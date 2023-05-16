Фил Джонс уйдет из «МЮ» летом бесплатно

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Фил Джонс Фабрицио Романо Футбол

Фил Джонс покинет «Манчестер Юнайтед» летом.

«МЮ» не будет продлевать контракт с 31-летним английским защитником, в соглашении которого была такая опция, игрок станет свободным агентом.

Джонс выступал за «Ман Юнайтед» с 2011 года. За это время он выиграл 6 трофеев, включая титул в АПЛ и Лигу Европы.

В нынешнем сезоне Фил не провел ни одного матча. В последний раз он выходил на поле 2 мая 2022 года.

Всего за «МЮ» Фил сыграл 229 раз, забил 6 голов, отдал 10 ассистов и заработал 29 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

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49 комментариев

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ОлегГуннар
Как он оставался так долго в клубе - эту загадку ещё долго будут распутывать.
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+45
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Los Galácticos
Только он и Де Хеа остались из последнего чемпионского сезона Фергюсона. Уходит легенда, мем с ним будет жить вечно :)
+42
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мс-мешок
удачи легендарной мимике
+35
-2
+33
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Liquidozz
Фигасе, ему только 31, а ощущение что играл ещё на ЧМ66...
+28
0
+28
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Aqsunqar Serikbay
Легендарный защитник наравне с Мальдини
+14
-1
+13
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Dm Kznts
Ответ ОлегГуннар
Как он оставался так долго в клубе - эту загадку ещё долго будут распутывать.
так ты же его и продлил, Оле )
+8
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+8
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Nursultan Kulnasharov
У защиты МЮ уже новая легенда, наверное даже более легендарная
+8
0
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Артемий Патрикеев
Помню, так понравился за Блэкберн (если ничего не путаю), такие надежды подавал! Жаль, что не сложилось... Предпоследний чемпион АПЛ уходит из состава
+8
0
+8
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Isa Babaev
С такими средними игроками САФ брал АПЛ
+4
0
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Партизанен
Уйдёт в условный Ноттингем или Брентфорд
+4
0
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Schiaff1no
Самого мемного защитника мира мог выдавить из команды только еще более мемный защитник. Удачи легенде
+4
0
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Лёха Жданчик
Магуаер...пост принял💂
+4
0
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Волосатый Гонсалес
Уходит целая эпоха 🥺
+4
0
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Santi19
Уходит эпоха
+3
0
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Trollando
Ответ Davron Tashkenbaev
Посмотрите на последние результаты клуба за 10 лет и поймете в каком уровне была команда.
Фил уж точно не виноват в этих результатах. Умирал за клуб больше, чем кто-либо ещё. Отчасти потому и травмы сгубили.
Запомню его как эталон самоотдачи, таких редко можно встретить.
+3
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Евгений Лифшиц
Легенда. Нарезки с ним на ютубе навсегда в моем сердце...
+2
0
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Денис Аксанов
Фил 5 лет на скамейке получал 110к фунтов в неделю. Это было легендарно. Это 6 млн в год, это 30млн фунтов за его работу в клубе
+1
0
+1
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Mohnatiy
Я думал "Мистеру Бешеное Лицо" уже лет сорок, а он вполне себе ещё попылить может, если здоровье позволит.
+1
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red hikkikomori
В Юве бы на лечение, по дороге Погба)
+1
0
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Сергей Ямковой
Ответ Партизанен
Уйдёт в условный Ноттингем или Брентфорд
Думаю уже не потянет
Лучше сразу к арабам или МЛС
+1
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Davron Tashkenbaev
Ответ ОлегГуннар
Как он оставался так долго в клубе - эту загадку ещё долго будут распутывать.
Посмотрите на последние результаты клуба за 10 лет и поймете в каком уровне была команда.
+1
0
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Станіслаў Марчэнка
О, нет! Только не Хрустальный Талисман!!! 😱
0
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Иван Иванов
Вот это была команда тогда у Фергюсона,одни лидеры : Рио Фердинанд, Патрис Эвра, Антонио Валенсия, Видич, Каррик, Гиггз, Скоулз, чичарито,уэйн Руни...
+1
-1
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Bohdan Kravets
Ответ Партизанен
Уйдёт в условный Ноттингем или Брентфорд
скорее в Чемпионшип
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Bunyod Turgunov
Надеюсь ему какой нибудь парад устроят. Уходит всё таки эпоха
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