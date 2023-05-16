Фил Джонс уйдет из «МЮ» летом бесплатно

Фил Джонс покинет «Манчестер Юнайтед» летом.

«МЮ» не будет продлевать контракт с 31-летним английским защитником, в соглашении которого была такая опция, игрок станет свободным агентом.

выступал за « » с 2011 года. За это время он выиграл 6 трофеев, включая титул в и Лигу Европы.

В нынешнем сезоне Фил не провел ни одного матча. В последний раз он выходил на поле 2 мая 2022 года.

Всего за «МЮ» Фил сыграл 229 раз, забил 6 голов, отдал 10 ассистов и заработал 29 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.