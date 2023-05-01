Карпин о пенальти на Комличенко: «Он и сам не понимает – да никто не понимает. Если думаете, что я говорю, как надо подставляться, то нет»
Валерий Карпин заявил, что не работает с Николаем Комличенко над зарабатыванием пенальти.
– Против Соболева надо особенно играть?
– В специальной манере – нет. Хорошо борется, играет ногой и головой, это показываем. Специально ли что‑то готовили? Нет.
– Комличенко зарабатывает пенальти круче Соболева?
– Надо спросить у судей, а не у меня. Даже у тех судей, которые работают с ВАР. Те судьи, которые в поле, на Комличенко поставили не так много пенальти.
Многие 11‑метровые были назначены после использования ВАР. Меня это удивляет и не удивляет. Он говорит, что сам не понимает, я не понимаю, да никто не понимает. Судьи называют их «телевизионными», ВАР. Мы живем в такое время, когда такие пенальти ставят.
– Он говорит, что хитро умеет играть на опережение.
– И слава богу. Вы думаете, мы это тренируем? Конечно, я ему скажу «молодец». Я буду его ругать? Если вы думаете, что я ему говорю, как надо подставляться, то нет, – заявил главный тренер «Ростова».
«Ростов» пробил 15-й пенальти за сезон и обновил собственный рекорд чемпионатов России
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
По уровню мерзости, наглости и неадекватности Карпин на сегодняшний момент лидер во всём российском футболе.
С отрывом.
Ой, Валера, ты ж правдоруб. Как же так, Комличенко хитрит, а ты говоришь, что он "не знает" как так получается?