Карпин о пенальти на Комличенко: «Он и сам не понимает – да никто не понимает. Если думаете, что я говорю, как надо подставляться, то нет»

Валерий Карпин заявил, что не работает с Николаем Комличенко над зарабатыванием пенальти.

– Против Соболева надо особенно играть?

– В специальной манере – нет. Хорошо борется, играет ногой и головой, это показываем. Специально ли что‑то готовили? Нет.

– зарабатывает пенальти круче Соболева?

– Надо спросить у судей, а не у меня. Даже у тех судей, которые работают с ВАР. Те судьи, которые в поле, на Комличенко поставили не так много пенальти.

Многие 11‑метровые были назначены после использования ВАР. Меня это удивляет и не удивляет. Он говорит, что сам не понимает, я не понимаю, да никто не понимает. Судьи называют их «телевизионными», ВАР. Мы живем в такое время, когда такие пенальти ставят.

– Он говорит, что хитро умеет играть на опережение.

– И слава богу. Вы думаете, мы это тренируем? Конечно, я ему скажу «молодец». Я буду его ругать? Если вы думаете, что я ему говорю, как надо подставляться, то нет, – заявил главный тренер «Ростова».

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