Фил Джонс уйдет из «МЮ» летом бесплатно
Фил Джонс покинет «Манчестер Юнайтед» летом.
«МЮ» не будет продлевать контракт с 31-летним английским защитником, в соглашении которого была такая опция, игрок станет свободным агентом.
Джонс выступал за «Ман Юнайтед» с 2011 года. За это время он выиграл 6 трофеев, включая титул в АПЛ и Лигу Европы.
В нынешнем сезоне Фил не провел ни одного матча. В последний раз он выходил на поле 2 мая 2022 года.
Всего за «МЮ» Фил сыграл 229 раз, забил 6 голов, отдал 10 ассистов и заработал 29 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
Запомню его как эталон самоотдачи, таких редко можно встретить.
Лучше сразу к арабам или МЛС