1
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Someone from Internet
Массажист наверное социальную инженерию использовал, чтобы достать номер
+3
-2
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Jazzzz
- А что получаешь ты?! Ты натираешь тело великого чемпиона и рекордсмена!)
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CherenkovF
Так продал в итоге Порше за полцены или нет?
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Aggrrist
Кокорин массажисту:
Что за симпотяга бьёт начальника департамента Минпромторга в кофемании? Можете удалить это видео с ним?
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MrLeva131
Ответ rusichi
Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же.
Amin
+1
-1
0
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