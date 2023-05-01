Карпин о пенальти на Комличенко: «Он и сам не понимает – да никто не понимает. Если думаете, что я говорю, как надо подставляться, то нет»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Николай Комличенко видеоповторы Александр Соболев Футбол

Валерий Карпин заявил, что не работает с Николаем Комличенко над зарабатыванием пенальти.

– Против Соболева надо особенно играть?

– В специальной манере – нет. Хорошо борется, играет ногой и головой, это показываем. Специально ли что‑то готовили? Нет.

Комличенко зарабатывает пенальти круче Соболева?

– Надо спросить у судей, а не у меня. Даже у тех судей, которые работают с ВАР. Те судьи, которые в поле, на Комличенко поставили не так много пенальти.

Многие 11‑метровые были назначены после использования ВАР. Меня это удивляет и не удивляет. Он говорит, что сам не понимает, я не понимаю, да никто не понимает. Судьи называют их «телевизионными», ВАР. Мы живем в такое время, когда такие пенальти ставят.

– Он говорит, что хитро умеет играть на опережение.

– И слава богу. Вы думаете, мы это тренируем? Конечно, я ему скажу «молодец». Я буду его ругать? Если вы думаете, что я ему говорю, как надо подставляться, то нет, – заявил главный тренер «Ростова».

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27 комментариев

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Hilperico
Вообще-то Комличенко намекал, что знает, как красиво подставиться. Он как раз признает, что всё понимает)
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инок
Цель Комличенко просто свалиться в штрафной, добежав до неё..)
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Direct free kick
ростов самая позорная команда РПЛ 2022/23
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riverman1980
РФС понимает, судейский комитет понимает и ты с Комличенко тоже все прекрасно понимаете, как на этом падающем шкафу поставили пенальти больше чем на Неймаре.
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GLASGOW
Смотрел сейчас эту передачу.

По уровню мерзости, наглости и неадекватности Карпин на сегодняшний момент лидер во всём российском футболе.
С отрывом.
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napoli_14
"На мне дают пенальти, пусть и после просмотра VAR. Какие тут вопросы? Да, я схитрил, но я не симулировал. Это две разные вещи." (С) Комличенко, 24.02.2023

Ой, Валера, ты ж правдоруб. Как же так, Комличенко хитрит, а ты говоришь, что он "не знает" как так получается?
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Caustic
Да ладно, все как раз понимают!
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Не уверен!!
Комличенко насмотрелся видео с СуперПиппо. И каким то странным образом у него даже получается...
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xomamb
Лицемер. Мы помним, очки не пахнут.
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Данила
Слушайте, мне всегда казалось, что у нас с Ростовом, всегда были хорошие отношения, я и про сами клубы и про болел или я ошибался? или что-то изменилось?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ инок
Цель Комличенко просто свалиться в штрафной, добежав до неё..)
А сможешь рассказать откуда тогда у Комличенко 9 голов не с пенальти и 6 голевых передач?
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